Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла

С приближением весны ситуация на фронте остается напряженной, однако на большинстве направлений сохраняются признаки стабилизации. В то же время отдельные участки, в частности на восточном фланге Славяно-Краматорского направления, вызывают беспокойство из-за продвижения российских войск, пишет УНН.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 16:00 среды, 4 марта, с начала суток количество атак агрессора на фронте уже составляет 48. Враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Графское. Сейчас попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Песчаного и Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Заречного и Ставков.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Дроновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении агрессор атаковал трижды в направлении Орехово-Васильевки, Бондарного и Николаевки. Одна атака продолжается.

На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое и в сторону Красного Лимана. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Александровском направлении враг четыре раза наступал в сторону Ивановки, Андреевки-Клевцового, Новогригорьевки и в сторону Зеленого Гая. Одно боестолкновение продолжается. Кроме того, Александроград, Гавриловка, Коломийцы и Писанцы подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Железнодорожного и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженки, Горького, Ровного, Гуляйпольского, Чаривного. Три боестолкновения продолжаются.

Как рассказал в комментарии УНН военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, "можно сказать, что по большей части линии фронта ситуация достаточно стабильная".

Для российских оккупантов она выглядит как стагнация. Но есть отдельные взятые участки, которые продолжают вызывать беспокойство. В целом для россиян на 2026 год весенне-летняя кампания играет очень важную роль на перспективу не только на театре боевых действий, но и в дипломатической - говорит Коваленко.

Он подчеркивает, что россия не сможет диктовать свои условия на уровне ультиматумов с требованием капитуляции Украины, если они не будут иметь каких-либо успехов в зоне боевых действий.

россиянам нужно было реализовать этот успех как минимум на двух плацдармах. Это Запорожский плацдарм - южно-донбасское направление, и это Славяно-Краматорский плацдарм. На Запорожском плацдарме, могу сразу, их планы о весенне-летней наступательной кампании уже провалены. Они полностью провалили фазу создания условий. Это очень важные аспекты… каждого месяца, каждого сезона, соответствующих погодных условий в зависимости от рельефно-ландшафтных особенностей, или другой местности, очень важными являются вот эти моменты создания условий для дальнейшей уже активизации наступательных действий. В марте для россиян на Запорожском плацдарме по правому берегу реки Гайчур к западу от Гуляйполя, а также на Днепропетровщине севернее междуречья Волчьей и фактически на южных окраинах Покровского… по трассе М-15, уже должны были начаться первоэтапные, первоочередные наступательные действия весенне-летнего характера, когда постепенно катализируется наступление и примерно май-июнь 26-го года - это пиковый потенциал использования этого ресурса на этом плацдарме для соответственно формирования соответствующих задач и формирования плацдарма на Запорожском направлении для дальнейших уже наступательных действий на период 26-27 или 27 год в направлении самого областного центра - отметил Коваленко.

Эксперт отмечает, что основная задача россии в этом году была формирование плацдарма, где будет размещаться большая группировка, которая будет наступать на само Запорожье, но, по его словам, для того, чтобы этот плацдарм сформировать, его нужно было захватить, что россиянам не удалось, а потому, как подчеркивает Коваленко, этот этап уже провален.

Он подчеркивает, что "можно сказать, что россияне попытаются, безусловно, восстановить свои позиции, они будут усиливать свои группировки, которые сформировали на Южно-Донбасском на именно Гуляйпольском и Покровском направлениях, но но выйти уже на те срочные границы, дедлайны они уже не смогут".

В свою очередь, хуже у нас ситуация на Славяно-Краматорском плацдарме. С одной стороны у нас есть стабильная, стагнирующая для россиян линия боевого соприкосновения по Покровско-Мирноградской агломерации и на Константиновском направлении, но при этом у них отмечаются успехи на восточном фланге - бывшее Северское направление, правый берег реки Бахмутка, где задействована Третья общевойсковая армия. В декабре 2025 года они захватили там наибольшее количество территорий… более 200 кв. км. территорий. И фактически Северск сам также перешел под контролем российских оккупантов, а в прошлом месяце, в феврале, они захватили там наибольшее количество территорий. Здесь вызывает много беспокойства именно такое движение россиян, ведь освобождая Лиманское направление, мы действительно тормозим и не просто тормозим, а остановили движение сразу двух общевойсковых армий - 20-й и 25-й. А с юга там вообще огромная группировка - 2-я, 41-я, 51-я общая военная, 8-я, Третий армейский корпус. То есть огромный ресурс просто заторможен, остановлен с юга. А вот восточный фланг почему-то продолжает движение, поэтому и вызывает это беспокойство - отмечает Коваленко.

Как отмечает эксперт, в марте-апреле будет грязь и бездорожье, а это усложняет логистику и штурмы. Однако больше солнечных дней позволят лучше использовать дроны, что хорошо для украинской армии, но, к сожалению, и хорошо для россиян.

Уменьшение количества туманов, уменьшает количество инфильтрационных действий малых тактических групп противника. Это им будет минус. Но с другой стороны, где-то примерно с апреля будет улучшаться уже ситуация по бездорожью, и они смогут активнее использовать человеческий ресурс даже без поддержки автомобильным транспортом или другими средствами. То есть пехоту будут использовать больше. Ближе уже к маю постепенно будет формироваться "зеленка" и для нас это также является проблемой, поскольку россияне будут этим пользоваться, чтобы под прикрытием "зеленки" проводить свои штурмовые действия малыми тактическими группами - добавляет Коваленко.

В то же время эксперт подчеркивает, что Силы обороны также смогут пользоваться такими же факторами, чтобы проводить уже свои локальные контратакующие действия, улучшать свои позиции, ухудшать позиции противника.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что он считает справедливой остановку боевых действий по текущей линии фронта.

Попробую еще раз объяснить, где мы с этим вопросом. На мой взгляд, на сегодня возможна справедливая версия - стоим там, где стоим. Это контактная линия в любом регионе нашего государства. Пока так. До дипломатии - это в момент прекращения огня или в момент не только прекращения огня, но и в момент окончания войны. То есть россияне, что касается Донбасса, будут стоять на временно оккупированной части наших Донецкой и Луганской областей. И возвращать такие территории мы можем только дипломатическим путем, а мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролирует украинская власть. Это принципиальные вещи. Для нас важно, чтобы украинская власть контролировала ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем - говорил Зеленский.

По словам Коваленко, Президент это в первую очередь говорит, чтобы это услышали наши западные партнеры, что Украина готова к договоренностям, но "такого не будет, ведь на это не согласна россия". В то же время, по его словам, россия не способна на сегодня открывать какие-то новые крупные направления.

Что она может сделать? Она уже это демонстрировала вдоль границы с некоторыми нашими областями. Она пытается постепенно открывать "серую зону", в приграничье "серую зону" - небольшие вот такие участки, которые она забирала захватывает малыми тактическими группами. Небольшие рейдовые действия в глубину на 200-300 метров от границы… до километра, до двух. На Харьковщине, Сумщине захват какого-то села, которое уже давно либо полностью разрушено, либо давно уже находится в "серой зоне". И они таким образом пытаются привлекать внимание к этим локациям, распылять наш ресурс - на Харьковщине, на Сумщине, чтобы мы отвлекались и якобы у них появлялись какие-то новые участки, где они могут создать какой-то прорыв, захват больших территорий, но действительно, ресурса достаточного для большой наступательной новой компании, или открытия нового направления у них просто нет - отмечает Коваленко.

Также он отмечает, что даже те участки, которые оккупационные войска выбрали приоритетными на этот год для проведения наступления - Запорожский плацдарм, Славянско-Краматорский плацдарм - имеют ограниченный ресурс.

