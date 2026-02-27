В Україні стартує пріоритетний ямковий ремонт доріг - Свириденко
Київ • УНН
Фінансування забезпечать бюджетна програма та резервний фонд. Визначені пріоритетні переліки доріг, які ремонтуватимуть у першу чергу.
В Україні сформували пріоритетний перелік доріг для ремонту. Насамперед ідеться про ямковий ремонт. Частину робіт профінансують за бюджетною програмою, а за потреби - з резервного фонду. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час планетарного засідання Верховної Ради України, передає УНН.
Деталі
За словами Юлії Свириденко, за дороги відповідає віце-прем’єр Олексій Володимирович Кулеба. Уже визначені пріоритетні переліки доріг, які ремонтуватимуть у першу чергу.
За дороги у нас відповідає віце-прем’єр Олексій Володимирович Кулеба. Вже сформовані пріорітетні переліки доріг, які будуть ремонтуватися, в першу чергу мова йде про ямковий ремонт. Є відповідн бюджета програма в самому міністерстві і ми передбачаємо. що того, що не буде вистачати - ми зможемо закривати за рахунок резервного фонду і шукати додаткові джерела
Водночас, віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, наголосив, що гарантійний ремонт доріг буде проведено, а підрядників уже проінформували про необхідність виконання цих робіт.
Що стосується гарантійного ремонту - безумовно він буде зроблений. Всі підрядники вже проінформовані про це. Більше того - вони вже з понеділка виходять на ці відповідні роботи
Нагадаємо
У мережі шириться інформація, що після сходу снігу українські дороги покриваються ямами, а в деяких випадках навіть такими, які можуть нашкодити машині.