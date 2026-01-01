Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі

Внаслідок ворожої атаки в ніч на 1 січня пошкоджено енергетичну інфраструктуру Одещини. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує УНН.

Деталі

За його словами, за кілька хвилин до Нового року російські терористи знов зухвало атакували безпілотниками вкрай важливу та необхідну для цивільного населення Одещини енергетичну інфраструктуру. На одному з об’єктів виникла пожежа.

Внаслідок атаки фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста Одеси. Усі відповідні служби працюють в посиленому режимі над ліквідацією наслідків - розповів Кіпер.

Одеса зазнала атаки ворожих БпЛА у святкову ніч, зафіксовано декілька вибухів.

