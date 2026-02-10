Папа Лев передал Украине генераторы и лекарства для борьбы с последствиями зимних обстрелов

Ватикан отправил гуманитарный груз в Украину в ответ на призывы местных епископов из-за критической ситуации с энергоснабжением и сильных морозов. Папа Лев организовал доставку 80 электрогенераторов, медикаментов и продуктов питания, чтобы поддержать население на фоне возобновления массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом говорится на сайте Ватикана, пишет УНН.

Подробности

Призыв Понтифика, озвученный во время общей аудиенции 4 февраля, перерос в конкретную благотворительную акцию Дикастерии по вопросам служения милосердия. Три грузовика с электрогенераторами уже прибыли в Фастов и Киев — города, существенно пострадавшие от последних атак.

Помощь стала крайне необходимой, поскольку ночные температуры в Украине опустились до минус 15 градусов Цельсия, вынуждая людей искать убежища в пунктах обогрева, работающих благодаря полученному оборудованию.

Папа выразил особую благодарность епархиям, в частности польским, за их солидарность в это сложное время.

Последствия бомбардировок снова начали поражать энергетическую инфраструктуру - подчеркнул Лев.

Он подчеркнул жестокость войны, которая не обходит стороной даже детей, вспоминая недавнюю трагедию в Харькове, где погиб 10-летний мальчик.

Поставка медикаментов и подготовка новых грузов

Помимо технической помощи, Ватикан отправил тысячи упаковок лекарств, среди которых антибиотики, противовоспалительные средства и препараты, помогающие преодолеть стресс и бессонницу у гражданского населения. Кардинал Конрад Краевский сообщил, что в настоящее время идет подготовка следующего грузовика, который привезет дополнительную партию медикаментов и продовольствия. Распределение помощи осуществляется через сеть приходов в различных диоцезах по всей стране.

