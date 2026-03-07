$43.810.0050.900.00
ukenru
Эксклюзив
10:22 • 1088 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран – чем это грозит Украине
10:06 • 4064 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 31973 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 47685 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 55069 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 42324 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 72732 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29463 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26740 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 25206 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2м/с
57%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto7 марта, 01:30 • 29829 просмотра
Мир между Украиной и РФ остается возможным, несмотря на вероятную передачу россиянами разведданных для Ирана о позициях США – Белый домVideo7 марта, 02:11 • 15047 просмотра
Госдеп США экстренно одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб в обход Конгресса7 марта, 02:29 • 10899 просмотра
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке05:01 • 14241 просмотра
Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном05:24 • 5312 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 37336 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 44355 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 72728 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 44248 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 52137 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Харьков
Израиль
Реклама
УНН Lite
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47 • 1502 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 17686 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 18020 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 35757 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 31964 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
«Калибр» (семейство ракет)
Золото
Нефть марки Brent

Сокращение импорта топлива из европейских стран – чем это грозит Украине

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

Европейские поставщики сокращают экспорт нефтепродуктов в Украину из-за дефицита нефти. Эксперты прогнозируют рост цен на бензин до 80 гривен.

Сокращение импорта топлива из европейских стран – чем это грозит Украине

Из-за войны на Ближнем Востоке и сокращения поставок нефти мировые рынки топлива оказались под давлением, а европейские поставщики начали урезать квоты для Украины. На этом фоне трейдеры предупреждают о дефиците нефтепродуктов и не исключают дальнейшего роста цен на бензин и дизель на украинских АЗС, пишет УНН

Детали

Война на Ближнем Востоке и эскалация вокруг Ирана уже начали влиять на мировые энергетические рынки. Из-за рисков перебоев с поставками нефти и проблем с морской логистикой цены на топливо во многих странах Европы заметно выросли. Больше всего это ощутили водители в странах ЕС, где бензин и дизель стоят значительно дороже, чем в Украине.

Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги06.03.26, 14:20 • 29463 просмотра

Причиной подорожания стали риски для поставок нефти из Персидского залива, где сосредоточены одни из крупнейших запасов энергоносителей в мире. Кроме того, эксперты опасаются возможных проблем с транзитом через Ормузский пролив - один из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.

Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране06.03.26, 14:50 • 72738 просмотров

Кроме того, по информации профильных СМИ, на рынке нефтепродуктов наблюдается изменение стратегии зарубежных поставщиков. Из-за энергетической нестабильности правительства соседних стран и крупные трейдеры начали ограничивать экспорт, чтобы сформировать запасы для собственных нужд.

По данным трейдеров, один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов в Украину - Orlen - урезал более чем на 50% автомобильные партии дизельного топлива с НПЗ в Мажейкяе.

Усложняет ситуацию и остановка в марте на плановый ремонт сразу трех НПЗ Orlen - в Польше, Литве и Чехии. В первую неделю марта профилактические мероприятия начнутся на Гданьском НПЗ, с 10 марта - на Мажейкяйском НПЗ, в конце месяца - на НПЗ Unipetrol в Кралупах.

Также в этот период останавливаются на ремонт два завода в Румынии: НПЗ Petromidia, принадлежащий Rompetrol, и OMV Petrom. Отгрузок бензина с Rompetrol не будет, а OMV Petrom предложили незначительные объемы.

УНН пообщался с украинским трейдером светлых нефтепродуктов относительно квот для Украины, а также чем это может грозить. 

Квоты на топливо 

Как отметил руководитель группы компаний "Нефтетрейд Подолье", в связи с тем, что на Ближнем Востоке война, и, соответственно, мировые поставки нефти через Ормузский пролив прекратились, что составляет около 20% от общего экспорта нефти, то ощущается дефицит нефтепродуктов. 

"Чтобы оставить завод без переработки нефти - это глобальные затраты, то есть остановка, потом запуск… поэтому уменьшают мощность. Соответственно, в этом случае уменьшение поставок нефти сопровождается дефицитом. И та же Европа страдает от этой войны на Ближнем Востоке. Что касается того, что АМКУ заявил, что АЗС несанкционированно поднимают цены, - это неправда. Потому что в той же самой Польше, Германии цены так же поднялись на 20%. В некоторых странах Европы даже больше", - отмечает эксперт. 

Он отмечает, что каждая страна Европы следит за собственными квотами, особенно накануне посевной кампании, а потому уменьшают, соответственно, экспорт нефтепродуктов из-за того, что нужно обеспечивать свой рынок. 

Соответственно, действительно в Украине уменьшили квоту более чем в два раза относительно той, которая была. В меньших компаниях, то вообще "урезали" или ничего не дают, или буквально один-два автомобиля в неделю. Так же Молдова приостановила экспорт в Украину светлых нефтепродуктов. Пока их власти приняли решение, что пока они не накопят запасы… кажется, 8 тыс. тонн бензина, и 25 тыс. тонн дизеля, то они не смогут экспортировать в Украину

- добавляет трейдер.

До какой отметки могут подняться цены на автогаз в Украине04.03.26, 17:42 • 4866 просмотров

Крупнейшие экспортеры топлива в Украину

По словам эксперта, в Украину топливо импортируется по двум путям - южный и западный. 

"В этом случае в Украину большие партии дизеля поступали с греческих заводов. Также из Саудовской Аравии… кажется, завод Aramco, который иранскими "шахедами" был разбит. На фоне того, что произошла война, крупнейший саудовский завод прекратил производство, то соответственно, - это уже дефицит", - отмечает эксперт. 

Он отмечает, что крупнейшими экспортерами топлива остаются Израиль, Греция, Литва, Польша, а также Литва. 

Развитие событий 

Эксперт отмечает, что "очень показательным в вопросе цен на топливо являются котировки нефти Brent". 

"Ее рост за сутки составил +5,8 доллара - это 6,8%. То есть, если я не ошибаюсь, последний такой скачок был в 2019 году. Прогноз в 100 (гривен за литр бензина - ред.) пока что на фоне 91 доллар за баррель не будет точно, но 80 (гривен - ред.) - это реально", - подчеркнул эксперт. 

Трамп назвал военную операцию против Ирана важнее роста цен на топливо в США06.03.26, 00:16 • 11284 просмотра

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Энергетика
Нефть марки Brent
Израиль
Дональд Трамп
Литва
Чешская Республика
Греция
Саудовская Аравия
Румыния
Украина
Иран
Молдова
Польша