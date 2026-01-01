$42.390.17
Ексклюзив
20:23
18:52
31 грудня, 16:58
31 грудня, 15:45
Ексклюзив
31 грудня, 15:05
31 грудня, 12:36
31 грудня, 10:25
31 грудня, 10:12
Ексклюзив
31 грудня, 10:05
31 грудня, 10:03
Реакції на російські фейки не гідні держав Центральної Азії: у МЗС відповіли на стурбованість п'яти країн щодо "атаки" на резиденцію путіна
31 грудня, 15:33
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя
31 грудня, 15:46
Компанія Трампа запускає власну криптовалюту для заохочення акціонерів
31 грудня, 16:27
Трамп поширив статтю NYT про блеф путіна як головну перешкоду на шляху до миру
19:52
Ексклюзив
20:23
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби
30 грудня, 11:23
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex
30 грудня, 10:14
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім
30 грудня, 09:46
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Крим
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя
31 грудня, 15:46
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT
31 грудня, 12:49
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку
31 грудня, 12:27
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське
31 грудня, 11:49
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Опалення
Фільм

Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Внаслідок атаки ворожих безпілотників в ніч на 1 січня пошкоджено енергетичну інфраструктуру Одещини, що спричинило пожежу на одному з об'єктів. Фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств Одеси.

Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі

Внаслідок ворожої атаки в ніч на 1 січня пошкоджено енергетичну інфраструктуру Одещини. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує УНН.

Деталі

За його словами, за кілька хвилин до Нового року російські терористи знов зухвало атакували безпілотниками вкрай важливу та необхідну для цивільного населення Одещини енергетичну інфраструктуру. На одному з об’єктів виникла пожежа.

Внаслідок атаки фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста Одеси. Усі відповідні служби працюють в посиленому режимі над ліквідацією наслідків

- розповів Кіпер.

Нагадаємо

Одеса зазнала атаки ворожих БпЛА у святкову ніч, зафіксовано декілька вибухів.

Через атаку рф частина Одеси без світла, серед 6 постраждалих троє дітей: показали наслідки31.12.25, 08:43 • 2624 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Новий рік
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
Одеса