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Иранские авиалинии ищут самолеты и партнеров после отмены санкций - Bloomberg

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Iran Air готовится к отмене санкций США, ища самолеты и партнеров для расширения. Компания контактировала с различными авиакомпаниями, стремясь заключить соглашения об совместном использовании кодов.

Иранские авиалинии ищут самолеты и партнеров после отмены санкций - Bloomberg

Национальная авиакомпания Ирана Iran Air готовится ко дню, когда она получит освобождение от санкций США, которые истощили ее флот и ограничили доступ к глобальному воздушному пространству. Перевозчик ищет самолеты и партнеров для расширения деятельности. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В то время как между Ираном и США продолжаются ядерные переговоры, руководство Iran Air воспользовалось ежегодным собранием Международной ассоциации воздушного транспорта IATA в Нью-Дели на прошлой неделе, чтобы выяснить информацию о потенциальных авиакомпаниях-партнеров и возможных поставщиков.

Руководители Iran Air связались с представителями Japan Airlines Co, Vietnam Airlines и Royal Air Maroc, стремясь заключить соглашения о совместном использовании кодов, сообщили изданию источники на условиях анонимности. Встречи были в основном ситуативными, учитывая расположение конференц-зала и деликатность ведения бизнеса с Ираном.

Руководители государственного перевозчика Ирана также посетили вечерний прием, спонсируемый компанией Boeing Co, чтобы обдумать, какие самолеты может приобрести Iran Air, если суда американского производства снова станут доступными, добавили источники.

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Тегеранская авиакомпания Iran Air стремится расширить свою деятельность, чтобы удовлетворить растущий спрос на путешествия. Она активно ищет новые самолеты, запасные части и партнерства с перевозчиками, которые летают по направлениям, которые ей сейчас запрещено обслуживать, сообщили источники.

Перевозчик стремится увеличить свой флот с менее чем 50 самолетов, которые в основном не эксплуатируются, до не менее 100. Сделать это рассчитывают путем прямых закупок, если это будет разрешено, или путем приобретения подержанных самолетов на иностранных рынках.

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Свободный подход президента США Дональда Трампа к торговле и внешней политике свидетельствует о том, что нынешние дипломатические усилия могут потенциально привести к открытию возможностей для Iran Air. Это может стать возможным после десятилетий ограничений. Закупки Boeing сыграли центральную роль в недавней поездке Трампа на Ближний Восток и были представлены в торговом соглашении с Великобританией.

Но пока нет никаких признаков прорыва в отношениях между США и Ираном. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи на прошлой неделе выступил против давления США относительно прекращения программ обогащения урана в Иране, назвав требования США "высокомерными" и пообещав не уступать.

Лилия Набока

Лилия Набока

ЭкономикаНовости Мира
Али Хаменеи
Боинг
Bloomberg L.P.
Нью-Дели
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