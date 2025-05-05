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Временная поверенная в делах США Дэвис начала работу в Киеве - посольство

Киев • УНН

 • 2732 просмотра

Джули Дэвис приступила к работе в посольстве США в Киеве. Ее миссия - реализация политики Трампа, направленной на завершение войны и установление мира в Украине.

Временная поверенная в делах США Дэвис начала работу в Киеве - посольство

Временно поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэвис прибыла в Киев и приступила к исполнению обязанностей на этой должности 5 мая, сообщили в посольстве США в Киеве в понедельник, пишет УНН.

Мы рады приветствовать в Киеве временную поверенную в делах США в Украине Джули С. Дэвис. После подписания исторического соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины посол Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продолжения реализации политики президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение длительного мира и процветания в Украине

- сообщили в посольстве в соцсетях.

Как сообщается на сайте посольства США, "посол Джули С. Дэвис приступила к исполнению обязанностей временной поверенной в делах в посольстве США в Киеве 5 мая 2025 года".

Справочно

Посол Джули С. Дэвис с 2023 года занимает должность посла США на Кипре и будет оставаться аккредитованной там в течение своего пребывания в Киеве.

Посол Дэвис является карьерным дипломатом высшего руководящего состава дипломатической службы США. Ее 30-летняя карьера в Государственном департаменте США охватывает многочисленные командировки в страны Восточной Европы.

До назначения послом в Республику Кипр посол Дэвис работала специальным посланником по вопросам беларуси в Вильнюсе в Литве. В 2020 году она была утверждена первым послом США в республике беларусь с 2008 года. Ранее посол Дэвис работала заместителем помощника Государственного секретаря США по делам Западной Европы и ЕС в Бюро по делам Европы и Евразии, а также заместителем постоянного представителя США при НАТО. До этого она работала руководителем аппарата заместителя Государственного секретаря США по вопросам управления и ресурсов, а также директором Оперативного центра Государственного департамента США. Среди других назначений - работа в международном штабе НАТО и в посольствах Грузии, Украины и россии.

Посол Дэвис получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины в Чейпел-Хилл и степень магистра Школы международных отношений Принстонского университета.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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