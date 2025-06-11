США готуються частково евакуювати посольство в Іраку - ЗМІ

Сполучені Штати готують часткову евакуацію свого іракського посольства та дозволять військовим залишити місця розташування на Близькому Сході через підвищені ризики безпеки в регіоні. Про це повідомили Reuters джерела в США та Іраку, передає УНН.

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Чотири американські та два іракські джерела не уточнили, які ризики безпеки спонукали до цього рішення, а повідомлення про потенційну евакуацію призвели до зростання цін на нафту більш ніж на 4%.

"Державний департамент регулярно перевіряє стан американського персоналу за кордоном, і це рішення було прийнято в результаті нещодавнього перегляду", – сказала речниця Білого дому Анна Келлі агентству Reuters, відповідаючи на запитання про повідомлення про часткову евакуацію, не надаючи додаткових подробиць.

Посадовець Білого дому заявила, що президент США Дональд Трамп був обізнаний про цей крок.

Часткова евакуація відбувається в момент підвищеної напруженості в регіоні, який вже охоплений вогнем після 18 місяців війни в Газі, що викликала побоювання щодо ширшої пожежі, що протиставить США та Ізраїль Ірану та їхнім союзникам.

Трамп неодноразово погрожував завдати удару по Ірану, якщо переговори щодо його ядерної програми проваляться, а в середу він заявив, що втрачає впевненість у тому, що Тегеран погодиться припинити збагачення урану, що є ключовою вимогою Америки.

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде також заявив у середу, що Іран застосує заходи у відповідь проти американських баз у регіоні, якщо ядерні переговори проваляться, і він буде підданий ударам.

Сполучені Штати мають військову присутність в Іраку, Кувейті, Катарі, Бахрейні та Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Міністр оборони США Піт Хегсет санкціонував добровільний виїзд військових утриманців з місць по всьому Близькому Сходу, повідомив американський чиновник. Інший американський чиновник сказав, що це стосується переважно членів їхніх сімей, які проживають у Бахрейні, де базується більшість з них.

"Державний департамент має намір наказати виїхати для посольства США в Багдаді. Намір полягає в тому, щоб зробити це комерційними засобами, але американські військові готові допомогти, якщо буде запропонована допомога", – сказав третій американський чиновник.

Посадовець іракського міністерства закордонних справ заявив, що було підтверджено "часткову евакуацію" співробітників посольства США через те, що, за словами чиновника, "потенційні проблеми безпеки, пов’язані з можливою регіональною напруженістю".

Інший американський чиновник заявив, що не було жодних змін у роботі авіабази Аль-Удейд у Катарі, найбільшої військової бази США на Близькому Сході, і що не було видано жодного наказу про евакуацію співробітників або сімей, пов’язаних з посольством США в Катарі, яке працює у звичайному режимі.

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