Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей

Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана у престижному передмісті Чикаго у США вартістю 9,5 мільйона доларів викликав обурення сусідів своїми планами перетворити будинок на "імерсивний" музей, пише УНН з посиланням на Realtor.com.

Деталі

Бізнесмен, який купив особняк зірки НБА Майкла Джордана, оприлюднив плани перетворити нерухомість на те, що він назвав "імерсивним" туристичним місцем, "орієнтованим на особистісну трансформацію".

Уродженець Небраски Джон Купер придбав особняк у Гайленд-Парку з дев'ятьма спальнями та 19 ванними кімнатами у грудні 2024 року, заплативши лише 9,5 мільйонів доларів за будинок, який на той момент продавався за 14,89 мільйона доларів.

З того часу він зробив кілька спроб перетворити нерухомість, яку він перейменував у Champions Point, на прибуткове джерело доходу, спочатку пропонуючи її як елітний таймшер з початковими ставками в 1 мільйон доларів, а потім переключившись на пропозицію елітної нерухомості через Airbnb.

Тепер, за даними ABC7, він знову змінив плани, оголосивши про перетворення культової будівлі на туристичну пам'ятку з "живими класами", де гості зможуть отримати "захоплюючий, мультисенсорний досвід, спрямований на особистісну трансформацію".

"Тема туру буде "велич", і наша мета - навчити людей, що означає бути великим у житті", - сказав Купер міській раді Гайленд-Парку під час нещодавнього засідання, присвяченого обговоренню запропонованих ним змін у зонуванні нерухомості.

Бізнесмен додав, що хоче співпрацювати з місцевими організаціями, такими як школи та благодійні фонди, щоб запропонувати безплатний вхід, пообіцявши, що музей принесе величезну користь навколишньому району.

Однак його обіцянки про розвиток спільноти мало що зробили для того, щоб розвіяти побоювання членів ради, які зазначили, що плани Купера потребують набагато більшого доопрацювання, перш ніж буде надано дозвіл на перетворення власності на будь-який комерційний проєкт. Аналогічно інші жителі району висловили серйозні сумніви щодо впливу запропонованого музею на їхню спільноту. Проте є й ті, хто повністю підтримує проєкт, хвалячи Купера за те, що він шанує "спадщину ікони Чикаго" і привертає увагу до Гайленд-Парку.

Рішення щодо проєкту ще не ухвалено, проте Купера попросили надати більш детальну інформацію про свою пропозицію, і обговорення мають продовжитися.

Доповнення

За даними реєстру нерухомості, будинок, як і раніше, здається в оренду за 89 000 доларів на місяць.

Плани Купера зі створення музею з'явилися майже рівно через рік після того, як він завершив угоду з купівлі будинку - це знаменує кінець 13-річної боротьби Джордана з пошуком покупця, після того як він вперше виставив свою величезну нерухомість на продаж за 29 мільйонів доларів у 2012 році.