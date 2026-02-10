Папа Лев передав Україні генератори та ліки для боротьби з наслідками зимових обстрілів

Ватикан відправив гуманітарний вантаж до України у відповідь на заклики місцевих єпископів через критичну ситуацію з енергопостачанням та сильні морози. Папа Лев організував доставку 80 електрогенераторів, медикаментів та продуктів харчування, щоб підтримати населення на тлі відновлення масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це йдеться на сайті Ватикану, пише УНН.

Деталі

Заклик Понтифіка, озвучений під час загальної аудієнції 4 лютого, переріс у конкретну благодійну акцію Дикастерії з питань служіння милосердя. Три вантажівки з електрогенераторами вже прибули до Фастова та Києва - міст, які суттєво постраждали від останніх атак.

Допомога стала вкрай необхідною, оскільки нічні температури в Україні опустилися до мінус 15 градусів Цельсія, змушуючи людей шукати прихистку в пунктах обігріву, що працюють завдяки отриманому обладнанню.

Папа висловив особливу вдячність єпархіям, зокрема польським, за їхню солідарність у цей складний час.

Наслідки бомбардувань знову почали вражати енергетичну інфраструктуру - наголосив Лев.

Він підкреслив жорстокість війни, яка не оминає навіть дітей, згадуючи нещодавню трагедію в Харкові, де загинув 10-річний хлопчик.

Постачання медикаментів та підготовка нових вантажів

Окрім технічної допомоги, Ватикан відправив тисячі пакувань ліків, серед яких антибіотики, протизапальні засоби та препарати, що допомагають подолати стрес і безсоння у цивільного населення. Кардинал Конрад Краєвський повідомив, що наразі триває підготовка наступної вантажівки, яка привезе додаткову партію медикаментів та продовольства. Розподіл допомоги здійснюється через мережу парафій у різних дієцезіях по всій країні.

