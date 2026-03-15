Сонячно та без опадів: якою буде погода в Україні на екваторі березня
Київ • УНН
У неділю в Україні очікується до 13 градусів тепла, без опадів. У Києві та області повітря прогріється до 12 градусів при малохмарній погоді.
У неділю, 15 березня, на більшій частині території України очікується невелика хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів у неділю в жодному з регіонів України не очікується.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на південному сході країни пориви 15-20 м/с. Температура вдень 8-13° тепла
У Києві та області 15 березня очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря +10°...+12°.
