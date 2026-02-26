Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят

Из-за надбавок, «дотяжек» за стаж и законодательных ограничений часть пенсионеров получит ощутимое повышение, часть почти не заметит изменений, а наименьшие и максимальные выплаты могут вообще не индексироваться.

С 1 марта в Украине традиционно стартует индексация пенсий на 12,1%. Но за этой цифрой скрывается не универсальное повышение для всех, а перерасчет базовых показателей в формуле, который дает очень разный результат в зависимости от вида пенсии, стажа, предыдущей зарплаты и наличия надбавок. Часть пенсионеров почувствует прирост в кошельке, другие увидят лишь минимальные изменения, а отдельные категории могут не получить индексации вообще из-за установленных ограничений.

В этом материале вместе с экспертом по пенсионному делу Сергеем Коробкиным разбираемся, кого затронет индексация, почему 12% не равно «+12% к выплате», как работают «дотяжки» за стаж и почему дискуссия о справедливости повышений каждый раз упирается в старую проблему: официальные индексы и реальная стоимость жизни для пенсионеров часто не совпадают.

Индексация пенсий с 1 марта: что о ней говорит власть

Министр социальной политики Денис Улютин в интервью для РБК-Украина подтвердил: пенсии для украинцев вырастут в среднем на 12%, а надбавки составят от 100 до 2595 гривен соответственно.

Законодательство предусматривает четкую формулу для перерасчета выплат. Она учитывает два ключевых макроэкономических показателя: половина коэффициента зависит от инфляции за прошлый год (которая в 2025 году составила 8%), а другая половина — от темпов роста средней зарплаты в Украине за последние три года (16,1%). Сочетание этих данных и позволило правительству выйти на показатель в 12,1% - пояснил глава профильного министерства.

Улютин добавил, что в этом году впервые за длительный период времени Пенсионный фонд Украины вошел в новый год с утвержденным бездефицитным бюджетом. Поэтому все граждане, имеющие право на пенсию, должны получить свои средства в полном объеме и без задержек.

Повышение выплат коснется и семей погибших и пропавших без вести. Глава Правительства Юлия Свириденко отметила, что минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи, из числа родителей, жен, мужей на одного ребенка павших защитников и защитниц, и ребенку, погибшего защитника или защитницы, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, составит не менее 12 810 грн на человека.

Глава Кабмина уточнила, что сейчас такая выплата составляет 7 800 грн.

"Возрастет минимальная пенсионная выплата для семей, где пенсия или государственная социальная помощь назначены на двух и более членов семьи погибшего защитника или защитницы, кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа. В таких случаях выплата должна быть не менее 10 020 грн на каждого члена семьи, вместо действующих 6 100 грн", — проинформировала Свириденко.

Она добавила, что с 1 марта 2027 года эти размеры будут ежегодно пересматриваться.

По какому принципу чиновники пересчитали украинцам пенсии

Эксперт в области пенсионного законодательства Сергей Коробкин в эксклюзивном комментарии УНН объясняет: когда власть говорит об индексации пенсий на 12,1%, речь идет скорее о техническом перерасчете формулы, который для одних будет ощутимым, а для других пройдет почти незаметно.

Проблема в том, что это не означает автоматически (увеличение, — ред.) на 12% к выплате в платежке. Растет не вся пенсия: увеличивается зарплата, которую подставляют в формулу расчета. Поэтому ожидания "было 5000, станет 5600" часто разбиваются о математику надбавок, доплат и ограничений - говорит эксперт.

Нюанс заключается в том, что в формулу для расчета подставляют два параметра: рост зарплаты за предыдущие три года и индекс инфляции.

Далее они суммируются, делятся пополам. В нашем случае это выглядит как рост средней зарплаты на 16% и 8% текущая инфляция. В результате получается 12% индексации - объясняет логику перерасчета выплат Сергей Коробкин.

Специалист добавляет, что в экспертной среде по этому поводу уже сейчас ведутся дискуссии: насколько озвученный чиновниками коэффициент инфляции близок к реальным показателям и «перекроет» ли повышение пенсий снижение покупательной способности населения вследствие его роста. Пока однозначных ответов на эти вопросы нет.

Экономисты считают, что (заявленный уровень обесценивания покупательной способности, — ред.) не соответствует действительности, потому что инфляция намного больше, и рост этих пенсий не покрывает реальные потребности пенсионеров - говорит эксперт.

Пенсии в Украине в марте 2026 года: сколько получат украинцы

Начиная с 1 марта 2026 года, украинцы будут получать следующие выплаты:

неработающие пенсионеры — 3 406 грн (ранее — 3 038 грн);

украинцы, в возрасте от 70 до 80 лет — 4 050 грн (ранее — 3 613 грн);

люди, старше 80 лет — 4 213 грн (ранее — 3 758 грн);

родители и супруги погибших военных — 12 810 грн (ранее — 7 800 грн);

другие члены семьи, которые были на иждивении погибших военных — 10 020 грн (ранее — 6 100 грн).

Максимальная пенсия остается без изменений и составляет 25 950 грн. Но это не касается защитников Украины.

Эксперт в области пенсионного права отмечает прямо: самая противоречивая зона — это минимальные социальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму. Речь идет о людях, которым не хватает стажа, а также о части получателей социальной помощи, в частности инвалидов с детства, которые физически не могут приобрести стаж. Для них выплата равна прожиточному минимуму.

Соответственно, с марта, скорее всего, никто не почувствует повышения у этих категорий.

В то же время существует и верхний «потолок».

Максимальная пенсия сегодня — это 10 минимальных. Получается 25 950 гривен". Такие выплаты подпадают под ограничения, они не будут индексироваться - объясняет Сергей Коробкин.

В гривневом измерении индексация закономерно сильнее заметна для тех, кто имеет более высокую денежную базу.

С одной стороны, большие пенсии повышаются намного. Если, скажем, это 15 тысяч, это будет ощутимо. Если это маленькие пенсии, 3 тысячи или меньше даже, то там процент ее не такой ощутимый - разъясняет специалист.

И добавляет:

"Сейчас у нас средняя пенсия где-то 6,5 тысяч гривен. Если грубо применить заявленный процент к базе, речь идет о приросте, который выглядит прилично на бумаге, но в потребительской корзине пенсионера может "съедаться" быстрее, чем успевает отразиться на уровне жизни".

Кроме того, существует еще один важный нюанс. В предыдущие годы правительство применяло так называемые предохранители в абсолютных суммах. Речь шла о минимальном повышении 100 гривен. А прошлогодний диапазон, по словам собеседника УНН, колебался от 100 гривен и до 2,5 тысяч.

Такие "пороги" всегда делают индексацию менее чистой и более похожей на ручную настройку, что усиливает разницу между ожиданиями и фактом реального повышения пенсии у конкретного человека.

Как влияет стаж на индексацию пенсий в 2026 году

Логика пенсионной формулы проста: стаж + зарплата + средняя зарплата по стране, говорит эксперт Сергей Коробкин.

Есть индивидуальный коэффициент зарплаты человека, есть средняя зарплата по стране и количество стажа. Упрощенно: если у человека 30 лет стажа, то его пенсия будет составлять 30 процентов от зарплаты - говорит он.

Отдельный механизм — это доплаты тем, у кого стаж большой, а зарплата была низкой.

"Более 35 лет государство таким людям делает "дотяжки", — объясняет эксперт и приводит красноречивый пример прошлого года,— Самая маленькая пенсия, 3 323 гривны…. это дотягивали тем, у кого есть стаж".

По его словам, эти суммы будут в этом году также на 12% увеличиваться.

Что нужно сделать для перерасчета пенсий

Перерасчет проведут автоматически — дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно.

Таким образом, о мартовской индексации 2026 года стоит запомнить несколько весомых фактов.

Во-первых, 12,1% — это не универсальный прирост выплаты, а изменение базы расчета, поэтому фактический "плюс" к выплатам в гривневом эквиваленте различается.

Во-вторых, сейчас самые низкие социальные выплаты и максимальные пенсии имеют ограничения.

В-третьих, стаж и "дотяжки" к нему остаются ключом к минимальным гарантиям, но не спасают от снижения реальной покупательной способности, если официальные индексы расходятся с реальными ценами.

