12:31 • 6422 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 16716 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 11832 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 13572 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 14623 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 24593 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 41002 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35475 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45448 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 60388 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:12 • 16721 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Інститут кольору Pantone обрав PANTONE 11-4201 Cloud Dancer кольором 2026 року, назвавши його "хвилястим білим, наповненим спокоєм". Це перший вибір відтінку білого за 26 років існування програми "Колір року" від Pantone.

Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого

Pantone назвав колір 2026 року, обравши "хвилястий білий, наповнений спокоєм" під назвою Cloud Dancer, про що Інститут кольору повідомив у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Представляємо колір Pantone 2026 року, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Піднесений нейтральний білий, чия повітряна присутність немов шепіт спокою та умиротворення у галасливому світі", - вказали в інституті.

В описі до такого вибору зазначається, що "PANTONE 11-4201 Cloud Dancer символізує заспокійливий вплив у суспільстві, що наново відкриває для себе цінність спокійного роздуму тихих роздумів".

"Хвилястий білий колір, наповнений спокоєм, він запрошує до справжнього розслаблення та зосередження, дозволяючи розуму блукати, а творчості дихати. У русі та на паузі, колір Pantone 2026 року, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, коливається між легким та ефірним, живим спокоєм, що запрошує до оновлення, бачення у спокої та творчого вивільнення", - сказано в описі.

Як зазначає The New York Times, це вперше, коли Pantone обрав відтінок білого за 26 років, протягом яких компанія обирає колір року. 

BBC вказує, що це "ванільний відтінок білого".

Водночас, як вказано, прогнозисти трендів WGSN проголосили бірюзовий своїм кольором 2026 року деякий час тому, тоді як інші експерти з дизайну стверджують, що землисті тони будуть популярними в наступному році.

Pantone, однак, залишається вірним своєму рішенню щодо білого кольору. "Cloud Dancer висловлює наше прагнення до майбутнього, вільного від токсичності та надмірностей", - заявив BBC Лі Айсман, виконавчий директор Інституту кольору Pantone, глобального прогнозиста кольорів. І у світі, переповненому шумом та гіперзв'язком, Pantone наполягає на тому, що порожнеча – це суть, розчистка поля; м’яка посадка для перезбуджених умів.

Доповнення

З 1999 року Pantone обирає колір, який характеризуватиме культуру наступного року.

Юлія Шрамко

