Папа Римський Лев XIV закликав молитися за українців, які потерпають через атаки на енергетику
Київ • УНН
Папа Римський Лев XIV закликав молитися за українців, які страждають від наслідків атак на енергетичну інфраструктуру. Він також подякував за ініціативи солідарності від католицьких єпархій Польщі та інших країн.
Папа Римський Лев XIV закликав молитись за українців, які зазнають серйозних випробувань через наслідки нових атак на енергетичну інфраструктуру, передає УНН.
#МолімосяРазом за наших братів і сестер в #Україні, які зазнають серйозних випробувань через наслідки нових атак на енергетичну інфраструктуру
Понтифік висловив свою вдячність за ініціативи солідарності, що просуваються католицькими єпархіями Польщі та інших країн, які допомагають населенню пережити цей період сильних холодів.
