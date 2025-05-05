Тимчасова повірена у справах США Девіс розпочала роботу у Києві - посольство

Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс прибула до Києва і приступила до виконання обов’язків на цій посаді 5 травня, повідомили у посольстві США в Києві у понеділок, пише УНН.

Ми раді вітати у Києві тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні - повідомили у посольстві у соцмережах.

Як повідомляється на сайті посольства США, "посол Джулі С. Девіс приступила до виконання обов’язків тимчасової повіреної у справах в посольстві США в Києві 5 травня 2025 року".

Довідково

Посол Джулі С. Девіс із 2023 року обіймає посаду посла США на Кіпрі й залишатиметься акредитованою там протягом свого перебування в Києві.

Посол Девіс є кар’єрною дипломаткою вищого керівного складу дипломатичної служби США. Її 30-річна кар’єра в Державному департаменті США охоплює численні відрядження до країн Східної Європи.

До призначення послом до Республіки Кіпр посол Девіс працювала спеціальним посланником з питань білорусі у Вільнюсі у Литві. У 2020 році вона була затверджена першим послом США в республіці білорусь із 2008 року. Раніше посол Девіс працювала заступницею помічника Державного секретаря США у справах Західної Європи та ЄС в Бюро у справах Європи та Євразії, а також заступницею постійного представника США при НАТО. До цього вона працювала керівницею апарату заступника Державного секретаря США з питань управління та ресурсів, а також директором Оперативного центру Державного департаменту США. Серед інших призначень - робота в міжнародному штабі НАТО та в посольствах Грузії, України та росії.

Посол Девіс здобула ступінь бакалавра в Університеті Північної Кароліни в Чейпел-Гілл та ступінь магістра Школи міжнародних відносин Принстонського університету.