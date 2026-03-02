В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масово

В Україні розпочалися поточні ремонти автомобільних доріг загального користування, триває ліквідація аварійної ямковості на автошляхах, повідомили у понеділок Прем'єр-міністр Юлія Свириденко і Агентство відновлення, пише УНН.

В Україні стартували поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. Виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів. Ідеться не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови

Зі слів Прем'єра, передусім це "міжнародні та національні маршрути, що забезпечують військову логістику, евакуацію, підвезення гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та роботу критичної інфраструктури, в тому чисті і у прифронтових громадах". "Наразі залучено понад 140 бригад - це майже 1000 працівників", вказала вона.

"Уряд надалі буде збільшувати обʼєми ремонтів доріг та фінансування", - наголосила Свириденко.

В Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м пошкоджень на основних автомобільних дорогах - Кулеба

В Агентстві відновлення, своєю чергою, вказали, що продовжують "ліквідацію аварійної ямковості на автошляхах".

"Роботи тривають у всіх областях України за сприятливих погодних умов. З початку року на дорогах державного значення вже ліквідовано 35,7 тис. м² пошкоджень покриття", - зазначили в агентстві.

Як зазначається, 1 березня працювали 98 ремонтних бригад - 577 дорожніх працівників. "Роботи виконувалися на десяти міжнародних автошляхах і окремих ділянках національних трас. Упродовж доби ліквідовано 4,1 тис. м² аварійної ямковості з використанням холодних та частково гарячих асфальтобетонних сумішей", - ідеться у повідомленні.

"На 2 березня заплановані роботи з ліквідації ямковості асфальтобетонними сумішами у всіх областях відповідно до погодних умов та встановленого графіку. Планові показники в залежності від погодних умов становитимуть не менше 9 тисяч кв. м, виконання яких забезпечують 143 бригади (919 осіб). Роботи продовжуються на основних дорогах державного значення", - зазначили в агентстві.

В умовах воєнного стану пріоритетом залишаються прифронтові дороги. Через багаторічну відсутність повноцінних капітальних ремонтів та складні погодні умови цієї зими спостерігається значне руйнування покриття і в інших регіонах. Наразі погодні умови не дозволяють проводити масові ремонти. За низьких температур і підвищеної вологості такі роботи не забезпечують належної якості та довговічності. Щойно погодні умови стабілізуються, буде розпочато масштабні ремонтні роботи