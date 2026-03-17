Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
55%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Село
Реклама
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Financial Times
Соціальна мережа

Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році

Київ • УНН

 • 6422 перегляди

Єврейські кучки у 2026 році очікуються з 25 березня по початок квітня. Це період весняних заморозків та дощів перед початком святкування Песаху.

Єврейські кучки - це період різкого похолодання перед потеплінням. Вони відбуваються напередодні єврейського свята Песах. Коли вони настануть у 2026 році, як виникла сама назва і що вона означає - розповість УНН.

Деталі

"Єврейські кучки" - це народний метеорологічний термін, який здавна побутує в Україні та деяких сусідніх країнах. Ним позначають короткочасний період різкого погіршення погоди, зокрема раптове похолодання, шквальний вітер, проливні дощі або навіть мокрий сніг, що традиційно настає в середині весни. Найчастіше цей природний спад температури відбувається напередодні єврейського свята Песах, він може збігатися з Великодніми святами у православних.

Коли єврейські кучки у 2026 році

Щоб вирахувати дату настання "кучок", потрібно орієнтуватися на місячний календар, за яким визначається дата свята Песах. У 2026 році Песах розпочинається ввечері 1 квітня і триватиме до 9 квітня.

Відповідно, єврейські кучки у 2026 році припадуть на останній тиждень березня - з 25 по 31 число, а також частково захоплять перші дні квітня. Саме в цей час варто бути готовими до можливих весняних заморозків та дощів.

Походження назви

Існує дві основні версії походження цієї незвичної народної назви.

Навесні погода в цей період стає вкрай нестабільною, температура постійно змінюється, ніби "скаче по купинах". Крім того, на небі в цей час часто збираються важкі дощові хмари - "збиваються в кучки". З часом у народній мові слово "купини" трансформувалося у зрозуміліші "кучки".

В юдаїзмі існує велике свято Суккот, яке в українському перекладі Біблії традиційно називалося "Свято Кучок". Хоча Суккот святкують восени, у народній свідомості через тісне сусідство культур виникла плутанина. Назву "кучки" просто перенесли на весняний період перед Песахом, пов'язавши її з традиційним погіршенням погоди.

В Україну йде похолодання з опадами та зниженням температури до +5 градусів

Олександра Месенко

СуспільствоКультураУНН LiteПублікаціїПогода та довкілля
Морози в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна