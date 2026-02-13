$42.990.04
51.030.17
ukenru
13:41 • 1440 перегляди
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Мерц заявив про переговори з Макроном щодо ядерного щита на тлі заклику до нових відносин зі США

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц веде переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо спільного європейського ядерного стримування. Це відбувається на тлі обговорень у Європі власного ядерного потенціалу вперше з часів Холодної війни.

Мерц заявив про переговори з Макроном щодо ядерного щита на тлі заклику до нових відносин зі США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у п'ятницю, що він проводить переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо створення спільного європейського ядерного стримування, на тлі закликів до Європи перебудувати відносини зі своїм союзником США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Ми робимо це не шляхом списання НАТО з рахунків. Ми робимо це шляхом створення сильної, самодостатньої європейської опори в рамках альянсу

– сказав він у своїй промові на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки.

Доповнення

Раніше Bloomberg повідомило, що вперше з часів закінчення холодної війни європейські столиці обговорюють, як розробити власний ядерний потенціал стримування. І що очікується, що президент Франції Еммануель Макрон запропонує ядерне стримування решті Європи у своїй промові цього місяця.

Він вже згадував про можливість поширення французької "ядерної парасольки" на решту Європи минулого року.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Війна в Україні
Bloomberg
НАТО
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Франція
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки