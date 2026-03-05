Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы

Иран значительно расширил масштаб военных ударов в регионе, применяя ракеты и беспилотники против ряда государств и военных объектов на Ближнем Востоке. Атаки затронули как непосредственных противников Тегерана, так и объекты союзников США в регионе. Это стало одним из самых масштабных витков эскалации за последние годы и вызвало обеспокоенность относительно возможного перерастания конфликта в более широкую региональную войну.

Масштаб эскалации

Иран нанес ракетные и дроновые удары или пытался атаковать ряд государств Ближнего Востока и Кавказа. Среди стран, которые оказались под атаками или были целью иранских ударов – Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Иордания, Ирак, Сирия, Азербайджан и Турция. В большинстве случаев удары были направлены на военные объекты, американские базы, энергетическую инфраструктуру или стратегические объекты, в частности нефтеперерабатывающие предприятия и аэропорты.

Эта кампания стала ответом на удары по иранским объектам и усиление военного присутствия США и союзников в регионе.

Израиль – главная цель атак

Наибольшее количество ударов пришлось на Израиль. Иран использовал ракеты и беспилотники, пытаясь поразить военные объекты, системы ПВО и инфраструктуру.

Большинство атак было перехвачено израильской системой противовоздушной обороны, однако часть дронов и ракет смогла достичь целей или упасть на территории страны. Израиль в ответ наносил удары по иранским военным объектам и инфраструктуре, что привело к дальнейшему обострению.

Удары по объектам США в регионе

Помимо Израиля, Иран атаковал объекты, связанные с Соединенными Штатами. Речь идет прежде всего о военных базах или инфраструктуре, где размещаются американские военные.

В частности, удары были зафиксированы по базам в Сирии и Ираке, где расположены силы международной коалиции. По сообщениям военных источников, часть атак была осуществлена с помощью ударных беспилотников и ракет. В результате этих атак сообщалось о потерях среди американских военных.

Саудовская Аравия и энергетическая инфраструктура

Отдельной целью стали объекты нефтяной инфраструктуры в странах Персидского залива. Во время эскалации удары были нанесены по нефтеперерабатывающим мощностям в Саудовской Аравии.

Эти атаки вызвали резкий рост цен на нефть на мировых рынках, поскольку любые удары по энергетической инфраструктуре региона могут повлиять на глобальные поставки.

Иранский беспилотник повредил часть крыши посольства США в Саудовской Аравии - СМИ

Риски для Персидского залива

Еще одним фактором напряжения стала ситуация в Ормузском проливе – стратегическом маршруте транспортировки нефти. Из-за риска атак на танкеры или блокировки пролива рынок начал реагировать повышением цен на нефть.

Даже краткосрочная блокировка пролива может иметь глобальные экономические последствия.

Международная реакция

США, Великобритания и ряд союзников усилили военное присутствие в регионе и развернули дополнительные системы противовоздушной обороны.

Вашингтон заявляет, что его операции направлены на сдерживание иранской военной активности и защиту союзников. В то же время часть государств призывает к дипломатическому урегулированию, опасаясь, что дальнейшая эскалация может втянуть в конфликт новые страны.

Риск более широкой войны

События последних дней показали, что конфликт постепенно выходит за пределы двустороннего противостояния и может перерасти в более широкий региональный конфликт.

Учитывая участие США, Израиля, Ирана и потенциальное вовлечение других государств Ближнего Востока, эксперты предупреждают о риске масштабной войны, последствия которой могут повлиять не только на регион, но и на глобальную экономику и безопасность.

Ближайшие недели могут стать решающими для того, удастся ли сторонам остановить эскалацию, или же конфликт продолжит расширяться.

Напомним

В результате удара иранского БПЛА по аэропорту Нахичевани пострадали 4 человека, они госпитализированы. Состояние пострадавших стабильное, травмы не угрожают жизни.