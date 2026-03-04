российские войска потеряли почти тысячу солдат и 1733 БпЛА за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 3 марта российские войска потеряли 980 солдат и 1733 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.26 составляют 1269500 человек.
За сутки 3 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 1733 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1269500 (+980) человек ликвидировано
- танков ‒ 11723 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 24135 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 37874 (+32)
- РСЗО ‒ 1667 (+2)
- средства ПВО ‒ 1319 (0)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 348 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 156431 (+1733)
- крылатые ракеты ‒ 4384 (0)
- корабли / катера ‒ 30 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 81224 (+232)
- специальная техника ‒ 4078 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
ГУР обнародовало перехваченный разговор, свидетельствующий о критическом морально-психологическом состоянии в подразделениях российской армии. Командир угрожает подчиненным расправой за отказ идти в атаку.
