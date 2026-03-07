Сокращение импорта топлива из европейских стран – чем это грозит Украине

Из-за войны на Ближнем Востоке и сокращения поставок нефти мировые рынки топлива оказались под давлением, а европейские поставщики начали урезать квоты для Украины. На этом фоне трейдеры предупреждают о дефиците нефтепродуктов и не исключают дальнейшего роста цен на бензин и дизель на украинских АЗС, пишет УНН.

Детали

Война на Ближнем Востоке и эскалация вокруг Ирана уже начали влиять на мировые энергетические рынки. Из-за рисков перебоев с поставками нефти и проблем с морской логистикой цены на топливо во многих странах Европы заметно выросли. Больше всего это ощутили водители в странах ЕС, где бензин и дизель стоят значительно дороже, чем в Украине.

Причиной подорожания стали риски для поставок нефти из Персидского залива, где сосредоточены одни из крупнейших запасов энергоносителей в мире. Кроме того, эксперты опасаются возможных проблем с транзитом через Ормузский пролив - один из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.

Кроме того, по информации профильных СМИ, на рынке нефтепродуктов наблюдается изменение стратегии зарубежных поставщиков. Из-за энергетической нестабильности правительства соседних стран и крупные трейдеры начали ограничивать экспорт, чтобы сформировать запасы для собственных нужд.

По данным трейдеров, один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов в Украину - Orlen - урезал более чем на 50% автомобильные партии дизельного топлива с НПЗ в Мажейкяе.

Усложняет ситуацию и остановка в марте на плановый ремонт сразу трех НПЗ Orlen - в Польше, Литве и Чехии. В первую неделю марта профилактические мероприятия начнутся на Гданьском НПЗ, с 10 марта - на Мажейкяйском НПЗ, в конце месяца - на НПЗ Unipetrol в Кралупах.

Также в этот период останавливаются на ремонт два завода в Румынии: НПЗ Petromidia, принадлежащий Rompetrol, и OMV Petrom. Отгрузок бензина с Rompetrol не будет, а OMV Petrom предложили незначительные объемы.

УНН пообщался с украинским трейдером светлых нефтепродуктов относительно квот для Украины, а также чем это может грозить.

Квоты на топливо

Как отметил руководитель группы компаний "Нефтетрейд Подолье", в связи с тем, что на Ближнем Востоке война, и, соответственно, мировые поставки нефти через Ормузский пролив прекратились, что составляет около 20% от общего экспорта нефти, то ощущается дефицит нефтепродуктов.

"Чтобы оставить завод без переработки нефти - это глобальные затраты, то есть остановка, потом запуск… поэтому уменьшают мощность. Соответственно, в этом случае уменьшение поставок нефти сопровождается дефицитом. И та же Европа страдает от этой войны на Ближнем Востоке. Что касается того, что АМКУ заявил, что АЗС несанкционированно поднимают цены, - это неправда. Потому что в той же самой Польше, Германии цены так же поднялись на 20%. В некоторых странах Европы даже больше", - отмечает эксперт.

Он отмечает, что каждая страна Европы следит за собственными квотами, особенно накануне посевной кампании, а потому уменьшают, соответственно, экспорт нефтепродуктов из-за того, что нужно обеспечивать свой рынок.

Соответственно, действительно в Украине уменьшили квоту более чем в два раза относительно той, которая была. В меньших компаниях, то вообще "урезали" или ничего не дают, или буквально один-два автомобиля в неделю. Так же Молдова приостановила экспорт в Украину светлых нефтепродуктов. Пока их власти приняли решение, что пока они не накопят запасы… кажется, 8 тыс. тонн бензина, и 25 тыс. тонн дизеля, то они не смогут экспортировать в Украину - добавляет трейдер.

Крупнейшие экспортеры топлива в Украину

По словам эксперта, в Украину топливо импортируется по двум путям - южный и западный.

"В этом случае в Украину большие партии дизеля поступали с греческих заводов. Также из Саудовской Аравии… кажется, завод Aramco, который иранскими "шахедами" был разбит. На фоне того, что произошла война, крупнейший саудовский завод прекратил производство, то соответственно, - это уже дефицит", - отмечает эксперт.

Он отмечает, что крупнейшими экспортерами топлива остаются Израиль, Греция, Литва, Польша, а также Литва.

Развитие событий

Эксперт отмечает, что "очень показательным в вопросе цен на топливо являются котировки нефти Brent".

"Ее рост за сутки составил +5,8 доллара - это 6,8%. То есть, если я не ошибаюсь, последний такой скачок был в 2019 году. Прогноз в 100 (гривен за литр бензина - ред.) пока что на фоне 91 доллар за баррель не будет точно, но 80 (гривен - ред.) - это реально", - подчеркнул эксперт.

