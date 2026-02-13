Правительство введет гарантированную пенсию в 6000 гривен - озвучены сроки

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин ответил на вопрос, когда будет пенсия в шесть тысяч гривен. По его словам, это произойдет после комплексной пенсионной реформы. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.

Пенсионная реформа - это второй блок. В частности, мы должны понять, что бюджет Пенсионного фонда на этот год предусматривает средний размер пенсии шесть с половиной тысяч гривен. Мы не можем считать, что этого достаточно для достойной жизни. И более 4,3 миллиона пенсионеров получают пенсию по возрасту ниже шести тысяч гривен