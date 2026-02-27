$43.240.02
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 10601 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 15788 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 18132 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 18321 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 30330 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 18406 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 85198 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 44432 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 51817 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ватикан випустив поштову марку із зображенням знеструмленого київського собору на знак підтримки українців

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Поштова служба Ватикану представила марку із зображенням Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві під час блекауту. Це присвячено четвертим роковинам повномасштабного вторгнення рф та солідарності з українцями.

Ватикан випустив поштову марку із зображенням знеструмленого київського собору на знак підтримки українців
Фото: Reuters

Поштова служба Ватикану представила нову марку, присвячену українським католикам та четвертим роковинам повномасштабного вторгнення росії. Дизайн поштового знака став нетиповим для Святого Престолу, оскільки замість традиційних образів святих на ньому зафіксовано реалії воєнного часу – Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві під час блекауту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

На марці зображено головний храм українських греко-католиків, занурений у темряву через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України. Єдиним джерелом світла на малюнку є помаранчеве сяйво вечірнього неба позаду собору, що символізує надію та стійкість народу під час щоденних відключень електроенергії.

Папа Лев передав Україні генератори та ліки для боротьби з наслідками зимових обстрілів10.02.26, 00:24 • 10247 переглядiв

Випуск присвятили не лише солідарності в часи війни, а й 30-й річниці відновлення Київської католицької єпархії після падіння Радянського Союзу та 12-річчю з моменту зведення самого храму.

Реакція духовенства та значення жесту для вірян

Лідер українських греко-католиків архієпископ Святослав Шевчук під час презентації у Ватикані наголосив, що цей крок є надзвичайно важливим для мільйонів вірян.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Ми справді відчуваємо підтримку Святого Престолу за цю особливу увагу до нашої історії, до нашого життя в цей трагічний момент війни

– зазначив Шевчук, назвавши появу марки "великим моментом розради".

Такий жест Ватикану розглядають як рідкісний випадок відходу від суто релігійної іконографії на користь гостросоціального посилання, що привертає увагу світової спільноти до гуманітарних проблем України. 

Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та бомбардувань в Україні23.02.26, 06:34 • 33270 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
