07:36 • 1774 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
18 февраля, 16:17 • 18411 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 49239 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
18 февраля, 14:25 • 45067 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
18 февраля, 12:34 • 56464 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
18 февраля, 10:59 • 35608 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 25419 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 27623 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 27000 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18964 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
Эксклюзивы
Шансов на переговоры мало - Мерц прогнозирует длительную войну между рф и Украиной

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Канцлер Германии считает, что война завершится тогда, когда одна из двух сторон будет истощена – либо в военном, либо в экономическом плане.

Шансов на переговоры мало - Мерц прогнозирует длительную войну между рф и Украиной

Канцлер Германии Фридрих Мерц видит мало шансов на прекращение российско-украинской войны путем переговоров. Он спрогнозировал длительную войну и назвал россию "варварским государством". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.

Детали

По словам Мерца, эта война завершится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена – либо в военном, либо в экономическом плане. Он отметил, что гуманитарные аргументы и разум не убедят российского диктатора владимира путина прекратить войну.

Как отметил Мерц, целью усилий стран Европы является то, "чтобы российское государство не могло продолжать войну военным путем и не могло финансировать ее экономически".

Также он добавил, что российские власти "в обозримом будущем вообще не смогут обойтись без войны".

Они вынуждены поддерживать работу военной машины, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч отчасти тяжело травмированных солдат, возвращающихся с фронта

 - заявил Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что россия не готова к серьезным переговорам по поводу войны в Украине.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Фридрих Мерц
Германия
Украина