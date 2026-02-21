$43.270.03
Мерц подтвердил безоговорочную поддержку Украины и призвал ЕС говорить с агрессором языком силы

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Фридрих Мерц подтвердил непоколебимую поддержку Украины и осудил преступный российский режим. Он призвал к новой стратегии безопасности Европы, основанной на реализме.

Мерц подтвердил безоговорочную поддержку Украины и призвал ЕС говорить с агрессором языком силы

Во время выступления на съезде Христианско-демократического союза в Штутгарте федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о непоколебимой решимости Берлина продолжать помощь Украине. Глава правительства назвал нынешний российский режим преступным и подчеркнул, что агрессия Москвы является вызовом для ценностей всей Европы. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Мы стоим на стороне украинского народа без всяких «если» и «но». Германия никогда не смирится с тем, что преступный российский режим систематически ведет войну против гражданского населения Украины, против пожилых людей, женщин и детей

– подчеркнул Мерц в своей речи.

Критика российской пропаганды и исторический контекст

Канцлер отдельно остановился на информационной составляющей войны, осудив невыносимую пропаганду кремля, которая сопровождает военные действия уже четыре года.

В Германии заявили, что практически исчерпали запасы ракет для ПВО, которые могли бы передать Украине16.02.26, 22:54 • 9601 просмотр

Он напомнил, что украинский народ пострадал от тирании ХХ века больше многих других в мире, поэтому современные попытки Москвы отрицать право Украины на существование будут встречать решительный отпор со стороны ФРГ. Мерц убежден, что попытки задобрить диктатора лишь поощряют его к новым нападениям.

Умиротворение не создает мира. Оно лишь поощряет агрессора. Те, кто сегодня следует «наивному пацифизму», способствуют войнам завтрашнего дня

– отметил канцлер, обращаясь к делегатам съезда ХДС.

Новая стратегия безопасности Европы по принципам реализма

Завершая выступление, Мерц призвал европейских лидеров к развитию общей стратегии безопасности, которая будет основываться на политическом реализме и защите суверенитета. По его мнению, Европа должна укреплять свой оборонный потенциал, чтобы быть способной защитить собственную свободу и благополучие в новых геополитических реалиях. Ответ на внешние угрозы должен быть единым и лишенным излишней нерешительности.

Нам необходимо научиться говорить на языке силы. Наш ответ должен основываться на реализме, связанном с ценностями, и продолжать традиции Конрада Аденауэра и Гельмута Коля

– подытожил глава немецкого правительства.

Шансов на переговоры мало - Мерц прогнозирует длительную войну между рф и Украиной19.02.26, 10:16 • 5122 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Христианско-демократический союз Германии
Штутгарт
Фридрих Мерц
Германия
Украина