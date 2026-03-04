российские войска потеряли почти тысячу солдат и 1733 БпЛА за сутки - Генштаб

$43.230.13
50.600.26
ukenru
3 марта, 18:22 • 21652 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 42516 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 35241 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 41064 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 42658 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 26022 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 23772 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24363 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 34679 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 123251 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.5м/с
84%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
путин может предложить Ирану, который находится под ударами США и Израиля, лишь "устную поддержку" - СМИ3 марта, 20:11 • 11779 просмотра
В Дубае загорелось консульство США после удара иранского беспилотника - СМИVideo3 марта, 20:19 • 11054 просмотра
В Иране избрали нового Верховного лидера страны3 марта, 21:33 • 24995 просмотра
Оккупанты на ВОТ провели выставку "Харьковская весна" для пропаганды продолжения войны - ЦПД3 марта, 22:28 • 10071 просмотра
США и Израиль бьют по иранским объектам, но Украине отказывают в Tomahawk - ISW02:34 • 8690 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 46108 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 69372 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 69380 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 123251 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 84782 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Башар Асад
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 16023 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 24806 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 29569 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 38232 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 44757 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

российские войска потеряли почти тысячу солдат и 1733 БпЛА за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 690 просмотра

За сутки 3 марта российские войска потеряли 980 солдат и 1733 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.26 составляют 1269500 человек.

российские войска потеряли почти тысячу солдат и 1733 БпЛА за сутки - Генштаб

За сутки 3 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 1733 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1269500 (+980) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11723 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 24135 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 37874 (+32)
          • РСЗО ‒ 1667 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1319 (0)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 348 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 156431 (+1733)
                    • крылатые ракеты ‒ 4384 (0)
                      • корабли / катера ‒ 30 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 81224 (+232)
                            • специальная техника ‒ 4078 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              ГУР обнародовало перехваченный разговор, свидетельствующий о критическом морально-психологическом состоянии в подразделениях российской армии. Командир угрожает подчиненным расправой за отказ идти в атаку.

                              Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский01.03.26, 20:27 • 86428 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины