До какой отметки могут подняться цены на автогаз в Украине

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Эксклюзив
15:27 • 816 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 11977 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 12759 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 19630 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 47422 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 76108 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 63802 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 66940 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61409 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34772 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4м/с
61%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения4 марта, 08:18 • 21916 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время4 марта, 08:29 • 21812 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 20114 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 20215 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 12125 просмотра
публикации
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
15:27 • 816 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
13:52 • 11977 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 20315 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 20219 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 74729 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Пит Хегсетх
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo15:04 • 1788 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 12217 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 29862 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 37626 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 41642 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Хранитель
Отопление

До какой отметки могут подняться цены на автогаз в Украине

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Автогаз в Украине за несколько дней в среднем подорожал примерно на 2% (около 0,75 грн/л), причем рост был неравномерным между сетями (от +0,5 до +2 грн/л, а на АЗС "Маркет" до +11,3% или +4 грн), и дальнейшая динамика будет зависеть от мировых цен, логистики, курса гривны и скорости переноса опта в розницу.

До какой отметки могут подняться цены на автогаз в Украине

Эскалация на Ближнем Востоке сразу отразилась на украинском розничном рынке сжиженного газа (автогаза). За несколько дней после начала обострения цены на АЗС выросли неравномерно: часть сетей подняла прайсы на 0,5–2,0 грн/л, тогда как другие сохранили прежние значения, сообщает УНН.

Текущие цены и их динамика

По состоянию на начало марта автогаз на украинских заправках стоит 35,95 – 38,88 грн/л в сетях Авантаж 7, БРСМ-нафта, Shell, Marshal и "Укрнафта". Более дорогой сегмент сформировали "Маркет", SOCAR, КЛО, UPG и OKKO: 39,50 – 40,99 грн/л. Если сравнить с уровнем 28 февраля, среднее подорожание за несколько дней составляет около 2% или примерно 0,75 грн/л.

Наиболее заметный рост зафиксирован в отдельных сетях:

  • AMIC: 36,99 → 37,99 грн/л (+1,00 грн; +2,7%);
    • MANGO: 37,79 → 38,29 грн/л (+0,50 грн; +1,3%);
      • UPG: 38,00 → 40,00 грн/л (+2,00 грн; +5,3%);
        • КЛО: 39,60 → 40,60 грн/л (+1,00 грн; +2,5%);
          • WOG: 39,98 → 40,98 грн/л (+1,00 грн; +2,5%);
            • OKKO: 39,99 → 40,99 грн/л (+1,00 грн; +2,5%).

              Без изменений остались цены на автогаз в сетях Авантаж 7, БРСМ-нафта, Marshal, Shell, BVS, "Укрнафта", SOCAR. Отдельным случаем стала АЗС "Маркет": там за четыре дня газ подорожал на 11,3% (на 4 грн).

              Почему рынок реагирует неравномерно

              Как объясняют экономисты и аналитики топливного рынка, розничные цены на автогаз в Украине быстро отражают внешние шоки, но с неодинаковой скоростью. Основная причина – разные модели закупок и запасов у сетей. Часть операторов работает с коротким циклом пополнения и оперативно переоценивает товар, ориентируясь на текущие оптовые котировки и импортную себестоимость. Другие имеют сформированные запасы, более длинные контракты или сознательно сдерживают цену, чтобы удержать трафик.

              Влияние обострения на Ближнем Востоке проявляется через несколько каналов.

              Во-первых, растет рисковая составляющая в ценах на энергоносители и логистику: дорожают страхование перевозок, фрахт и финансирование оборотного капитала.

              Во-вторых, автогаз как продукт связан с нефтепереработкой и мировыми ценами на углеводороды, поэтому изменение ожиданий относительно нефти быстро отражается в оптовом сегменте. В-третьих, важен валютный фактор: усиление доллара к гривне повышает импортную составляющую в себестоимости.

              Почему часть сетей "держала" цену

              Экономисты растолковывают: для операторов с большим потоком клиентов даже разница в 0,5–1,0 грн/л может влиять на перераспределение спроса. Поэтому часть игроков пытается отсрочить повышение, пока не иссякнут старые партии или пока рынок не подтвердит устойчивость нового уровня оптовых цен.

              О чем свидетельствует разнообразие цен на рынке газа

              Разрыв между нижним и верхним сегментами розницы сейчас достигает около 5 грн/л. Это отражает различные политики сетей: часть готова жертвовать маржой ради объема, другие закладывают более высокие затраты на сервис и поддерживают премиальное позиционирование. В то же время скорость переоценки зависит от запасов и цикла закупок: операторы с коротким циклом пополнения чаще реагируют на оптовые котировки, тогда как сети с большими остатками могут удерживать старые цены еще несколько дней.

              Мощные скачки цены могут быть следствием одномоментной переоценки после периода удержания цены или более быстрого перехода на более дорогие поставки. Без данных о структуре закупок точную причину определить невозможно, но сам масштаб изменения показывает, что в отдельных сетях главным фактором становится внутренний цикл поставки.

              Чего ждать в перспективе

              Эксперты, исследующие и анализирующие топливный рынок, предупреждают: чтобы оценить, перерастет ли текущее подорожание в устойчивый тренд, стоит отслеживать: динамику мировых цен на энергоносители после новостей с Ближнего Востока, затраты международной логистики и страхования, курс гривны к доллару и темп, с которым оптовые цены переносятся в розницу. 

              Если внешнее давление сохранится, вероятно постепенное "подтягивание" цен в тех сетях, которые пока их не меняли. А в случае деэскалации в регионе топливный рынок в Украине может перейти к стабилизации.

              Напомним

              Ранее мы писали о том, что после обострения ситуации с безопасностью вокруг Ирана в украинских медиа и соцсетях распространились прогнозы о возможных перебоях с топливом и резком подорожании. Параллельно фиксируют частые изменения цен на АЗС и рост спроса.

              Александра Василенко

              ОбществоЭкономика
              Энергетика
              Тренд
              Социальная сеть
              Украина
              Иран