В Україні стартує пріоритетний ямковий ремонт доріг - Свириденко

$43.210.03
51.020.06
ukenru
10:21 • 104 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 18025 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 34527 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 31697 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 32529 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 28904 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 44531 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22181 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 106550 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 47115 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
76%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ватикан випустив поштову марку із зображенням знеструмленого київського собору на знак підтримки українцівPhoto27 лютого, 00:34 • 7514 перегляди
У США експілота F-35 звинуватили у підготовці китайських військових пілотів 27 лютого, 00:52 • 4976 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 12508 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto04:46 • 14740 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном05:00 • 11266 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 44525 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 36586 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 106545 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 80472 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 84385 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Іран
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 12606 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 14572 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 45647 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 55415 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 57782 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Фільм
P-3 Orion

В Україні стартує пріоритетний ямковий ремонт доріг - Свириденко

Київ • УНН

 • 1620 перегляди

Фінансування забезпечать бюджетна програма та резервний фонд. Визначені пріоритетні переліки доріг, які ремонтуватимуть у першу чергу.

В Україні стартує пріоритетний ямковий ремонт доріг - Свириденко

В Україні сформували пріоритетний перелік доріг для ремонту. Насамперед ідеться про ямковий ремонт. Частину робіт профінансують за бюджетною програмою, а за потреби - з резервного фонду. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час планетарного засідання Верховної Ради України, передає УНН.

Деталі

За словами Юлії Свириденко, за дороги відповідає віце-прем’єр Олексій Володимирович Кулеба. Уже визначені пріоритетні переліки доріг, які ремонтуватимуть у першу чергу.

За дороги у нас відповідає віце-прем’єр Олексій Володимирович Кулеба. Вже сформовані пріорітетні переліки доріг, які будуть ремонтуватися, в першу чергу мова йде про ямковий ремонт. Є відповідн бюджета програма в самому міністерстві і ми передбачаємо. що того, що не буде вистачати - ми зможемо закривати за рахунок резервного фонду і шукати додаткові джерела

 - каже Юлія Свириденко.

Водночас, віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, наголосив, що  гарантійний ремонт доріг буде проведено, а підрядників уже проінформували про необхідність виконання цих робіт.

Що стосується гарантійного ремонту - безумовно він буде зроблений. Всі підрядники вже проінформовані про це. Більше того - вони вже з понеділка виходять на ці відповідні роботи

- підкреслив Олексій Кулеба.

Нагадаємо

У мережі шириться інформація, що після сходу снігу українські дороги покриваються ямами, а в деяких випадках навіть такими, які можуть нашкодити машині.

Алла Кіосак

СуспільствоАвто
Державний бюджет
Дорожньо-транспортна пригода
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Сніг в Україні
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
Україна