Ватикан випустив поштову марку із зображенням знеструмленого київського собору на знак підтримки українців
Київ • УНН
Поштова служба Ватикану представила марку із зображенням Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві під час блекауту. Це присвячено четвертим роковинам повномасштабного вторгнення рф та солідарності з українцями.
Поштова служба Ватикану представила нову марку, присвячену українським католикам та четвертим роковинам повномасштабного вторгнення росії. Дизайн поштового знака став нетиповим для Святого Престолу, оскільки замість традиційних образів святих на ньому зафіксовано реалії воєнного часу – Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві під час блекауту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
На марці зображено головний храм українських греко-католиків, занурений у темряву через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України. Єдиним джерелом світла на малюнку є помаранчеве сяйво вечірнього неба позаду собору, що символізує надію та стійкість народу під час щоденних відключень електроенергії.
Випуск присвятили не лише солідарності в часи війни, а й 30-й річниці відновлення Київської католицької єпархії після падіння Радянського Союзу та 12-річчю з моменту зведення самого храму.
Реакція духовенства та значення жесту для вірян
Лідер українських греко-католиків архієпископ Святослав Шевчук під час презентації у Ватикані наголосив, що цей крок є надзвичайно важливим для мільйонів вірян.
Ми справді відчуваємо підтримку Святого Престолу за цю особливу увагу до нашої історії, до нашого життя в цей трагічний момент війни
Такий жест Ватикану розглядають як рідкісний випадок відходу від суто релігійної іконографії на користь гостросоціального посилання, що привертає увагу світової спільноти до гуманітарних проблем України.
