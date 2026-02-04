Папа Римский Лев XIV призвал молиться за украинцев, страдающих из-за атак на энергетику
Киев • УНН
Папа Римский Лев XIV призвал молиться за украинцев, страдающих от последствий атак на энергетическую инфраструктуру. Он также поблагодарил за инициативы солидарности от католических епархий Польши и других стран.
Папа Римский Лев XIV призвал молиться за украинцев, которые испытывают серьезные испытания из-за последствий новых атак на энергетическую инфраструктуру, передает УНН.
#МолимсяВместе за наших братьев и сестер в #Украине, которые испытывают серьезные испытания из-за последствий новых атак на энергетическую инфраструктуру
Понтифик выразил свою благодарность за инициативы солидарности, продвигаемые католическими епархиями Польши и других стран, которые помогают населению пережить этот период сильных холодов.
