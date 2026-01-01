Атака на Одесскую область в новогоднюю ночь: враг ударил по энергетической инфраструктуре

В результате вражеской атаки в ночь на 1 января повреждена энергетическая инфраструктура Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.

Подробности

По его словам, за несколько минут до Нового года российские террористы вновь дерзко атаковали беспилотниками крайне важную и необходимую для гражданского населения Одесской области энергетическую инфраструктуру. На одном из объектов возник пожар.

В результате атаки фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города Одессы. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий - рассказал Кипер.

Напомним

Одесса подверглась атаке вражеских БПЛА в праздничную ночь, зафиксировано несколько взрывов.

