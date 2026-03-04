До какой отметки могут подняться цены на автогаз в Украине

Эскалация на Ближнем Востоке сразу отразилась на украинском розничном рынке сжиженного газа (автогаза). За несколько дней после начала обострения цены на АЗС выросли неравномерно: часть сетей подняла прайсы на 0,5–2,0 грн/л, тогда как другие сохранили прежние значения, сообщает УНН.

Текущие цены и их динамика

По состоянию на начало марта автогаз на украинских заправках стоит 35,95 – 38,88 грн/л в сетях Авантаж 7, БРСМ-нафта, Shell, Marshal и "Укрнафта". Более дорогой сегмент сформировали "Маркет", SOCAR, КЛО, UPG и OKKO: 39,50 – 40,99 грн/л. Если сравнить с уровнем 28 февраля, среднее подорожание за несколько дней составляет около 2% или примерно 0,75 грн/л.

Наиболее заметный рост зафиксирован в отдельных сетях:

AMIC: 36,99 → 37,99 грн/л (+1,00 грн; +2,7%);

MANGO: 37,79 → 38,29 грн/л (+0,50 грн; +1,3%);

UPG: 38,00 → 40,00 грн/л (+2,00 грн; +5,3%);

КЛО: 39,60 → 40,60 грн/л (+1,00 грн; +2,5%);

WOG: 39,98 → 40,98 грн/л (+1,00 грн; +2,5%);

OKKO: 39,99 → 40,99 грн/л (+1,00 грн; +2,5%).

Без изменений остались цены на автогаз в сетях Авантаж 7, БРСМ-нафта, Marshal, Shell, BVS, "Укрнафта", SOCAR. Отдельным случаем стала АЗС "Маркет": там за четыре дня газ подорожал на 11,3% (на 4 грн).

Почему рынок реагирует неравномерно

Как объясняют экономисты и аналитики топливного рынка, розничные цены на автогаз в Украине быстро отражают внешние шоки, но с неодинаковой скоростью. Основная причина – разные модели закупок и запасов у сетей. Часть операторов работает с коротким циклом пополнения и оперативно переоценивает товар, ориентируясь на текущие оптовые котировки и импортную себестоимость. Другие имеют сформированные запасы, более длинные контракты или сознательно сдерживают цену, чтобы удержать трафик.

Влияние обострения на Ближнем Востоке проявляется через несколько каналов.

Во-первых, растет рисковая составляющая в ценах на энергоносители и логистику: дорожают страхование перевозок, фрахт и финансирование оборотного капитала.

Во-вторых, автогаз как продукт связан с нефтепереработкой и мировыми ценами на углеводороды, поэтому изменение ожиданий относительно нефти быстро отражается в оптовом сегменте. В-третьих, важен валютный фактор: усиление доллара к гривне повышает импортную составляющую в себестоимости.

Почему часть сетей "держала" цену

Экономисты растолковывают: для операторов с большим потоком клиентов даже разница в 0,5–1,0 грн/л может влиять на перераспределение спроса. Поэтому часть игроков пытается отсрочить повышение, пока не иссякнут старые партии или пока рынок не подтвердит устойчивость нового уровня оптовых цен.

О чем свидетельствует разнообразие цен на рынке газа

Разрыв между нижним и верхним сегментами розницы сейчас достигает около 5 грн/л. Это отражает различные политики сетей: часть готова жертвовать маржой ради объема, другие закладывают более высокие затраты на сервис и поддерживают премиальное позиционирование. В то же время скорость переоценки зависит от запасов и цикла закупок: операторы с коротким циклом пополнения чаще реагируют на оптовые котировки, тогда как сети с большими остатками могут удерживать старые цены еще несколько дней.

Мощные скачки цены могут быть следствием одномоментной переоценки после периода удержания цены или более быстрого перехода на более дорогие поставки. Без данных о структуре закупок точную причину определить невозможно, но сам масштаб изменения показывает, что в отдельных сетях главным фактором становится внутренний цикл поставки.

Чего ждать в перспективе

Эксперты, исследующие и анализирующие топливный рынок, предупреждают: чтобы оценить, перерастет ли текущее подорожание в устойчивый тренд, стоит отслеживать: динамику мировых цен на энергоносители после новостей с Ближнего Востока, затраты международной логистики и страхования, курс гривны к доллару и темп, с которым оптовые цены переносятся в розницу.

Если внешнее давление сохранится, вероятно постепенное "подтягивание" цен в тех сетях, которые пока их не меняли. А в случае деэскалации в регионе топливный рынок в Украине может перейти к стабилизации.

