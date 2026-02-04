Папа Римський Лев XIV закликав молитися за українців, які потерпають через атаки на енергетику

Папа Римський Лев XIV закликав молитись за українців, які зазнають серйозних випробувань через наслідки нових атак на енергетичну інфраструктуру, передає УНН.

#МолімосяРазом за наших братів і сестер в #Україні, які зазнають серйозних випробувань через наслідки нових атак на енергетичну інфраструктуру