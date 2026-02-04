$43.190.22
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
Трамп про порушене "енергетичне перемир'я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Папа Римський Лев XIV закликав молитися за українців, які потерпають через атаки на енергетику

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Папа Римський Лев XIV закликав молитися за українців, які страждають від наслідків атак на енергетичну інфраструктуру. Він також подякував за ініціативи солідарності від католицьких єпархій Польщі та інших країн.

Папа Римський Лев XIV закликав молитися за українців, які потерпають через атаки на енергетику

Папа Римський Лев XIV закликав молитись за українців, які зазнають серйозних випробувань через наслідки нових атак на енергетичну інфраструктуру, передає УНН.

#МолімосяРазом за наших братів і сестер в #Україні, які зазнають серйозних випробувань через наслідки нових атак на енергетичну інфраструктуру 

- написав Папа Лев на платформі Х.

Понтифік висловив свою вдячність за ініціативи солідарності, що просуваються католицькими єпархіями Польщі та інших країн, які допомагають населенню пережити цей період сильних холодів.

Антоніна Туманова

