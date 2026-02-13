$42.990.04
Мерц пока не видит готовности РФ к переговорам и дал прогноз по завершению войны

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не готова к серьезным переговорам по войне в Украине. Он считает, что война закончится, когда РФ будет экономически и потенциально военно истощена.

Мерц пока не видит готовности РФ к переговорам и дал прогноз по завершению войны

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия еще не готова к серьезным переговорам о войне РФ против Украины, и что война закончится только тогда, когда Россия будет, по крайней мере, экономически, а потенциально и военно истощена, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

"Россия еще не готова к серьезным переговорам", – высказался Мерц относительно переговоров под руководством США о прекращении войны Кремля против Украины во время сессии вопросов-ответов на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Эта война закончится только тогда, когда Россия будет, по крайней мере, экономически, потенциально военно истощена. Мы приближаемся к этому времени, - сказал он. - Но мы еще не там".

А речь свою Мерц начал со слов о "новой фазе открытого конфликта", которая разразилась с вторжением России в Украину. Это принесло "более глубокие изменения в мире, чем даже мы в этом зале могли себе представить", сказал Мерц.

Мерц диагностировал эту проблему, заявляя, что старый мировой порядок, "каким бы несовершенным он ни был в свое время, больше не существует".

По его словам, Россия ежедневно совершает военные преступления в Украине, а Китай вскоре может сравняться с США в военном плане. Претензии США на лидерство "были поставлены под сомнение и, возможно, утрачены".

Юлия Шрамко

