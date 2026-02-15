$42.990.00
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Астролог наголосила, що тиждень з 16 по 22 лютого, несе сильну енергію змін, але водночас вимагає спокою, усвідомленості та внутрішньої роботи.

Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого

На нас чекає сонячне затемнення, яке уособлює початок доленосних змін. Що підготували для нас зірки спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко

Сонячне затемнення і початок великого циклу змін

Головною подією не лише цього тижня, а й усього року стане кільцеподібне сонячне затемнення, яке відбудеться 17 лютого о 14:12 за київським часом. 

Саме з нього розпочнеться коридор затемнень, що триватиме до 3 березня, коли станеться повне місячне затемнення. Це затемнення має особливу символіку: воно відбувається в день початку китайського Нового року, який святкують у країнах Східної Азії. Починається рік Вогняного Коня — символу сили, руху та великих змін. У східній традиції збіг Нового року із сонячним затемненням вважається знаком переломного, доленосного року, що приносить глобальні трансформації 

- пояснила астролог. 

Затемнення відбудеться у 29 градусі Водолія — знака майбутнього, свободи й оновлення. За словами Ксенії Базиленко, це точка завершення старого циклу, коли віджиле поступово зникає, а на його місці з’являються нові ідеї, нові підходи та новий напрямок розвитку.

Період затемнень, як пояснює астролог, це час корекції долі. 

Саме тому важливо прожити його усвідомлено. Не варто поспішати з рішеннями, починати нові справи чи робити ризиковані кроки. Натомість це ідеальний час для внутрішньої роботи, очищення, переосмислення та формування нових намірів. У день затемнення важливо берегти сили, не перевантажувати себе фізично й бути уважними до свого стану. Найкраще провести цей день спокійно, наодинці із собою, у гармонії та внутрішній тиші. Сам момент затемнення можна використати для того, щоб записати свої найважливіші бажання, запалити свічку, скласти карту намірів і подумати про своє майбутнє 

- вважає астролог. 

Ще один ключовий фактор тижня — точне з’єднання Сатурна і Нептуна, яке досягне піку 20 лютого в першому градусі Овна. 

Це символ початку нового світового циклу. Сатурн — це система, а Нептун — ідеї та віра. Разом вони запускають процес перебудови старих структур і народження нових правил життя. Такий аспект впливає на цілі покоління й формує події на десятиліття вперед. У другій половині тижня Сонце перейде в знак Риб, де вже перебувають Венера і Меркурій. Енергетика стане м’якшою, спокійнішою, більше спрямованою всередину. Це хороший час для відновлення сил, духовних практик, творчості та емоційного перезавантаження 

- пояснила Ксенія Базиленко. 

Астролог наголосила, що тиждень з 16 по 22 лютого, несе сильну енергію змін, але водночас вимагає спокою, усвідомленості та внутрішньої роботи.

У період затемнень люди й події, які приходять у ваше життя, можуть бути доленосними. Навіть складні ситуації несуть важливі уроки й допомагають змінити шлях на краще. А гармонійні події стають справжнім подарунком долі. Це час не зовнішніх перемог, а глибокого внутрішнього оновлення. І саме від того, у якому стані ми проживемо цей період, залежить, яким стане наш наступний життєвий цикл 

- вважає Ксенія Базиленко. 

Овен

Тиждень активізує сферу друзів, колективів і планів на майбутнє. Можуть з’явитися нові люди або ідеї, які змінять ваші погляди. Деякі стосунки можуть завершитися, якщо вони вже вичерпали себе.

Порада: залишайте поруч лише тих, хто надихає і підтримує ваш розвиток.

Телець

У центрі уваги — кар’єра, статус і важливі життєві рішення. Затемнення може змінити професійний напрям або підштовхнути до серйозних кроків.

Порада: не поспішайте з рішеннями, але уважно спостерігайте за новими можливостями.

Близнюки

Тиждень відкриває нові горизонти, змінює погляди на життя і майбутнє. Можливі ідеї, пов’язані з навчанням, подорожами або новими напрямками розвитку.

Порада: довіряйте новим думкам — вони ведуть вас у правильному напрямку.

Рак

Затемнення торкається теми глибоких трансформацій, спільних фінансів і внутрішніх переживань. Можливі важливі рішення щодо грошей або завершення старих емоційних історій.

Порада: відпускайте те, що вже не працює, і не бійтеся змін.

Лев

У центрі подій — стосунки та партнерство. Затемнення може принести нові знайомства або серйозні зміни у союзах, що вже існують.

Порада: будьте чесними у почуттях і не тримайтеся за зв’язки, які себе вичерпали.

Діва

Тиждень підштовхує до змін у роботі, щоденному ритмі та питаннях здоров’я. Можуть з’явитися нові обов’язки або бажання змінити звичний режим.

Порада: наведіть лад у своєму графіку й подбайте про самопочуття.

Терези

Затемнення приносить хвилю натхнення, романтики й творчості. Можливі нові почуття, цікаві ідеї або важливі події, пов’язані з дітьми.

Порада: дозвольте собі радість і легкість — це відкриє нові можливості.

Скорпіон

У центрі уваги — дім, родина і внутрішній стан. Можливі зміни у житлі або сімейних відносинах, важливі рішення щодо особистого простору.

Порада: створіть навколо себе атмосферу спокою і безпеки.

Стрілець

Тиждень буде насичений новинами, поїздками та спілкуванням. Можливі несподівані розмови або інформація, яка змінить ваші плани.

Порада: уважно слухайте людей і перевіряйте інформацію перед рішеннями.

Козоріг

Затемнення торкається фінансової сфери і питань самооцінки. Можуть змінитися джерела доходу або ваше ставлення до матеріальних цінностей.

Порада: перегляньте свої витрати і зосередьтеся на стабільності.

Водолій

Затемнення, яке відбудеться у вашому знаку, це головна подія року для вас. Це точка перезавантаження, коли починається новий життєвий цикл. Події цього тижня можуть стати доленосними.

Порада: уважно ставтеся до всіх змін - вони ведуть вас до нового етапу життя.

Риби

Тиждень налаштовує на усамітнення, духовну роботу і завершення старих процесів. Ви можете відчути потребу в тиші, відпочинку і внутрішньому очищенні.

Порада: дайте собі час на відновлення перед особистим стартом.

Євген Царенко

