Правительство введет гарантированную пенсию в 6000 гривен - озвучены сроки
Киев • УНН
Министр социальной политики Денис Улютин заявил, что пенсия в 6 тысяч гривен будет после комплексной пенсионной реформы. Законопроект предусматривает гарантированную базовую возрастную выплату, которая не может быть ниже 6000 гривен.
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин ответил на вопрос, когда будет пенсия в шесть тысяч гривен. По его словам, это произойдет после комплексной пенсионной реформы. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.
Детали
Пенсионная реформа - это второй блок. В частности, мы должны понять, что бюджет Пенсионного фонда на этот год предусматривает средний размер пенсии шесть с половиной тысяч гривен. Мы не можем считать, что этого достаточно для достойной жизни. И более 4,3 миллиона пенсионеров получают пенсию по возрасту ниже шести тысяч гривен
По словам Улютина, уже завершен дизайн новой пенсионной модели.
Мы уже завершили дизайн новой пенсионной модели и финализируем соответствующий законопроект, предусматривающий гарантированную базовую возрастную выплату, которая не может быть ниже 6000 тысяч
Напомним
В Украине возобновлена процедура физической идентификации пенсионеров, что вызвало дискуссии из-за приостановки выплат сотням тысяч человек. Эта процедура, действовавшая до пандемии COVID-19, имеет целью предотвратить мошенничество и двойные выплаты, особенно для тех, кто находится на оккупированных территориях или за границей.