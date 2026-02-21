Мерц подтвердил безоговорочную поддержку Украины и призвал ЕС говорить с агрессором языком силы
Фридрих Мерц подтвердил непоколебимую поддержку Украины и осудил преступный российский режим. Он призвал к новой стратегии безопасности Европы, основанной на реализме.
Во время выступления на съезде Христианско-демократического союза в Штутгарте федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о непоколебимой решимости Берлина продолжать помощь Украине. Глава правительства назвал нынешний российский режим преступным и подчеркнул, что агрессия Москвы является вызовом для ценностей всей Европы. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Мы стоим на стороне украинского народа без всяких «если» и «но». Германия никогда не смирится с тем, что преступный российский режим систематически ведет войну против гражданского населения Украины, против пожилых людей, женщин и детей
Критика российской пропаганды и исторический контекст
Канцлер отдельно остановился на информационной составляющей войны, осудив невыносимую пропаганду кремля, которая сопровождает военные действия уже четыре года.
Он напомнил, что украинский народ пострадал от тирании ХХ века больше многих других в мире, поэтому современные попытки Москвы отрицать право Украины на существование будут встречать решительный отпор со стороны ФРГ. Мерц убежден, что попытки задобрить диктатора лишь поощряют его к новым нападениям.
Умиротворение не создает мира. Оно лишь поощряет агрессора. Те, кто сегодня следует «наивному пацифизму», способствуют войнам завтрашнего дня
Новая стратегия безопасности Европы по принципам реализма
Завершая выступление, Мерц призвал европейских лидеров к развитию общей стратегии безопасности, которая будет основываться на политическом реализме и защите суверенитета. По его мнению, Европа должна укреплять свой оборонный потенциал, чтобы быть способной защитить собственную свободу и благополучие в новых геополитических реалиях. Ответ на внешние угрозы должен быть единым и лишенным излишней нерешительности.
Нам необходимо научиться говорить на языке силы. Наш ответ должен основываться на реализме, связанном с ценностями, и продолжать традиции Конрада Аденауэра и Гельмута Коля
