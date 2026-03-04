На фронте зафиксировано около 50 атак, враг активен на Гуляйпольском и Покровском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток зафиксировано 48 атак агрессора на фронте. Враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, продолжаются обстрелы приграничных районов Сумщины.
Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Безсаловка, Толстодубово, Волфино, Коренек, Будки, Искрисковщина, Мануховка, Сосновка
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 80 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, нанес 2 авиаудара с применением пяти КАБ. Зафиксировано два боестолкновения.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Графское. Сейчас попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.
На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Песчаного и Куриловки.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Заречного и Ставков.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Дроновки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении агрессор атаковал трижды в направлении Орехово-Васильевки, Бондарного и Николаевки. Одна атака продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое и в сторону Красного Лимана. Четыре боестолкновения еще продолжаются.
На Александровском направлении враг четыре раза наступал в сторону Ивановки, Андреевки–Клевцового, Новогригоровки и в сторону Зеленого Гая. Одно боестолкновение продолжается. Кроме того, Александроград, Гавриловка, Коломийцы и Писанцы подверглись авиаударам.
На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Железнодорожного и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижевки, Горького, Ровного, Гуляйпольского, Чаривного. Три боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На Приднепровском направлении оккупанты атаковали в районе Антоновского моста и острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
