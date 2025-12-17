Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей

$42.250.05
16 грудня, 17:02 • 14916 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 31972 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 27047 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 30148 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 27138 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 26734 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 27666 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24900 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 29864 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24821 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Швеція виявила російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтиці16 грудня, 22:03 • 6088 перегляди
Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому 00:46 • 5560 перегляди
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ02:29 • 8066 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях02:53 • 14984 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа04:37 • 6754 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 24853 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 38761 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 41540 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 81471 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 75873 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Кір Стармер
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Франція
Німеччина
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo06:16 • 66 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 47064 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 64629 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 64365 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 67880 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
YouTube
Boeing 747

Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Бізнесмен Джон Купер, який придбав маєток Майкла Джордана за 9,5 мільйона доларів, планує створити "імерсивний" музей. Це викликало занепокоєння місцевих жителів та міської ради щодо комерціалізації нерухомості.

Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей

Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана у престижному передмісті Чикаго у США вартістю 9,5 мільйона доларів викликав обурення сусідів своїми планами перетворити будинок на "імерсивний" музей, пише УНН з посиланням на Realtor.com. 

Деталі

Бізнесмен, який купив особняк зірки НБА Майкла Джордана, оприлюднив плани перетворити нерухомість на те, що він назвав "імерсивним" туристичним місцем, "орієнтованим на особистісну трансформацію".

Уродженець Небраски Джон Купер придбав особняк у Гайленд-Парку з дев'ятьма спальнями та 19 ванними кімнатами у грудні 2024 року, заплативши лише 9,5 мільйонів доларів за будинок, який на той момент продавався за 14,89 мільйона доларів.

З того часу він зробив кілька спроб перетворити нерухомість, яку він перейменував у Champions Point, на прибуткове джерело доходу, спочатку пропонуючи її як елітний таймшер з початковими ставками в 1 мільйон доларів, а потім переключившись на пропозицію елітної нерухомості через Airbnb.

Тепер, за даними ABC7, він знову змінив плани, оголосивши про перетворення культової будівлі на туристичну пам'ятку з "живими класами", де гості зможуть отримати "захоплюючий, мультисенсорний досвід, спрямований на особистісну трансформацію".

"Тема туру буде "велич", і наша мета - навчити людей, що означає бути великим у житті", - сказав Купер міській раді Гайленд-Парку під час нещодавнього засідання, присвяченого обговоренню запропонованих ним змін у зонуванні нерухомості.

Бізнесмен додав, що хоче співпрацювати з місцевими організаціями, такими як школи та благодійні фонди, щоб запропонувати безплатний вхід, пообіцявши, що музей принесе величезну користь навколишньому району.

Однак його обіцянки про розвиток спільноти мало що зробили для того, щоб розвіяти побоювання членів ради, які зазначили, що плани Купера потребують набагато більшого доопрацювання, перш ніж буде надано дозвіл на перетворення власності на будь-який комерційний проєкт. Аналогічно інші жителі району висловили серйозні сумніви щодо впливу запропонованого музею на їхню спільноту. Проте є й ті, хто повністю підтримує проєкт, хвалячи Купера за те, що він шанує "спадщину ікони Чикаго" і привертає увагу до Гайленд-Парку.

Рішення щодо проєкту ще не ухвалено, проте Купера попросили надати більш детальну інформацію про свою пропозицію, і обговорення мають продовжитися.

Доповнення

За даними реєстру нерухомості, будинок, як і раніше, здається в оренду за 89 000 доларів на місяць.

Плани Купера зі створення музею з'явилися майже рівно через рік після того, як він завершив угоду з купівлі будинку - це знаменує кінець 13-річної боротьби Джордана з пошуком покупця, після того як він вперше виставив свою величезну нерухомість на продаж за 29 мільйонів доларів у 2012 році.

Юлія Шрамко

