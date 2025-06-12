США эвакуируют дипломатов с Ближнего Востока из-за напряженности между Ираном и Израилем

США начали эвакуацию несущественного персонала дипломатических и военных миссий на Ближнем Востоке из-за роста напряженности между Ираном и Израилем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как сообщает телеканал, Государственный департамент и Министерство обороны США в среду начали усилия по эвакуации несущественного персонала из расположений в регионе.

Их выселяют, потому что это может быть опасное место, и мы увидим, что будет. Но их выселили, или мы уже дали предупреждение о выезде, и мы увидим, что будет - сказал президент Дональд Трамп журналистам по прибытии на мероприятие в Кеннеди-центре.

В Пентагоне отметили, что Центральное командование США (CENTCOM) следит за ситуацией.

Безопасность наших военнослужащих и их семей остается нашим главным приоритетом, и Центральное командование США (CENTCOM) следит за ростом напряженности на Ближнем Востоке - сказал американский чиновник.

Министр обороны Пит Хегсет разрешил добровольный выезд военнослужащих из региона.

Генерал Майкл Курилла, командующий CENTCOM, отменил запланированные слушания в Сенате в четверг из-за ситуации с безопасностью, сообщил представитель оборонного ведомства.

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Также, по словам отдельного американского чиновника, Государственный департамент готовится приказать об эвакуации несущественного персонала из посольств США в Ираке, Бахрейне и Кувейте, а также из консульства США в Эрбиле (Иракский Курдистан).

Представитель иракского правительства отметил, что эти шаги не связаны с состоянием безопасности в Ираке.

Президент Трамп стремится обеспечить безопасность американцев как дома, так и за рубежом. В соответствии с этим обязательством, мы постоянно оцениваем соответствующее количество персонала во всех наших посольствах. На основе нашего последнего анализа мы решили уменьшить присутствие нашей миссии в Ираке - сообщил чиновник Государственного департамента.

Дополнительно

Как сообщает CNN, Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал того прекратить публичные обсуждения возможного нападения на Иран. Разговор состоялся в понедельник, и Трамп позже охарактеризовал его как "очень хорошо, очень гладко".

В прошлом месяце CNN сообщило, что США получили новые разведывательные данные о возможной подготовке Израиля к удару по иранским ядерным объектам. По словам двух источников в американской разведке, были зафиксированы "признаки военной демонстрации Израиля", в частности перемещение авиационных боеприпасов и завершение воздушных учений.

Впрочем, чиновники предупредили, что "непонятно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение", и признали, что в правительстве США существуют "глубокие разногласия относительно вероятности того, что Израиль в конце концов примет меры".

Министр обороны Ирана, бригадный генерал Азиз Насирзаде, в среду заявил, что если переговоры с США провалятся и начнется конфликт, "США будут вынуждены покинуть регион".

Напомним

США и Израиль активизировали военно-дипломатические меры на фоне провала ядерного соглашения с Ираном. Вашингтон одновременно вывозит персонал, а Израиль сигнализирует о готовности к силовому сценарию. Тегеран взамен предупреждает о "больших потерях" для противников. Ситуация может оказать значительное влияние на энергетическую безопасность мира и стабильность в регионе.

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