ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT

Украина находится под давлением с требованием разрешить ЕС провести инспекцию поврежденного трубопровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Это происходит на фоне того, как две прокремлевские страны обвиняют Киев в преувеличении последствий атаки москвы - несмотря на то, что, по словам украинских чиновников, есть доказательства масштабных разрушений.

"Украина заявляет, что ей нужно время для ремонта трубопровода "Дружба" и предоставила доказательства повреждений от российского авиаудара в январе, но Венгрия и Словакия утверждают, что Киев намеренно перекрыл его", - пишет издание.

Венгрия отложила одобрение кредита ЕС для Украины до возобновления его работы и предложила направить в Украину миссию по установлению фактов вместе со Словакией.

Орбан и Фицо договорились о «следственной комиссии» по «Дружбе» и требуют у Зеленского доступ

По словам пяти дипломатов и чиновников ЕС, сейчас некоторые проукраинские правительства ЕС и Европейская комиссия также просят Киев разрешить визит, чтобы доказать, что он пытается восстановить поставки нефти - говорится в публикации.

Двое из них заявили, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта во время своего визита в Киев на четвертую годовщину полномасштабного вторжения россии "специально обратились к руководству Украины с просьбой предоставить доступ к трубопроводу "Дружба" для независимой оценки ущерба, но им было отказано". Еврокомиссия не сразу ответила на запрос о комментарии.

Спор стал еще более актуальным, поскольку цены на энергоносители выросли после того, как военные действия США и Израиля против Ирана нарушили мировые поставки нефти и газа. "И она обострилась, поскольку Киев продолжает отказывать европейским инспекторам в доступе", заявляет издание.

"Один высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что Киев забил "автогол", дав Венгрии повод заблокировать кредит", - сказано в публикации.

"Мы не можем сказать, есть ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать его и показать, что они упорно работают над его устранением. Они этого не сделали", – сказали они.

Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Президенту Владимиру Зеленскому, "опроверг предположения о том, что Киев медлит, заявив, что техники украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" предоставили европейским коллегам доказательства того, что "Дружба" получила серьезные повреждения".

Украина оценивает ущерб нефтепровода "Дружба" - Bloomberg узнал, что известно о ремонте

Сергей Корецкий, глава "Нафтогаза", сообщил Financial Times, что "российский удар привел к пожару в резервуаре, хранившем 75 000 кубических метров нефти, "на тушение которого понадобилось 10 дней"".

"Были повреждены многочисленные единицы оборудования, силовые кабели, трансформаторы и система обнаружения утечек, отвечающая за герметизацию трубопроводов, - сказал он. - Воздушная атака вызвала пожар в крупнейшем нефтехранилище в Европе, диаметр которого равен размеру футбольного поля".

Учитывая масштабы повреждений, по его словам, "полная оценка требует времени и ожидается в ближайшее время".

Украинская государственная компания "Укртранснафта" заявила на момент атаки, что проводятся "аварийно-восстановительные работы", но что неустанные атаки россии усложняют безопасную эксплуатацию, пишет издание.

Украинский чиновник заявил, что восстановление потребует отправки ремонтных бригад в потенциально опасные районы и перенаправления ограниченных ресурсов.

"Почему мы должны ремонтировать трубопровод - во время войны и без прекращения огня - который поставляет нефть из россии друзьям россии?" - спросил чиновник.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отложил утверждение пакета помощи ЕС Украине в 90 миллиардов евро из-за спора, усиливая свою антиукраинскую позицию накануне выборов, которые, по опросам, он может проиграть.

Оппозиционная партия Венгрии "Тиса" опережает Орбана на 20 процентов - опрос

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Орбана в использовании этого вопроса для усиления своей предвыборной кампании и в интервью Financial Times в понедельник отметил, что не склонен облегчать ситуацию для своего венгерского коллеги.

"Теперь вы блокируете 90 миллиардов евро... денег, которые нам нужны на оружие, для выживания", - сказал Президент Украины.

"С ростом напряженности посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась через офис Зеленского с просьбой осмотреть поврежденный трубопровод или направить других дипломатов ЕС, по словам двух лиц, осведомленных с этим вопросом. По словам источников, просьба была отклонена из соображений безопасности", - говорится в публикации.

В понедельник Орбан заявил, что "имеет спутниковые данные, свидетельствующие о том, что трубопровод "Дружба" не был поврежден настолько, чтобы сделать его неработоспособным, и сказал, что он будет продолжать принимать "контрмеры", пока Украина не возобновит поставки нефти".

"Спутниковые снимки, которые просмотрела Financial Times, четко показали повреждения на месте расположения трубопровода в результате российского авиаудара. Но масштабы разрушений невозможно оценить только по этим снимкам", пишет издание.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его и Орбана предложение провести "миссию по установлению фактов" для установления масштабов повреждений было отклонено.

Украинский чиновник настаивал на том, что Зеленский пригласил Фицо обсудить этот вопрос непосредственно в Киеве, но приглашение было отклонено.

Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта