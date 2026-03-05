Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
12:41 • 662 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 784 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 3162 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 5056 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 10269 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05 • 13514 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 35929 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 68899 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 76590 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 80527 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5м/с
47%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов5 марта, 04:09 • 16434 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе5 марта, 04:30 • 84188 просмотра
Пентагон идентифицировал погибших солдат в результате атаки иранского дрона в Кувейте5 марта, 04:49 • 10283 просмотра
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"5 марта, 06:54 • 6900 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 16551 просмотра
публикации
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 6 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 10268 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 16783 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 46581 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 76590 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 2838 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 25348 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 41495 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 45228 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 52153 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Financial Times

Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Иран значительно расширил масштаб военных ударов в регионе, применяя ракеты и беспилотники против ряда государств. Атаки затронули 11 стран, включая Израиль, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовскую Аравию, Иорданию, Ирак, Сирию, Азербайджан и Турцию.

Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы

Иран значительно расширил масштаб военных ударов в регионе, применяя ракеты и беспилотники против ряда государств и военных объектов на Ближнем Востоке. Атаки затронули как непосредственных противников Тегерана, так и объекты союзников США в регионе. Это стало одним из самых масштабных витков эскалации за последние годы и вызвало обеспокоенность относительно возможного перерастания конфликта в более широкую региональную войну.

Масштаб эскалации

Иран нанес ракетные и дроновые удары или пытался атаковать ряд государств Ближнего Востока и Кавказа. Среди стран, которые оказались под атаками или были целью иранских ударов – Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Иордания, Ирак, Сирия, Азербайджан и Турция. В большинстве случаев удары были направлены на военные объекты, американские базы, энергетическую инфраструктуру или стратегические объекты, в частности нефтеперерабатывающие предприятия и аэропорты.

Эта кампания стала ответом на удары по иранским объектам и усиление военного присутствия США и союзников в регионе.

Израиль – главная цель атак

Наибольшее количество ударов пришлось на Израиль. Иран использовал ракеты и беспилотники, пытаясь поразить военные объекты, системы ПВО и инфраструктуру.

Большинство атак было перехвачено израильской системой противовоздушной обороны, однако часть дронов и ракет смогла достичь целей или упасть на территории страны. Израиль в ответ наносил удары по иранским военным объектам и инфраструктуре, что привело к дальнейшему обострению.

Удары по объектам США в регионе

Помимо Израиля, Иран атаковал объекты, связанные с Соединенными Штатами. Речь идет прежде всего о военных базах или инфраструктуре, где размещаются американские военные.

В частности, удары были зафиксированы по базам в Сирии и Ираке, где расположены силы международной коалиции. По сообщениям военных источников, часть атак была осуществлена с помощью ударных беспилотников и ракет. В результате этих атак сообщалось о потерях среди американских военных.

Саудовская Аравия и энергетическая инфраструктура

Отдельной целью стали объекты нефтяной инфраструктуры в странах Персидского залива. Во время эскалации удары были нанесены по нефтеперерабатывающим мощностям в Саудовской Аравии.

Эти атаки вызвали резкий рост цен на нефть на мировых рынках, поскольку любые удары по энергетической инфраструктуре региона могут повлиять на глобальные поставки.

Иранский беспилотник повредил часть крыши посольства США в Саудовской Аравии - СМИ03.03.26, 18:10 • 5564 просмотра

Риски для Персидского залива

Еще одним фактором напряжения стала ситуация в Ормузском проливе – стратегическом маршруте транспортировки нефти. Из-за риска атак на танкеры или блокировки пролива рынок начал реагировать повышением цен на нефть.

Даже краткосрочная блокировка пролива может иметь глобальные экономические последствия.

Международная реакция

США, Великобритания и ряд союзников усилили военное присутствие в регионе и развернули дополнительные системы противовоздушной обороны.

Вашингтон заявляет, что его операции направлены на сдерживание иранской военной активности и защиту союзников. В то же время часть государств призывает к дипломатическому урегулированию, опасаясь, что дальнейшая эскалация может втянуть в конфликт новые страны.

Риск более широкой войны

События последних дней показали, что конфликт постепенно выходит за пределы двустороннего противостояния и может перерасти в более широкий региональный конфликт.

Учитывая участие США, Израиля, Ирана и потенциальное вовлечение других государств Ближнего Востока, эксперты предупреждают о риске масштабной войны, последствия которой могут повлиять не только на регион, но и на глобальную экономику и безопасность.

Ближайшие недели могут стать решающими для того, удастся ли сторонам остановить эскалацию, или же конфликт продолжит расширяться.

Напомним

В результате удара иранского БПЛА по аэропорту Нахичевани пострадали 4 человека, они госпитализированы. Состояние пострадавших стабильное, травмы не угрожают жизни.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мирапубликации
Энергетика
Военное положение
Израиль
Ирак
Иордания
Азербайджан
Сирия
Великобритания
Саудовская Аравия
Катар
Кувейт
Бахрейн
Объединенные Арабские Эмираты
Турция
Соединённые Штаты
Иран