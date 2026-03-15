В Україну йде похолодання з опадами та зниженням температури до +5 градусів
Київ • УНН
З середи в Україні очікуються періодичні опади та зниження денної температури до +5+10 градусів. У понеділок ще буде сонячно, в Києві до +12 градусів.
На початку наступного тижня погода в Україні буде свіжою. Про це повідомила в Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.
Температура повітря поступово знизиться і становитиме у денні години +5+10 градусів. Із середи зʼявляться опади. Періодичні. Завтра, 16-го березня, ще побуде тепла погода, очікується вдень +9+13 градусів. І головне - сонячно
У понеділок в Києві також без опадів, +10+12 градусів.
Синоптики прогнозували у неділю, 15 березня, на більшій частині території України невелику хмарність.