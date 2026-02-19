$43.290.03
Ексклюзив
07:36 • 2400 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 19133 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 50627 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 45747 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 57686 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 35897 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 25636 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 27684 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 27053 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18987 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
Шансів на переговори мало - Мерц прогнозує тривалу війну між рф та Україною

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Канцлер Німеччини вважає, що війна завершиться тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена - або у військовому, або в економічному плані.

Шансів на переговори мало - Мерц прогнозує тривалу війну між рф та Україною

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц бачить мало шансів на припинення російсько-української війни шляхом переговорів. Він спрогнозував тривалу війну та назвав росію "варварською державою". Про це повідомляє УНН з посиланням на Frankfurter Allgemeine.

Деталі

За словами Мерца, ця війна завершиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена - або у військовому, або в економічному плані. Він зазначив, що гуманітарні аргументи і розум не переконають російського диктатора володимира путіна припинити війну.

Як зазначив Мерц, метою зусиль країн Європи є те, "щоб російська держава не могла продовжувати війну військовим шляхом і не могла фінансувати її економічно".

Також він додав, що російська влада "в осяжному майбутньому взагалі не зможе обійтися без війни".

Вони змушені підтримувати роботу воєнної машини, тому що не мають плану, що робити з сотнями тисяч почасти важко травмованих солдатів, які повертаються з фронту

 - заявив Мерц в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявив, що росія не готова до серйозних переговорів щодо війни в Україні.

Євген Устименко

