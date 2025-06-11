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США готовятся частично эвакуировать посольство в Ираке – СМИ

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Соединенные Штаты готовятся к частичной эвакуации посольства в Ираке. Также позволят военным покинуть места расположения на Ближнем Востоке из-за повышенных рисков в регионе.

США готовятся частично эвакуировать посольство в Ираке – СМИ

Соединенные Штаты готовят частичную эвакуацию своего иракского посольства и позволят военным покинуть места расположения на Ближнем Востоке из-за повышенных рисков безопасности в регионе. Об этом сообщили Reuters источники в США и Ираке, передает УНН.

Детали

Четыре американских и два иракских источника не уточнили, какие риски безопасности побудили к этому решению, а сообщения о потенциальной эвакуации привели к росту цен на нефть более чем на 4%.

"Государственный департамент регулярно проверяет состояние американского персонала за рубежом, и это решение было принято в результате недавнего пересмотра", – сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли агентству Reuters, отвечая на вопрос о сообщениях о частичной эвакуации, не предоставив дополнительных подробностей.

Чиновник Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп был осведомлен об этом шаге.

Частичная эвакуация происходит в момент повышенной напряженности в регионе, который уже охвачен огнем после 18 месяцев войны в Газе, что вызвало опасения относительно более широкого пожара, который противопоставит США и Израиль Ирану и их союзникам.

Трамп неоднократно угрожал нанести удар по Ирану, если переговоры по его ядерной программе провалятся, а в среду он заявил, что теряет уверенность в том, что Тегеран согласится прекратить обогащение урана, что является ключевым требованием Америки.

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде также заявил в среду, что Иран применит ответные меры против американских баз в регионе, если ядерные переговоры провалятся, и он будет подвергнут ударам.

Соединенные Штаты имеют военное присутствие в Ираке, Кувейте, Катаре, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.

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Министр обороны США Пит Хегсет санкционировал добровольный выезд военных иждивенцев из мест по всему Ближнему Востоку, сообщил американский чиновник. Другой американский чиновник сказал, что это касается преимущественно членов их семей, проживающих в Бахрейне, где базируется большинство из них.

"Государственный департамент намерен приказать выехать для посольства США в Багдаде. Намерение состоит в том, чтобы сделать это коммерческими средствами, но американские военные готовы помочь, если будет предложена помощь", – сказал третий американский чиновник.

Чиновник иракского министерства иностранных дел заявил, что была подтверждена "частичная эвакуация" сотрудников посольства США из-за того, что, по словам чиновника, "потенциальные проблемы безопасности, связанные с возможной региональной напряженностью".

Другой американский чиновник заявил, что не было никаких изменений в работе авиабазы Аль-Удейд в Катаре, крупнейшей военной базы США на Ближнем Востоке, и что не было издано никакого приказа об эвакуации сотрудников или семей, связанных с посольством США в Катаре, которое работает в обычном режиме.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
Пит Хегсетх
Израиль
Белый дом
Reuters
Багдад
Ирак
Дональд Трамп
Катар
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Бахрейн
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Соединённые Штаты
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