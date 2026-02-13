Мерц заявил о переговорах с Макроном по ядерному щиту на фоне призыва к новым отношениям с США

$42.990.04
51.030.17
ukenru
13:41 • 1078 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 7456 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 26487 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 38906 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 33412 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 27139 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 37830 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 61123 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41425 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 60766 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
91%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 26973 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 38599 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 20153 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 14596 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 24911 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 26487 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 38906 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 38683 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 62290 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 103561 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Оксен Лисовой
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 20208 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 28899 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 32797 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 58365 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 50447 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
MIM-104 Patriot

Мерц заявил о переговорах с Макроном по ядерному щиту на фоне призыва к новым отношениям с США

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно совместного европейского ядерного сдерживания. Это происходит на фоне обсуждений в Европе собственного ядерного потенциала впервые со времен Холодной войны.

Мерц заявил о переговорах с Макроном по ядерному щиту на фоне призыва к новым отношениям с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в пятницу, что он проводит переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о создании совместного европейского ядерного сдерживания, на фоне призывов к Европе перестроить отношения со своим союзником США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Мы делаем это не путем списания НАТО со счетов. Мы делаем это путем создания сильной, самодостаточной европейской опоры в рамках альянса

– сказал он в своей речи на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

Дополнение

Ранее Bloomberg сообщило, что впервые со времен окончания холодной войны европейские столицы обсуждают, как разработать собственный ядерный потенциал сдерживания. И что ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон предложит ядерное сдерживание остальной Европе в своей речи в этом месяце.

Он уже упоминал о возможности распространения французского "ядерного зонтика" на остальную Европу в прошлом году.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Bloomberg L.P.
НАТО
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Франция
Европа
Германия
Соединённые Штаты