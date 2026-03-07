Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения

Полномасштабная война в Украине стала новым мощным фактором, разрушающим гендерные стереотипы. Она "подсветила", что женщины служат в Силах обороны, выполняют боевые и небоевые задачи, совмещают военный опыт с материнством, проходят через потери и возвращение к мирной жизни.

УНН поговорил с ветеранкой, журналисткой и активисткой Анастасией Блищик о женщинах на войне, радостях и потерях, смерти и любви, беременности и материнстве и реинтеграции в гражданское общество.

Анастасия Блищик — украинская журналистка и военнослужащая. Служила в 47-й отдельной механизированной бригаде, а в конце 2024 года сообщила о переводе в другую бригаду. Весной 2022 года женщина потеряла любимого человека – жениха, журналиста и военнослужащего Александра Махова, погибшего на фронте. Его памяти Анастасия посвятила документальную ленту "Журналист", созданную на основе личного видеоархива Махова.

В 2022 году итальянское издание Il Foglio назвало Анастасию Блищик "Человеком года". Кроме того, женщина – членкиня Женского ветеранского движения.

Сейчас Блищик вернулась к гражданской жизни и много внимания уделяет воспитанию сына, которого родила в 2025 году.

О решении пойти на передовую

Сама Анастасия рассказывает, что мысли о службе у нее появлялись еще до полномасштабного вторжения, но окончательное решение сформировалось в 2022 году.

Для нее это решение не было импульсивным. На него повлияли личные потери, потеря дома, оккупация, через которую прошли ее родители, и общее понимание, что война пришла надолго.

Я себя морально готовила к этому (прохождению службы, – ред.), еще до полномасштабной войны. Но когда уже все началось… Это была и моя личная потеря, и, в частности, это и потеря дома; родители, которые просидели в оккупации полгода и еле выбрались из той неволи на подконтрольную территорию. Это уже стало толчком того, что стопроцентно надо собирать вещи, готовиться морально, и присоединяться к рядам Вооруженных Сил Украины, что я и сделала в августе 2022 года - рассказывает она.



Семья поддержала решение женщины присоединиться к рядам ВСУ, хотя родные – родители и сестра – узнали об этом уже постфактум, когда Анастасия прошла подготовку в учебном центре и отбыла на место прохождения службы.

"Когда уже родители выехали из оккупации, я создала чат с родителями, куда добавила родителей, сестру и мужа. Сказала о том, что я не могла иначе, что прошу принять такой мой выбор, прошу не злиться, а поддержать меня, потому что это решение, оно мое, его изменить уже невозможно", – объясняет Анастасия.

Об обучении и службе

Военная вспоминает, как происходила ее адаптация в армии.

"В том учебном центре, где мы были, я помню, там были разные люди (в разном эмоциональном состоянии - ред.) и ходили с оружием в это время. Я понимала, что мне надо, главное, по максимуму вытянуть из этого учебного центра и остаться живой, чтобы, не дай Бог, со мной ничего здесь не случилось", – делится воспоминаниями Блищик.

Еще один страх девушки касался того, что россияне могут ударить по учебному центру ракетами и она рискует погибнуть, даже не попав на передовую.

За ночь, я помню, было по 6-7 тревог, и это надо было идти из этой казармы где-то за территорию. Помню, мы ждали за территорией (учебного центра, – ред.), чтобы переждать эту тревогу, или шли в (окопы, – ред.). И для меня было страшно, что прилетит, и я погибну, еще не доехав до фронта - говорит Анастасия.

Далее была адаптация в воинской части, новые люди, новые маршруты, новые правила, оружие, техника, военная терминология, логистические трудности и постоянное осознание опасности.

Нужно было принять, что все, твоя жизнь не такая, как была раньше. То есть ты не можешь просто встать и поехать куда-то, куда ты хочешь, или пойти и вкусно где-то поесть. Тогда, вообще, в 22-м году не было нормальной логистики, не было нормальной еды, ну, это были не очень, конечно, приятные такие воспоминания - вспоминает военная.

При этом опыт Анастасии показывает и еще одну важную вещь: женщины в армии не существуют в стерильной среде. Она прямо говорит, что на ее пути были разные побратимы: большинство поддерживали, но были и те, кто могли пакостить, доставлять какие-то неприятности. Но военная говорит о том, что поддержки было намного больше, а все неприятности от отдельных людей, очевидно, были следствиями их личных травм. Собственный опыт на фронте Анастасия не сводит только к конфликтам или дискриминации.

О материнстве

Отдельного внимания заслуживает тема беременности и материнства во время войны.

В разговоре Анастасия объясняет, что беременная женщина может уволиться со службы сразу после предоставления справки, но для себя, забеременев, она решила иначе. Она оставалась на службе до тех пор, пока физически могла выполнять свои обязанности, и подчеркивает, что это было ее собственное решение. К тому же в непростом выборе женщину поддержал любимый мужчина и отец будущего ребенка, с которым она познакомилась уже на "большой войне"

Понятно, что он тоже волновался за меня, за маленького Мирончика, который был на тот момент в моем животе. Но мы были вместе. И это лучшее, что может случиться. То есть, хуже сейчас, когда он находится на войне, а я далеко от него с Мирончиком. То есть, это намного тяжелее - признается женщина.

Поэтому Блищик продолжала выполнять боевые задачи на Донетчине до тех пор, пока не потребовалось собирать вещи в роддом. Какое-то время военная даже думала рожать на Донетчине и жить потом тоже там, совмещая уход за ребенком со службой. Но в последний момент поняла, что этот сценарий слишком тяжел и рискован для младенца.

Но и вне фронта Анастасия какое-то время чувствовала себя одинокой и неуютно. Помогло справиться с этими ощущениями только рождение сына Мирона.

Когда родился ребенок, появилось очень много других задач, не боевых, не служебных, а материнских, и ребенок очень сильно отвлекал - делится личным женщина.

Военная убеждена: рожать во время войны – огромная ответственность.

Каждый украинец должен понимать, что родить ребенка, это не просто, это огромная ответственность, потому что мы должны вырастить достойное поколение своей страны, которое никогда не совершит те ошибки, которые допустили наши родители и дедушки с бабушками. То есть, это поколение должно быть умным, сознательным, и мы должны работать над тем, чтобы они не ошиблись - говорит она.

Ветеранка говорит откровенно: после службы проблемы женщин не заканчиваются. И это еще одна важная часть разговора о роли украинок в войне. В медийном пространстве привыкли говорить о мобилизации, фронте, боевых задачах, но значительно реже говорят о возвращении.

Анастасия формулирует это честно:

"Когда меня спросят, что сложнее, возвращение к гражданской жизни или материнство, я говорю, однозначно, возвращение к гражданской жизни".

О возвращении

Решение завершить службу в зоне боевых действий далось Анастасии Блищик нелегко. Несмотря на профессионализм и глубокую мотивированность, в какой-то момент ветеранка почувствовала, что ее физические и психические ресурсы иссякают. А еще появляется ощущение, что жизнь просто проходит мимо.

Я видела, что мои коллеги, мои друзья … они живут, они развиваются, они элементарно читают книжки, посещают какие-то курсы, они работают, они зарабатывают, они создают свои семьи. А я в какой-то момент поняла, что просто жизнь проходит мимо меня. То есть, три года своей жизни я отдала войне - вспоминает военная.

Анастасия уточняет: пошла в армию в свои 23 и прослужила до 26 лет.

А потом я ушла из армии, потому что решила – все, хватит. Я не хочу, чтобы эти годы (жизни, – ред.) проходили мимо меня. Конечно, мне очень жаль, что не у всех есть такая возможность… Но, все же, я приняла решение. Поняла, что хочу семью, хочу ребенка. Потом это реализовала. Я очень счастлива, очень рада, что у меня есть ребенок - делится личным ветеранка.

Но демобилизация не заканчивается тем, что женщина снимает военную форму и оставляет ее в шкафу. Кроме этого, нужно заново учиться жить в обществе, которое за время, которое женщина провела на фронте, изменилось. Это и новые цены, и новые привычки, и ощущение дистанции с людьми, которые жили другой жизнью, и даже бытовые вещи вроде одежды.

"У меня, например, не было одежды, – говорит ветеранка, – понятно, что какая-то военная была. И осталась та, которую я носила до армии. Но, когда приехала, то поняла, что мне нечего надеть, чтобы выйти в люди. Сейчас я уже купила себе какие-то джинсы, костюм. Начала обращать внимание, в чем люди ходят на улице".

Сложности с реинтеграцией в общество Анастасия испытывала даже тогда, когда нужно было идти в магазин за покупками.

Даже элементарно цены на продукты в 22-м году. Когда я шла (в армию, – ред.), они были совсем другие. Сейчас это просто уже космос. Это вроде бы такие мелочи, но все люди наблюдали за ростом цен на продукты как-то постепенно. А для меня это просто в 22-м году условно треугольничек томата стоил 8-10 гривен, сейчас он стоит около 30 гривен. Я такая думаю, ничего себе, ну, разница - делится переживаниями женщина.

О психическом здоровье и эмоциональном состоянии

Еще одна принципиальная тема, которую поднимает ветеранка в разговоре с УНН, это психологическое состояние после службы.

В частности, в гражданской жизни военную начали беспокоить страхи, которых не было на передовой.

Этот страх, который должен был бы работать тогда, когда я была там (на линии боевого соприкосновения, – ред.), он начинает работать только сейчас. Он меня настигает - говорит она.

Это важное свидетельство о том, как работает опыт войны. Во время службы человек часто действует в режиме собранности, а настоящая реакция может настигнуть уже после возвращения. В случае женщин это часто накладывается еще и на материнство, быт, необходимость заново строить жизнь, заботу о ребенке и тревогу за близких, которые остаются на фронте.

Военная убеждена: с этим вызовом ей тоже удастся справиться самостоятельно. Но, если что-то пойдет не по плану, женщина открыта к помощи извне и готова за ней обратиться.

Есть сейчас очень много разнообразных организаций, которые оказывают бесплатную психологическую поддержку ветеранам. И в случае чего надо за ней обращаться - говорит Блищик.

Об общем сестринском опыте и общих проблемах женщин в армии

Интересно, что в оценке нынешних проблем женщин в армии Анастасия делает акцент не на различиях, а на общности опыта. Она вспоминает, что в 2022-2023 годах много говорила о сексизме, домогательствах и отсутствии женской формы, но теперь формулирует спектр проблем иначе.

Сейчас я скажу, что все изменилось. И на самом деле сейчас вызовы для женщин, они такие же, как и для мужчин. То есть, женщины тоже хотят домой, женщины тоже ждут, когда будут такие сроки службы, когда будет демобилизация - говорит ветеранка.

Она вспоминает побратимов, которые служили с 2022 года и погибли позже, уже после лет войны. Она убеждена без четких сроков службы, без демобилизации и нормальных ротаций люди физически и психологически истощаются, а это прямо влияет на шансы выжить.

"Чем дольше ты служишь, тем меньше у тебя шансов", – резюмирует ветеранка.

Анастасия не скрывает: радуется тому, что вернулась с фронта живой:

"Я знаю, что мы живем в стране, где постоянно везде все прилетает, и мы не знаем, что будет завтра. Но только сейчас я, наверное, осознаю то, как мне повезло".