Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля

Нас ждет солнечное затмение, которое олицетворяет начало судьбоносных перемен. Что приготовили для нас звезды специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Солнечное затмение и начало большого цикла перемен

Главным событием не только этой недели, но и всего года станет кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 17 февраля в 14:12 по киевскому времени.

Именно с него начнется коридор затмений, который продлится до 3 марта, когда произойдет полное лунное затмение. Это затмение имеет особую символику: оно происходит в день начала китайского Нового года, который празднуют в странах Восточной Азии. Начинается год Огненной Лошади — символа силы, движения и больших перемен. В восточной традиции совпадение Нового года с солнечным затмением считается знаком переломного, судьбоносного года, приносящего глобальные трансформации - пояснила астролог.

Затмение произойдет в 29 градусе Водолея — знака будущего, свободы и обновления. По словам Ксении Базиленко, это точка завершения старого цикла, когда отжившее постепенно исчезает, а на его месте появляются новые идеи, новые подходы и новое направление развития.

Период затмений, как объясняет астролог, это время коррекции судьбы.

Именно поэтому важно прожить его осознанно. Не стоит спешить с решениями, начинать новые дела или делать рискованные шаги. Вместо этого это идеальное время для внутренней работы, очищения, переосмысления и формирования новых намерений. В день затмения важно беречь силы, не перегружать себя физически и быть внимательными к своему состоянию. Лучше всего провести этот день спокойно, наедине с собой, в гармонии и внутренней тишине. Сам момент затмения можно использовать для того, чтобы записать свои самые важные желания, зажечь свечу, составить карту намерений и подумать о своем будущем - считает астролог.

Еще один ключевой фактор недели — точное соединение Сатурна и Нептуна, которое достигнет пика 20 февраля в первом градусе Овна.

Это символ начала нового мирового цикла. Сатурн — это система, а Нептун — идеи и вера. Вместе они запускают процесс перестройки старых структур и рождения новых правил жизни. Такой аспект влияет на целые поколения и формирует события на десятилетия вперед. Во второй половине недели Солнце перейдет в знак Рыб, где уже находятся Венера и Меркурий. Энергетика станет мягче, спокойнее, больше направленной внутрь. Это хорошее время для восстановления сил, духовных практик, творчества и эмоциональной перезагрузки - пояснила Ксения Базиленко.

Астролог подчеркнула, что неделя с 16 по 22 февраля несет сильную энергию перемен, но в то же время требует спокойствия, осознанности и внутренней работы.

В период затмений люди и события, которые приходят в вашу жизнь, могут быть судьбоносными. Даже сложные ситуации несут важные уроки и помогают изменить путь к лучшему. А гармоничные события становятся настоящим подарком судьбы. Это время не внешних побед, а глубокого внутреннего обновления. И именно от того, в каком состоянии мы проживем этот период, зависит, каким станет наш следующий жизненный цикл - считает Ксения Базиленко.

Овен

Неделя активизирует сферу друзей, коллективов и планов на будущее. Могут появиться новые люди или идеи, которые изменят ваши взгляды. Некоторые отношения могут завершиться, если они уже исчерпали себя.

Совет: оставляйте рядом только тех, кто вдохновляет и поддерживает ваше развитие.

Телец

В центре внимания — карьера, статус и важные жизненные решения. Затмение может изменить профессиональное направление или подтолкнуть к серьезным шагам.

Совет: не спешите с решениями, но внимательно наблюдайте за новыми возможностями.

Близнецы

Неделя открывает новые горизонты, меняет взгляды на жизнь и будущее. Возможны идеи, связанные с обучением, путешествиями или новыми направлениями развития.

Совет: доверяйте новым мыслям — они ведут вас в правильном направлении.

Рак

Затмение затрагивает тему глубоких трансформаций, общих финансов и внутренних переживаний. Возможны важные решения относительно денег или завершение старых эмоциональных историй.

Совет: отпускайте то, что уже не работает, и не бойтесь перемен.

Лев

В центре событий — отношения и партнерство. Затмение может принести новые знакомства или серьезные изменения в уже существующих союзах.

Совет: будьте честными в чувствах и не держитесь за связи, которые себя исчерпали.

Дева

Неделя подталкивает к изменениям в работе, ежедневном ритме и вопросах здоровья. Могут появиться новые обязанности или желание изменить привычный режим.

Совет: наведите порядок в своем графике и позаботьтесь о самочувствии.

Весы

Затмение приносит волну вдохновения, романтики и творчества. Возможны новые чувства, интересные идеи или важные события, связанные с детьми.

Совет: позвольте себе радость и легкость — это откроет новые возможности.

Скорпион

В центре внимания — дом, семья и внутреннее состояние. Возможны изменения в жилье или семейных отношениях, важные решения относительно личного пространства.

Совет: создайте вокруг себя атмосферу спокойствия и безопасности.

Стрелец

Неделя будет насыщена новостями, поездками и общением. Возможны неожиданные разговоры или информация, которая изменит ваши планы.

Совет: внимательно слушайте людей и проверяйте информацию перед решениями.

Козерог

Затмение затрагивает финансовую сферу и вопросы самооценки. Могут измениться источники дохода или ваше отношение к материальным ценностям.

Совет: пересмотрите свои расходы и сосредоточьтесь на стабильности.

Водолей

Затмение, которое произойдет в вашем знаке, это главное событие года для вас. Это точка перезагрузки, когда начинается новый жизненный цикл. События этой недели могут стать судьбоносными.

Совет: внимательно относитесь ко всем изменениям - они ведут вас к новому этапу жизни.

Рыбы

Неделя настраивает на уединение, духовную работу и завершение старых процессов. Вы можете почувствовать потребность в тишине, отдыхе и внутреннем очищении.

Совет: дайте себе время на восстановление перед личным стартом.