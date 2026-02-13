$42.990.04
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Правительство введет гарантированную пенсию в 6000 гривен - озвучены сроки

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Министр социальной политики Денис Улютин заявил, что пенсия в 6 тысяч гривен будет после комплексной пенсионной реформы. Законопроект предусматривает гарантированную базовую возрастную выплату, которая не может быть ниже 6000 гривен.

Правительство введет гарантированную пенсию в 6000 гривен - озвучены сроки

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин ответил на вопрос, когда будет пенсия в шесть тысяч гривен. По его словам, это произойдет после комплексной пенсионной реформы. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

Пенсионная реформа - это второй блок. В частности, мы должны понять, что бюджет Пенсионного фонда на этот год предусматривает средний размер пенсии шесть с половиной тысяч гривен. Мы не можем считать, что этого достаточно для достойной жизни. И более 4,3 миллиона пенсионеров получают пенсию по возрасту ниже шести тысяч гривен

 - отметил министр.

По словам Улютина, уже завершен дизайн новой пенсионной модели.

Мы уже завершили дизайн новой пенсионной модели и финализируем соответствующий законопроект, предусматривающий гарантированную базовую возрастную выплату, которая не может быть ниже 6000 тысяч

- сообщил он.

Напомним

В Украине возобновлена процедура физической идентификации пенсионеров, что вызвало дискуссии из-за приостановки выплат сотням тысяч человек. Эта процедура, действовавшая до пандемии COVID-19, имеет целью предотвратить мошенничество и двойные выплаты, особенно для тех, кто находится на оккупированных территориях или за границей.

Алла Киосак

