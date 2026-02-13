Мерц заявил о переговорах с Макроном по ядерному щиту на фоне призыва к новым отношениям с США
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно совместного европейского ядерного сдерживания. Это происходит на фоне обсуждений в Европе собственного ядерного потенциала впервые со времен Холодной войны.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в пятницу, что он проводит переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о создании совместного европейского ядерного сдерживания, на фоне призывов к Европе перестроить отношения со своим союзником США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Мы делаем это не путем списания НАТО со счетов. Мы делаем это путем создания сильной, самодостаточной европейской опоры в рамках альянса
Дополнение
Ранее Bloomberg сообщило, что впервые со времен окончания холодной войны европейские столицы обсуждают, как разработать собственный ядерный потенциал сдерживания. И что ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон предложит ядерное сдерживание остальной Европе в своей речи в этом месяце.
Он уже упоминал о возможности распространения французского "ядерного зонтика" на остальную Европу в прошлом году.