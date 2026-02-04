Папа Римский Лев XIV призвал молиться за украинцев, страдающих из-за атак на энергетику

$43.190.22
50.950.04
ukenru
16:19 • 4934 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 10491 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 10418 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 10911 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 18224 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 25028 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19462 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 22543 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 36128 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 51950 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.1м/с
81%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 27187 просмотра
Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР4 февраля, 11:55 • 7150 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto13:46 • 16000 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 7198 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ14:49 • 9356 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 27347 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 60037 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 60952 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 100012 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 108166 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Китай
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo18:16 • 76 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto17:19 • 1998 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto16:32 • 2902 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo15:33 • 4304 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 7412 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
ТикТок

Папа Римский Лев XIV призвал молиться за украинцев, страдающих из-за атак на энергетику

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Папа Римский Лев XIV призвал молиться за украинцев, страдающих от последствий атак на энергетическую инфраструктуру. Он также поблагодарил за инициативы солидарности от католических епархий Польши и других стран.

Папа Римский Лев XIV призвал молиться за украинцев, страдающих из-за атак на энергетику

Папа Римский Лев XIV призвал молиться за украинцев, которые испытывают серьезные испытания из-за последствий новых атак на энергетическую инфраструктуру, передает УНН.

#МолимсяВместе за наших братьев и сестер в #Украине, которые испытывают серьезные испытания из-за последствий новых атак на энергетическую инфраструктуру 

- написал Папа Лев на платформе Х.

Понтифик выразил свою благодарность за инициативы солидарности, продвигаемые католическими епархиями Польши и других стран, которые помогают населению пережить этот период сильных холодов.

РФ с начала года совершила 217 атак на энергетику Украины - Свириденко04.02.26, 15:40 • 2204 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Папа Лев XIV
Украина
Польша