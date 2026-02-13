Мерц поки не бачить готовності рф до переговорів і дав прогноз щодо завершення війни

$42.990.04
51.030.17
ukenru
13:41 • 1946 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 9100 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 27712 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 40442 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 34614 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 27588 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 38169 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 61529 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41575 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 62078 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.9м/с
91%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 39595 перегляди
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto09:08 • 8174 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 20895 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 15408 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 26013 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 27686 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 40412 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 39625 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 62842 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 104082 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Кирило Буданов
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 20936 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 29160 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 33056 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 58668 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 50707 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
MIM-104 Patriot

Мерц поки не бачить готовності рф до переговорів і дав прогноз щодо завершення війни

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія не готова до серйозних переговорів щодо війни в Україні. Він вважає, що війна закінчиться, коли рф буде економічно та потенційно військово виснажена.

Мерц поки не бачить готовності рф до переговорів і дав прогноз щодо завершення війни

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія ще не готова до серйозних переговорів щодо війни рф проти України, і що війна закінчиться лише тоді, коли росія буде принаймні економічно, а потенційно військово виснажена, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"росія ще не готова до серйозних переговорів", – висловився Мерц щодо переговорів під керівництвом США щодо припинення війни кремля проти України під час сесії запитань-відповідей на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ця війна закінчиться лише тоді, коли росія буде принаймні економічно, потенційно військово виснажена. Ми наближаємося до цього часу, - сказав він. - Але ми ще не там".

А промову свою Мерц розпочав зі слів про "нову фазу відкритого конфлікту", яка вибухнула із вторгненням росії в Україну. Це принесло "глибші зміни у світі, ніж навіть ми в цьому залі могли собі уявити", сказав Мерц.

Мерц діагностував цю проблему, заявляючи, що старий світовий порядок, "хоч би яким недосконалим він був свого часу, більше не існує".

За його словами, росія щодня скоює воєнні злочини в Україні, а Китай невдовзі може зрівнятися зі США у воєнному плані. Претензії США на лідерство "були поставлені під сумнів і, можливо, втрачені".

Мерц заявив про переговори з Макроном щодо ядерного щита на тлі заклику до нових відносин зі США13.02.26, 15:57 • 740 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Bloomberg
Фрідріх Мерц
Німеччина
Китай
Україна