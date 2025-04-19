Сбитие самолета МАУ: Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран
Киев • УНН
Иран подал иск в Международный суд ООН против Украины и других стран из-за катастрофы МАУ. Тегеран оспаривает решение ИКАО и заявляет, что самолет сбили случайно.
Тегеран обратился в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) с иском против Украины и еще трех стран из-за катастрофы рейса МАУ. Иран пытается оспорить решение ИКАО и заявляет: самолет сбили случайно, потому что "ждали нападения США". Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Международного суда ООН.
Детали
Отмечается, что Иран подал иск в Международный суд ООН против Канады, Швеции, Украины и Великобритании. Он требует отменить решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о катастрофе МАУ.
В иске Тегеран утверждает, что ИКАО не имеет полномочий принимать решения по делу авиакатастрофы МАУ, а процедура голосования в ИКАО была нарушена.
Иран в своем иске требует от суда:
- признать, что ИКАО не имеет юрисдикции в этом деле;
- исключить Великобританию из участия в процессе;
- признать решение Совета ИКАО юридически недействительным и отменить его.
Также Иран добавил, что военные страны "непреднамеренно" сбили самолет МАУ под Тегераном. Это произошло "из-за человеческой ошибки".
Справка
08 января 2020 года рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель".
Напомним
Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению за сбитый украинский авиалайнер Boeing 737-800, в результате чего погибли 176 человек
Ни суды, ни приговоры не принесли правды или справедливости семьям жертв катастрофы самолета МАУ, поскольку всему процессу — начиная с предвзятого расследования сбития Ираном — не хватало необходимой беспристрастности и прозрачности. Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы координации и реагирования для жертв рейса PS752 относительно уголовных процессов в Иране.
Украина, Канада, Швеция и Великобритания совместно подали иск в Международный суд ООН против Ирана за сбитый украинский самолет "МАУ" 8 января 2020 года. Об этом говорится в совместном заявлении международной группы по координации помощи жертвам рейса.
Катастрофа самолета МАУ: Международная группа координации инициировала рассмотрение спора в IКАО против Ирана08.01.24, 18:50 • 27645 просмотров