Орбан и Фицо договорились о «следственной комиссии» по «Дружбе» и требуют у Зеленского доступ
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо договорились создать следственную комиссию по нефтепроводу «Дружба». Орбан призвал Президента Зеленского предоставить доступ к нему.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договорился со словацким коллегой Робертом Фицо создать следственную комиссию по нефтепроводу "Дружба" и призвал Президента Владимира Зеленского разрешить ей доступ, о чем написал в соцсетях, пишет УНН.
Я договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо о создании венгерско-словацкой следственной комиссии для выяснения состояния нефтепровода "Дружба". Я призываю президента Зеленского разрешить доступ венгерским и словацким инспекторам и немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба"
Дополнение
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как пишет Politico, предположил, что он может отменить свое вето на то, что ЕС отправит Украине 90 миллиардов евро, если ЕС оценит повреждения нефтепровода в Украине.
В письме к президенту Евросовета Антониу Коште от четверга Орбан заявил, что он "полностью осознает политические трудности", созданные блокированием Будапештом кредита, о котором было договорено всеми лидерами ЕС на саммите в декабре.
Столицы раскритиковали Орбана за то, что он изменил свое мнение после того, как российский беспилотник повредил нефтепровод "Дружба", через который Венгрия и Словакия продолжали импортировать российскую нефть по сниженным ценам в течение четырех лет войны.
Орбан утверждает, что Украина медленно ремонтирует нефтепровод и пообещал наложить вето на кредит. Украина и высокопоставленные чиновники ЕС отрицают это, говоря, что масштабы повреждений наоборот затрудняют возобновление работы "Дружбы".
"В интересах Венгрии как можно скорее возобновить поставки, – написал Орбан в письме. - Венгрия поддерживает идею проведения миссии по установлению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией, для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Венгрия примет выводы такой миссии".
Высокопоставленный чиновник ЕС сообщил Politico, что "блок принял к сведению запросы на оценку повреждений, но ситуация с безопасностью усложняет эту задачу". Тем временем столицы усиливают давление на Будапешт, чтобы тот соблюдал свои обязательства.
"Украина может остаться без денег в апреле, если ситуация не будет решена, а Орбан столкнется с парламентскими выборами в том же месяце, и опросы показывают, что он отстает от своего соперника Петера Мадьяра", отмечает издание.
