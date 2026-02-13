Мерц поки не бачить готовності рф до переговорів і дав прогноз щодо завершення війни
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія не готова до серйозних переговорів щодо війни в Україні. Він вважає, що війна закінчиться, коли рф буде економічно та потенційно військово виснажена.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія ще не готова до серйозних переговорів щодо війни рф проти України, і що війна закінчиться лише тоді, коли росія буде принаймні економічно, а потенційно військово виснажена, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
"росія ще не готова до серйозних переговорів", – висловився Мерц щодо переговорів під керівництвом США щодо припинення війни кремля проти України під час сесії запитань-відповідей на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Ця війна закінчиться лише тоді, коли росія буде принаймні економічно, потенційно військово виснажена. Ми наближаємося до цього часу, - сказав він. - Але ми ще не там".
А промову свою Мерц розпочав зі слів про "нову фазу відкритого конфлікту", яка вибухнула із вторгненням росії в Україну. Це принесло "глибші зміни у світі, ніж навіть ми в цьому залі могли собі уявити", сказав Мерц.
Мерц діагностував цю проблему, заявляючи, що старий світовий порядок, "хоч би яким недосконалим він був свого часу, більше не існує".
За його словами, росія щодня скоює воєнні злочини в Україні, а Китай невдовзі може зрівнятися зі США у воєнному плані. Претензії США на лідерство "були поставлені під сумнів і, можливо, втрачені".
