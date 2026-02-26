$43.240.02
50.960.00
ukenru
Эксклюзив
11:34 • 384 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 9760 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 25461 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 40926 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 37222 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 35912 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 26816 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 20530 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 46344 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19688 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.3м/с
70%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты26 февраля, 02:22 • 20823 просмотра
США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios26 февраля, 03:05 • 19274 просмотра
Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов26 февраля, 04:58 • 14885 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"07:34 • 10677 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59 • 9044 просмотра
публикации
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
11:34 • 384 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 35912 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 46344 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 50494 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 33330 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Олег Синегубов
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Полтавская область
Крым
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo09:00 • 8168 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 31193 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 34737 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 39090 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 40088 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
НАСАМС
Социальная сеть

Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят

Киев • УНН

 • 388 просмотра

С 1 марта в Украине состоится индексация пенсий на 12,1%, которая коснется не всех пенсионеров одинаково. Часть получит ощутимое повышение, другие — минимальные изменения или не получат индексации вообще из-за ограничений.

Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят

Из-за надбавок, «дотяжек» за стаж и законодательных ограничений часть пенсионеров получит ощутимое повышение, часть почти не заметит изменений, а наименьшие и максимальные выплаты могут вообще не индексироваться.

С 1 марта в Украине традиционно стартует индексация пенсий на 12,1%. Но за этой цифрой скрывается не универсальное повышение для всех, а перерасчет базовых показателей в формуле, который дает очень разный результат в зависимости от вида пенсии, стажа, предыдущей зарплаты и наличия надбавок. Часть пенсионеров почувствует прирост в кошельке, другие увидят лишь минимальные изменения, а отдельные категории могут не получить индексации вообще из-за установленных ограничений.

В этом материале вместе с экспертом по пенсионному делу Сергеем Коробкиным разбираемся, кого затронет индексация, почему 12% не равно «+12% к выплате», как работают «дотяжки» за стаж и почему дискуссия о справедливости повышений каждый раз упирается в старую проблему: официальные индексы и реальная стоимость жизни для пенсионеров часто не совпадают.

Индексация пенсий с 1 марта: что о ней говорит власть 

Министр социальной политики Денис Улютин в интервью для РБК-Украина подтвердил: пенсии для украинцев вырастут в среднем на 12%, а надбавки составят от 100 до 2595 гривен соответственно. 

Законодательство предусматривает четкую формулу для перерасчета выплат. Она учитывает два ключевых макроэкономических показателя: половина коэффициента зависит от инфляции за прошлый год (которая в 2025 году составила 8%), а другая половина — от темпов роста средней зарплаты в Украине за последние три года (16,1%). Сочетание этих данных и позволило правительству выйти на показатель в 12,1%

- пояснил глава профильного министерства.

Улютин добавил, что в этом году впервые за длительный период времени Пенсионный фонд Украины вошел в новый год с утвержденным бездефицитным бюджетом. Поэтому все граждане, имеющие право на пенсию, должны получить свои средства в полном объеме и без задержек.  

Повышение выплат коснется и семей погибших и пропавших без вести. Глава Правительства Юлия Свириденко отметила, что минимальная пенсионная выплата  на каждого нетрудоспособного члена семьи, из числа родителей, жен, мужей на одного ребенка павших защитников и защитниц, и ребенку, погибшего защитника или защитницы, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, составит не менее 12 810 грн на человека.

Глава Кабмина уточнила, что сейчас такая выплата составляет 7 800 грн. 

"Возрастет минимальная пенсионная выплата для семей, где пенсия или государственная социальная помощь назначены на двух и более членов семьи погибшего защитника или защитницы, кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа. В таких случаях выплата должна быть не менее 10 020 грн на каждого члена семьи, вместо действующих 6 100 грн", — проинформировала Свириденко. 

Она добавила, что с 1 марта 2027 года эти размеры будут ежегодно пересматриваться.  

Правительство введет гарантированную пенсию в 6000 гривен - озвучены сроки13.02.26, 12:19 • 19051 просмотр

По какому принципу чиновники пересчитали украинцам пенсии

Эксперт в области пенсионного законодательства Сергей Коробкин в эксклюзивном комментарии УНН объясняет: когда власть говорит об индексации пенсий на 12,1%, речь идет скорее о техническом перерасчете формулы, который для одних будет ощутимым, а для других пройдет почти незаметно.

Проблема в том, что это не означает автоматически (увеличение, — ред.) на 12% к выплате в платежке. Растет не вся пенсия: увеличивается зарплата, которую подставляют в формулу расчета. Поэтому ожидания "было 5000, станет 5600" часто разбиваются о математику надбавок, доплат и ограничений

- говорит эксперт.

Нюанс заключается в том, что в формулу для расчета подставляют два параметра: рост зарплаты за предыдущие три года и индекс инфляции.  

Далее они суммируются, делятся пополам. В нашем случае это выглядит как рост средней зарплаты на 16% и 8% текущая инфляция. В результате получается 12% индексации

- объясняет логику перерасчета выплат Сергей Коробкин.

Специалист добавляет, что в экспертной среде по этому поводу уже сейчас ведутся дискуссии: насколько озвученный чиновниками коэффициент инфляции близок к реальным показателям и «перекроет» ли повышение пенсий снижение покупательной способности населения вследствие его роста. Пока однозначных ответов на эти вопросы нет.  

Экономисты считают, что (заявленный уровень обесценивания покупательной способности, — ред.) не соответствует действительности, потому что инфляция намного больше, и рост этих пенсий не покрывает реальные потребности пенсионеров

- говорит эксперт.

Пенсии в Украине в марте 2026 года: сколько получат украинцы 

Начиная с  1 марта 2026 года, украинцы будут получать следующие выплаты:

  • неработающие пенсионеры — 3 406 грн (ранее — 3 038 грн);
    • украинцы, в возрасте от 70 до 80 лет — 4 050 грн (ранее — 3 613 грн);
      • люди, старше 80 лет — 4 213 грн (ранее — 3 758 грн);
        • родители и супруги погибших военных — 12 810 грн (ранее — 7 800 грн);
          • другие члены семьи, которые были на иждивении погибших военных  — 10 020 грн (ранее — 6 100 грн).

            Максимальная пенсия остается без изменений и составляет 25 950 грн. Но это не касается защитников Украины.  

            Эксперт в области пенсионного права отмечает прямо: самая противоречивая зона  — это минимальные социальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму.  Речь идет о людях, которым не хватает стажа, а также о части получателей социальной помощи, в частности инвалидов с детства, которые физически не могут приобрести стаж. Для них выплата равна прожиточному минимуму. 

            Соответственно, с марта, скорее всего, никто не почувствует повышения у этих категорий.  

            В то же время существует и верхний «потолок». 

            Максимальная пенсия сегодня — это 10 минимальных. Получается 25 950 гривен". Такие выплаты подпадают под ограничения, они не будут индексироваться

            - объясняет Сергей Коробкин.

            В гривневом измерении индексация закономерно сильнее заметна для тех, кто имеет более высокую денежную базу.  

            С одной стороны, большие пенсии повышаются намного. Если, скажем, это 15 тысяч, это будет ощутимо. Если это маленькие пенсии, 3 тысячи или меньше даже, то там процент ее не такой ощутимый

            - разъясняет специалист.

            И добавляет: 

            "Сейчас у нас средняя пенсия где-то 6,5 тысяч гривен. Если грубо применить заявленный процент к базе, речь идет о приросте, который выглядит прилично на бумаге, но в потребительской корзине пенсионера может "съедаться" быстрее, чем успевает отразиться на уровне жизни".   

            Кроме того, существует еще один важный нюанс. В предыдущие годы правительство применяло так называемые предохранители в абсолютных суммах. Речь шла о минимальном повышении 100 гривен.  А прошлогодний диапазон, по словам собеседника УНН, колебался от 100 гривен и до 2,5 тысяч. 

            Такие "пороги" всегда делают индексацию менее чистой и более похожей на ручную настройку, что усиливает разницу между ожиданиями и фактом реального повышения пенсии у конкретного человека.

            Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит03.02.26, 18:41 • 37532 просмотра

            Как влияет стаж на индексацию пенсий в 2026 году

            Логика пенсионной формулы проста: стаж + зарплата + средняя зарплата по стране, говорит эксперт Сергей Коробкин. 

            Есть индивидуальный коэффициент зарплаты человека, есть средняя зарплата по стране и количество стажа. Упрощенно: если у человека 30 лет стажа, то его пенсия будет составлять 30 процентов от зарплаты

            - говорит он.

            Отдельный механизм — это доплаты тем, у кого стаж большой, а зарплата была низкой. 

            "Более 35 лет государство таким людям делает "дотяжки", —  объясняет эксперт и приводит красноречивый пример прошлого года,—  Самая маленькая пенсия, 3 323 гривны…. это дотягивали тем, у кого есть стаж". 

            По его словам, эти суммы будут в этом году также на 12% увеличиваться.

            Что нужно сделать для перерасчета пенсий

            Перерасчет проведут автоматически — дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно.

            Таким образом, о мартовской индексации 2026 года стоит запомнить несколько весомых фактов.

            Во-первых, 12,1% — это не универсальный прирост выплаты, а изменение базы расчета, поэтому фактический "плюс" к выплатам в гривневом эквиваленте различается.

            Во-вторых, сейчас  самые низкие социальные выплаты и максимальные пенсии имеют ограничения.

            В-третьих,  стаж и "дотяжки" к нему остаются ключом к минимальным гарантиям, но не спасают от снижения реальной покупательной способности, если официальные индексы расходятся с реальными ценами.

            Напомним

            В Украине возобновили процедуру физической идентификации пенсионеров, что вызвало дискуссии из-за приостановки выплат сотням тысяч человек. Эта процедура, действовавшая до пандемии COVID-19, имеет целью предотвратить мошенничество и двойные выплаты, особенно для тех, кто находится на оккупированных территориях или за границей.

            Александра Василенко

            ОбществопубликацииФинансы
            Государственный бюджет
            Пенсионный возраст
            Кабинет Министров Украины
            Пенсионный фонд Украины