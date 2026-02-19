Шансів на переговори мало - Мерц прогнозує тривалу війну між рф та Україною
Київ • УНН
Канцлер Німеччини вважає, що війна завершиться тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена - або у військовому, або в економічному плані.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц бачить мало шансів на припинення російсько-української війни шляхом переговорів. Він спрогнозував тривалу війну та назвав росію "варварською державою". Про це повідомляє УНН з посиланням на Frankfurter Allgemeine.
Деталі
За словами Мерца, ця війна завершиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена - або у військовому, або в економічному плані. Він зазначив, що гуманітарні аргументи і розум не переконають російського диктатора володимира путіна припинити війну.
Як зазначив Мерц, метою зусиль країн Європи є те, "щоб російська держава не могла продовжувати війну військовим шляхом і не могла фінансувати її економічно".
Також він додав, що російська влада "в осяжному майбутньому взагалі не зможе обійтися без війни".
Вони змушені підтримувати роботу воєнної машини, тому що не мають плану, що робити з сотнями тисяч почасти важко травмованих солдатів, які повертаються з фронту
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявив, що росія не готова до серйозних переговорів щодо війни в Україні.