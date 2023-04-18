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Катастрофа літака МАУ: Міжнародна група заявила, що суди та вироки в Ірані не принесли справедливості

Катастрофа літака МАУ: Міжнародна група заявила, що суди та вироки в Ірані не принесли справедливості

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Ані суди, ані вироки не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв катастрофм літака МАУ, оскільки всьому процесу — починаючи з упередженого розслідування збиття Іраном — бракувало необхідної неупередженості та прозорості. Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи координації та реагування для жертв рейсу PS752 щодо кримінальних процесів в Ірані, передає УНН.

Цитата

«8 січня 2020 року Ісламська Республіка Іран безсердечно збила рейс PS752 над Тегераном. Цього тижня Іран оголосив вердикти у кримінальних процесах проти ймовірних злочинців.

Підставні судові процеси, які відбулися в Тегерані, не повинні відволікати увагу світу від невиконання Іраном своїх міжнародних зобов’язань і відповідальності за свої дії.

Ані суди, ані вироки, оголошені цього тижня, не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв, оскільки всьому процесу — починаючи з упередженого розслідування збиття Іраном — бракувало необхідної неупередженості та прозорості", - йдеться у заяві.

Додамо

У Міжнародній групі координації наголосили, що родини 176 невинних жертв все ще чекають справедливості, на яку вони заслуговують.

"Ми залишаємось солідарні з родинами та близькими жертв збиття рейсу PS752 і не заспокоїмося, доки справедливість не відновиться", - зазначено у заяві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У КНДІСЕ розповіли про експертизи, які допомогли засудити 10 іранських військових за збитий український авіалайнер Boeing 737-800

Нагадаємо

Рейс PS752 Тегеран - Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 людей: громадяни Ірану, України, Канади, Великобританії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року заявили, що український Boeing був збитий випадково, провиною став людський фактор: літак пролітав поряд із військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу мету".

Як повідомляв УНН, у квітні 2023 року Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув'язнення за збитий український авіалайнер Boeing 737-800, внаслідок чого загинуло 176 осіб

Довідка

Міжнародна група з координації та реагування на допомогу жертвам рейсу PS752 представляє Канаду, Швецію, Великобританію та Україну.

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