В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масово

Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:33 • 3268 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
12:02 • 10324 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
11:19 • 18752 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 14126 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 38809 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 71715 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
1 березня, 17:51 • 66206 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 69943 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 76175 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил
Ворог атакував Запорізький район: поранені двоє дівчаток
Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:19 • 18753 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старіє
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масово

Київ • УНН

 • 970 перегляди

В Україні стартували поточні ремонти доріг загального користування, ліквідовуючи аварійну ямковість. Залучено понад 140 бригад, відновлено 35,7 тис. м² покриття.

В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масово

В Україні розпочалися поточні ремонти автомобільних доріг загального користування, триває ліквідація аварійної ямковості на автошляхах, повідомили у понеділок Прем'єр-міністр Юлія Свириденко і Агентство відновлення, пише УНН.

В Україні стартували поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. Виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів. Ідеться не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови

- написала Свириденко у Telegram.

Зі слів Прем'єра, передусім це "міжнародні та національні маршрути, що забезпечують військову логістику, евакуацію, підвезення гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та роботу критичної інфраструктури, в тому чисті і у прифронтових громадах". "Наразі залучено понад 140 бригад - це майже 1000 працівників", вказала вона.

"Уряд надалі буде збільшувати обʼєми ремонтів доріг та фінансування", - наголосила Свириденко.

В Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м пошкоджень на основних автомобільних дорогах - Кулеба27.02.26, 20:05 • 3758 переглядiв

В Агентстві відновлення, своєю чергою, вказали, що продовжують "ліквідацію аварійної ямковості на автошляхах".

"Роботи тривають у всіх областях України за сприятливих погодних умов. З початку року на дорогах державного значення вже ліквідовано 35,7 тис. м² пошкоджень покриття", - зазначили в агентстві.

Як зазначається, 1 березня працювали 98 ремонтних бригад - 577 дорожніх працівників. "Роботи виконувалися на десяти міжнародних автошляхах і окремих ділянках національних трас. Упродовж доби ліквідовано 4,1 тис. м² аварійної ямковості з використанням холодних та частково гарячих  асфальтобетонних сумішей", - ідеться у повідомленні.

"На 2 березня заплановані роботи з ліквідації ямковості асфальтобетонними сумішами у всіх областях відповідно до погодних умов та встановленого графіку. Планові показники в залежності від погодних умов становитимуть  не менше 9 тисяч кв. м, виконання яких забезпечують 143 бригади (919 осіб). Роботи продовжуються на основних дорогах державного значення", - зазначили в агентстві.

В умовах воєнного стану пріоритетом залишаються прифронтові дороги. Через багаторічну відсутність повноцінних капітальних ремонтів та складні погодні умови цієї зими спостерігається значне руйнування покриття і в інших регіонах. Наразі погодні умови не дозволяють проводити масові ремонти. За низьких температур і підвищеної вологості такі роботи не забезпечують належної якості та довговічності. Щойно погодні умови стабілізуються, буде розпочато масштабні ремонтні роботи

- підсумували в Агентстві відновлення.

В Україні стартує пріоритетний ямковий ремонт доріг - Свириденко27.02.26, 11:05 • 4390 переглядiв

Юлія Шрамко

Морози в Україні
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна