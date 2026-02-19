Шансов на переговоры мало - Мерц прогнозирует длительную войну между рф и Украиной
Киев • УНН
Канцлер Германии считает, что война завершится тогда, когда одна из двух сторон будет истощена – либо в военном, либо в экономическом плане.
Канцлер Германии Фридрих Мерц видит мало шансов на прекращение российско-украинской войны путем переговоров. Он спрогнозировал длительную войну и назвал россию "варварским государством". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.
Детали
По словам Мерца, эта война завершится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена – либо в военном, либо в экономическом плане. Он отметил, что гуманитарные аргументы и разум не убедят российского диктатора владимира путина прекратить войну.
Как отметил Мерц, целью усилий стран Европы является то, "чтобы российское государство не могло продолжать войну военным путем и не могло финансировать ее экономически".
Также он добавил, что российские власти "в обозримом будущем вообще не смогут обойтись без войны".
Они вынуждены поддерживать работу военной машины, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч отчасти тяжело травмированных солдат, возвращающихся с фронта
Напомним
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что россия не готова к серьезным переговорам по поводу войны в Украине.