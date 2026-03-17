Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році
Київ • УНН
Єврейські кучки у 2026 році очікуються з 25 березня по початок квітня. Це період весняних заморозків та дощів перед початком святкування Песаху.
Єврейські кучки - це період різкого похолодання перед потеплінням. Вони відбуваються напередодні єврейського свята Песах. Коли вони настануть у 2026 році, як виникла сама назва і що вона означає - розповість УНН.
Деталі
"Єврейські кучки" - це народний метеорологічний термін, який здавна побутує в Україні та деяких сусідніх країнах. Ним позначають короткочасний період різкого погіршення погоди, зокрема раптове похолодання, шквальний вітер, проливні дощі або навіть мокрий сніг, що традиційно настає в середині весни. Найчастіше цей природний спад температури відбувається напередодні єврейського свята Песах, він може збігатися з Великодніми святами у православних.
Коли єврейські кучки у 2026 році
Щоб вирахувати дату настання "кучок", потрібно орієнтуватися на місячний календар, за яким визначається дата свята Песах. У 2026 році Песах розпочинається ввечері 1 квітня і триватиме до 9 квітня.
Відповідно, єврейські кучки у 2026 році припадуть на останній тиждень березня - з 25 по 31 число, а також частково захоплять перші дні квітня. Саме в цей час варто бути готовими до можливих весняних заморозків та дощів.
Походження назви
Існує дві основні версії походження цієї незвичної народної назви.
Навесні погода в цей період стає вкрай нестабільною, температура постійно змінюється, ніби "скаче по купинах". Крім того, на небі в цей час часто збираються важкі дощові хмари - "збиваються в кучки". З часом у народній мові слово "купини" трансформувалося у зрозуміліші "кучки".
В юдаїзмі існує велике свято Суккот, яке в українському перекладі Біблії традиційно називалося "Свято Кучок". Хоча Суккот святкують восени, у народній свідомості через тісне сусідство культур виникла плутанина. Назву "кучки" просто перенесли на весняний період перед Песахом, пов'язавши її з традиційним погіршенням погоди.
