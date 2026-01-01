$42.390.17
Эксклюзив
20:23 • 8360 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 10927 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 13010 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 15174 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 15579 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 17295 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографики
31 декабря, 10:25 • 20386 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском крае
31 декабря, 10:12 • 19737 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17474 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15805 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Атака на Одесскую область в новогоднюю ночь: враг ударил по энергетической инфраструктуре

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В результате атаки вражеских беспилотников в ночь на 1 января повреждена энергетическая инфраструктура Одесской области, что привело к пожару на одном из объектов. Фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий Одессы.

Атака на Одесскую область в новогоднюю ночь: враг ударил по энергетической инфраструктуре

В результате вражеской атаки в ночь на 1 января повреждена энергетическая инфраструктура Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.

Подробности

По его словам, за несколько минут до Нового года российские террористы вновь дерзко атаковали беспилотниками крайне важную и необходимую для гражданского населения Одесской области энергетическую инфраструктуру. На одном из объектов возник пожар.

В результате атаки фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города Одессы. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий

- рассказал Кипер.

Напомним

Одесса подверглась атаке вражеских БПЛА в праздничную ночь, зафиксировано несколько взрывов.

Из-за атаки рф часть Одессы без света, среди 6 пострадавших трое детей: показали последствия31.12.25, 08:43 • 2624 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Новый год
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область
Одесса