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Сбитие самолета МАУ: Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Иран подал иск в Международный суд ООН против Украины и других стран из-за катастрофы МАУ. Тегеран оспаривает решение ИКАО и заявляет, что самолет сбили случайно.

Сбитие самолета МАУ: Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран

Тегеран обратился в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) с иском против Украины и еще трех стран из-за катастрофы рейса МАУ. Иран пытается оспорить решение ИКАО и заявляет: самолет сбили случайно, потому что "ждали нападения США". Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Международного суда ООН.

Детали

Отмечается, что Иран подал иск в Международный суд ООН против Канады, Швеции, Украины и Великобритании. Он требует отменить решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о катастрофе МАУ.

В иске Тегеран утверждает, что ИКАО не имеет полномочий принимать решения по делу авиакатастрофы МАУ, а процедура голосования в ИКАО была нарушена.

Иран в своем иске требует от суда:

  • признать, что ИКАО не имеет юрисдикции в этом деле;
    • исключить Великобританию из участия в процессе;
      • признать решение Совета ИКАО юридически недействительным и отменить его.

        Также Иран добавил, что военные страны "непреднамеренно" сбили самолет МАУ под Тегераном. Это произошло "из-за человеческой ошибки".

        Справка

        08 января 2020 года рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

        Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

        Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель".

        Напомним

        Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению за сбитый украинский авиалайнер Boeing 737-800, в результате чего погибли 176 человек

        Ни суды, ни приговоры не принесли правды или справедливости семьям жертв катастрофы самолета МАУ, поскольку всему процессу — начиная с предвзятого расследования сбития Ираном — не хватало необходимой беспристрастности и прозрачности. Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы координации и реагирования для жертв рейса PS752 относительно уголовных процессов в Иране.

        Украина, Канада, Швеция и Великобритания совместно подали иск в Международный суд ООН против Ирана за сбитый украинский самолет "МАУ" 8 января 2020 года. Об этом говорится в совместном заявлении международной группы по координации помощи жертвам рейса. 

        Катастрофа самолета МАУ: Международная группа координации инициировала рассмотрение спора в IКАО против Ирана08.01.24, 18:50 • 27645 просмотров

        Вита Зеленецкая

        Вита Зеленецкая

        политикаНовости Мира
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