Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока
Киев • УНН
Государственный департамент США призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока из-за серьезных рисков для безопасности. В перечень, в частности, вошли Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль и Саудовская Аравия.
Государственный департамент США призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока. Об этом в соцсети Х сообщила помощница госсекретаря США Мора Намдар, информирует УНН.
Подробности
В перечень государств попали Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Западный берег и сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен.
Госсекретарь Марко Рубио и Государственный департамент призывают американцев немедленно выезжать из перечисленных ниже стран, используя доступный коммерческий транспорт, из-за серьезных рисков для безопасности
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана, которую прогнозировали на 4-5 недель, имеет потенциал для продолжения.
