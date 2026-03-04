российские войска потеряли почти тысячу солдат и 1733 БпЛА за сутки - Генштаб

За сутки 3 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 1733 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1269500 (+980) человек ликвидировано

танков ‒ 11723 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 24135 (+4)

артиллерийских систем ‒ 37874 (+32)

РСЗО ‒ 1667 (+2)

средства ПВО ‒ 1319 (0)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 348 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 156431 (+1733)

крылатые ракеты ‒ 4384 (0)

корабли / катера ‒ 30 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 81224 (+232)

специальная техника ‒ 4078 (+2)

Данные уточняются.

