Ватикан випустив поштову марку із зображенням знеструмленого київського собору на знак підтримки українців

Поштова служба Ватикану представила нову марку, присвячену українським католикам та четвертим роковинам повномасштабного вторгнення росії. Дизайн поштового знака став нетиповим для Святого Престолу, оскільки замість традиційних образів святих на ньому зафіксовано реалії воєнного часу – Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві під час блекауту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

На марці зображено головний храм українських греко-католиків, занурений у темряву через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України. Єдиним джерелом світла на малюнку є помаранчеве сяйво вечірнього неба позаду собору, що символізує надію та стійкість народу під час щоденних відключень електроенергії.

Випуск присвятили не лише солідарності в часи війни, а й 30-й річниці відновлення Київської католицької єпархії після падіння Радянського Союзу та 12-річчю з моменту зведення самого храму.

Лідер українських греко-католиків архієпископ Святослав Шевчук під час презентації у Ватикані наголосив, що цей крок є надзвичайно важливим для мільйонів вірян.

Фото: Reuters

Ми справді відчуваємо підтримку Святого Престолу за цю особливу увагу до нашої історії, до нашого життя в цей трагічний момент війни