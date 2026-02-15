Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
Астролог наголосила, що тиждень з 16 по 22 лютого, несе сильну енергію змін, але водночас вимагає спокою, усвідомленості та внутрішньої роботи.
На нас чекає сонячне затемнення, яке уособлює початок доленосних змін. Що підготували для нас зірки спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.
Сонячне затемнення і початок великого циклу змін
Головною подією не лише цього тижня, а й усього року стане кільцеподібне сонячне затемнення, яке відбудеться 17 лютого о 14:12 за київським часом.
Саме з нього розпочнеться коридор затемнень, що триватиме до 3 березня, коли станеться повне місячне затемнення. Це затемнення має особливу символіку: воно відбувається в день початку китайського Нового року, який святкують у країнах Східної Азії. Починається рік Вогняного Коня — символу сили, руху та великих змін. У східній традиції збіг Нового року із сонячним затемненням вважається знаком переломного, доленосного року, що приносить глобальні трансформації
Затемнення відбудеться у 29 градусі Водолія — знака майбутнього, свободи й оновлення. За словами Ксенії Базиленко, це точка завершення старого циклу, коли віджиле поступово зникає, а на його місці з’являються нові ідеї, нові підходи та новий напрямок розвитку.
Період затемнень, як пояснює астролог, це час корекції долі.
Саме тому важливо прожити його усвідомлено. Не варто поспішати з рішеннями, починати нові справи чи робити ризиковані кроки. Натомість це ідеальний час для внутрішньої роботи, очищення, переосмислення та формування нових намірів. У день затемнення важливо берегти сили, не перевантажувати себе фізично й бути уважними до свого стану. Найкраще провести цей день спокійно, наодинці із собою, у гармонії та внутрішній тиші. Сам момент затемнення можна використати для того, щоб записати свої найважливіші бажання, запалити свічку, скласти карту намірів і подумати про своє майбутнє
Ще один ключовий фактор тижня — точне з’єднання Сатурна і Нептуна, яке досягне піку 20 лютого в першому градусі Овна.
Це символ початку нового світового циклу. Сатурн — це система, а Нептун — ідеї та віра. Разом вони запускають процес перебудови старих структур і народження нових правил життя. Такий аспект впливає на цілі покоління й формує події на десятиліття вперед. У другій половині тижня Сонце перейде в знак Риб, де вже перебувають Венера і Меркурій. Енергетика стане м’якшою, спокійнішою, більше спрямованою всередину. Це хороший час для відновлення сил, духовних практик, творчості та емоційного перезавантаження
У період затемнень люди й події, які приходять у ваше життя, можуть бути доленосними. Навіть складні ситуації несуть важливі уроки й допомагають змінити шлях на краще. А гармонійні події стають справжнім подарунком долі. Це час не зовнішніх перемог, а глибокого внутрішнього оновлення. І саме від того, у якому стані ми проживемо цей період, залежить, яким стане наш наступний життєвий цикл
Овен
Тиждень активізує сферу друзів, колективів і планів на майбутнє. Можуть з’явитися нові люди або ідеї, які змінять ваші погляди. Деякі стосунки можуть завершитися, якщо вони вже вичерпали себе.
Порада: залишайте поруч лише тих, хто надихає і підтримує ваш розвиток.
Телець
У центрі уваги — кар’єра, статус і важливі життєві рішення. Затемнення може змінити професійний напрям або підштовхнути до серйозних кроків.
Порада: не поспішайте з рішеннями, але уважно спостерігайте за новими можливостями.
Близнюки
Тиждень відкриває нові горизонти, змінює погляди на життя і майбутнє. Можливі ідеї, пов’язані з навчанням, подорожами або новими напрямками розвитку.
Порада: довіряйте новим думкам — вони ведуть вас у правильному напрямку.
Рак
Затемнення торкається теми глибоких трансформацій, спільних фінансів і внутрішніх переживань. Можливі важливі рішення щодо грошей або завершення старих емоційних історій.
Порада: відпускайте те, що вже не працює, і не бійтеся змін.
Лев
У центрі подій — стосунки та партнерство. Затемнення може принести нові знайомства або серйозні зміни у союзах, що вже існують.
Порада: будьте чесними у почуттях і не тримайтеся за зв’язки, які себе вичерпали.
Діва
Тиждень підштовхує до змін у роботі, щоденному ритмі та питаннях здоров’я. Можуть з’явитися нові обов’язки або бажання змінити звичний режим.
Порада: наведіть лад у своєму графіку й подбайте про самопочуття.
Терези
Затемнення приносить хвилю натхнення, романтики й творчості. Можливі нові почуття, цікаві ідеї або важливі події, пов’язані з дітьми.
Порада: дозвольте собі радість і легкість — це відкриє нові можливості.
Скорпіон
У центрі уваги — дім, родина і внутрішній стан. Можливі зміни у житлі або сімейних відносинах, важливі рішення щодо особистого простору.
Порада: створіть навколо себе атмосферу спокою і безпеки.
Стрілець
Тиждень буде насичений новинами, поїздками та спілкуванням. Можливі несподівані розмови або інформація, яка змінить ваші плани.
Порада: уважно слухайте людей і перевіряйте інформацію перед рішеннями.
Козоріг
Затемнення торкається фінансової сфери і питань самооцінки. Можуть змінитися джерела доходу або ваше ставлення до матеріальних цінностей.
Порада: перегляньте свої витрати і зосередьтеся на стабільності.
Водолій
Затемнення, яке відбудеться у вашому знаку, це головна подія року для вас. Це точка перезавантаження, коли починається новий життєвий цикл. Події цього тижня можуть стати доленосними.
Порада: уважно ставтеся до всіх змін - вони ведуть вас до нового етапу життя.
Риби
Тиждень налаштовує на усамітнення, духовну роботу і завершення старих процесів. Ви можете відчути потребу в тиші, відпочинку і внутрішньому очищенні.
Порада: дайте собі час на відновлення перед особистим стартом.