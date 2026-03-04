$43.450.22
Эксклюзив
13:52 • 7238 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
12:44 • 9510 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 17052 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 44805 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 74065 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
3 марта, 15:45 • 62656 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 66019 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61013 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34589 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28590 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
На фронте зафиксировано около 50 атак, враг активен на Гуляйпольском и Покровском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 524 просмотра

С начала суток зафиксировано 48 атак агрессора на фронте. Враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, продолжаются обстрелы приграничных районов Сумщины.

На фронте зафиксировано около 50 атак, враг активен на Гуляйпольском и Покровском направлениях - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте уже составляет 48. Враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Безсаловка, Толстодубово, Волфино, Коренек, Будки, Искрисковщина, Мануховка, Сосновка 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 80 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, нанес 2 авиаудара с применением пяти КАБ. Зафиксировано два боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Графское. Сейчас попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Песчаного и Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Заречного и Ставков.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Дроновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении агрессор атаковал трижды в направлении Орехово-Васильевки, Бондарного и Николаевки. Одна атака продолжается.

На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое и в сторону Красного Лимана. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Александровском направлении враг четыре раза наступал в сторону Ивановки, Андреевки–Клевцового, Новогригоровки и в сторону Зеленого Гая. Одно боестолкновение продолжается. Кроме того, Александроград, Гавриловка, Коломийцы и Писанцы подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Железнодорожного и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижевки, Горького, Ровного, Гуляйпольского, Чаривного. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении оккупанты атаковали в районе Антоновского моста и острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

российские войска потеряли почти тысячу солдат и 1733 БпЛА за сутки - Генштаб04.03.26, 07:44 • 4562 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Украина