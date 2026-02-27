Орбан и Фицо договорились о «следственной комиссии» по «Дружбе» и требуют у Зеленского доступ

$43.210.03
Эксклюзив
11:15 • 956 просмотра
26 февраля, 22:38 • 21202 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
10:21 • 4880 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 21202 просмотра
26 февраля, 14:09 • 30172 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
26 февраля, 19:13 • 38011 просмотра
26 февраля, 12:47 • 22482 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 34523 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 34692 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 30172 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 47485 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22482 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 109445 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
публикации
Эксклюзивы
Мадуро требует закрытия дела о наркоторговле из-за блокировки средств на адвокатов27 февраля, 04:18 • 6658 просмотра
Филиппины, Япония и США провели военно-морские учения в Южно-Китайском море27 февраля, 04:36 • 4506 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto27 февраля, 04:46 • 17089 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном27 февраля, 05:00 • 13565 просмотра
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине05:43 • 7588 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 960 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 47485 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 38905 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 109449 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 82487 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Олег Синегубов
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Иран
Китай
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 15816 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 46799 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 56551 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 58872 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 62556 просмотра
Техника
Отопление
Шахед-136
Фильм
Социальная сеть

Орбан и Фицо договорились о «следственной комиссии» по «Дружбе» и требуют у Зеленского доступ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо договорились создать следственную комиссию по нефтепроводу «Дружба». Орбан призвал Президента Зеленского предоставить доступ к нему.

Орбан и Фицо договорились о «следственной комиссии» по «Дружбе» и требуют у Зеленского доступ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договорился со словацким коллегой Робертом Фицо создать следственную комиссию по нефтепроводу "Дружба" и призвал Президента Владимира Зеленского разрешить ей доступ, о чем написал в соцсетях, пишет УНН.

Я договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо о создании венгерско-словацкой следственной комиссии для выяснения состояния нефтепровода "Дружба". Я призываю президента Зеленского разрешить доступ венгерским и словацким инспекторам и немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба"

- написал Орбан в X.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как пишет Politico, предположил, что он может отменить свое вето на то, что ЕС отправит Украине 90 миллиардов евро, если ЕС оценит повреждения нефтепровода в Украине.

В письме к президенту Евросовета Антониу Коште от четверга Орбан заявил, что он "полностью осознает политические трудности", созданные блокированием Будапештом кредита, о котором было договорено всеми лидерами ЕС на саммите в декабре.

Орбан просит ЕС вмешаться и проверить работу нефтепровода "Дружба"26.02.26, 14:13 • 4044 просмотра

Столицы раскритиковали Орбана за то, что он изменил свое мнение после того, как российский беспилотник повредил нефтепровод "Дружба", через который Венгрия и Словакия продолжали импортировать российскую нефть по сниженным ценам в течение четырех лет войны.

Орбан утверждает, что Украина медленно ремонтирует нефтепровод и пообещал наложить вето на кредит. Украина и высокопоставленные чиновники ЕС отрицают это, говоря, что масштабы повреждений наоборот затрудняют возобновление работы "Дружбы".

"В интересах Венгрии как можно скорее возобновить поставки, – написал Орбан в письме. - Венгрия поддерживает идею проведения миссии по установлению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией, для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Венгрия примет выводы такой миссии".

Высокопоставленный чиновник ЕС сообщил Politico, что "блок принял к сведению запросы на оценку повреждений, но ситуация с безопасностью усложняет эту задачу". Тем временем столицы усиливают давление на Будапешт, чтобы тот соблюдал свои обязательства.

"Украина может остаться без денег в апреле, если ситуация не будет решена, а Орбан столкнется с парламентскими выборами в том же месяце, и опросы показывают, что он отстает от своего соперника Петера Мадьяра", отмечает издание.

Оппозиционная партия Венгрии "Тиса" опережает Орбана на 20 процентов - опрос25.02.26, 12:40 • 5100 просмотров

Юлия Шрамко

