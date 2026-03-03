$43.230.13
18:22 • 5798 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
16:32 • 11872 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
15:45 • 14403 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 19977 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 26243 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 20642 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 19664 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23006 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33643 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 110297 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
путин может предложить Ирану, который находится под ударами США и Израиля, лишь "устную поддержку" - СМИ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Аналитики утверждают, что путин может предложить Ирану лишь устную поддержку после смерти Али Хаменеи. россия не будет оказывать военную помощь Тегерану, поскольку договор о партнерстве не предусматривает взаимной обороны.

путин может предложить Ирану, который находится под ударами США и Израиля, лишь "устную поддержку" - СМИ

После падения Башара Асада в Сирии и Николаса Мадуро в Венесуэле, устная поддержка — это все, что российский диктатор Владимир Путин может предложить Ирану после смерти Али Хаменеи. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на аналитиков, передает УНН

Устная поддержка – это все, что Владимир Путин смог предложить своим союзникам: сирийскому президенту Башару Асаду, венесуэльскому Николасу Мадуро и теперь иранскому Али Хаменеи. Российский президент наблюдал, как они один за другим падают, не пошевелив пальцем, чтобы защитить их 

- пишет издание. 

Отмечается, что в письме с соболезнованиями, направленном в воскресенье, 1 марта, своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану, российский президент отдал дань уважения покойному верховному лидеру, назвав его "выдающимся государственным деятелем, внесшим огромный личный вклад в развитие дружественных связей между Россией и Ираном и поднятие их до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства".

Зеленский заявил, что война в Иране выявила ничтожность россии как союзника02.03.26, 15:55 • 5350 просмотров

"Осуждая "циничное нарушение всех норм человеческой морали и международного права", Путин, однако, избежал любого упоминания о США в своем письме, поскольку он стремился не настраивать вражду на президента США Дональда Трампа, на которого он полагается в поддержке своих целей в переговорах с Украиной. На первый взгляд, бессилие России отражает "стратегическое снижение как на региональном, так и на глобальном уровне". В Сирии, Венесуэле и из-за потери влияния в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном Москва доказала свою неспособность защитить своих партнеров и повлиять на результаты. Например, летом 2025 года Дональд Трамп прямо отклонил предложение России о посредничестве в Иране. Само наличие этих партнерств и потенциальная реакция Москвы не являются факторами, которые учитывает Вашингтон, что четко сигнализирует о его взгляде на второстепенную стратегическую роль Москвы", - отмечают аналитики. 

Также указывается, что Москва не рассматривает никакой конкретной военной помощи Тегерану. Нет никаких обязательств делать это, поскольку договор о стратегическом партнерстве, подписанный с Ираном в январе 2025 года, не содержит пункта о взаимной обороне. 

Нам следует быть осторожными и не рассматривать отношения между Россией и Ираном как обязательный союз между государствами, готовыми помогать друг другу, несмотря ни на что. Речь идет скорее о договоренностях и практике взаимопомощи – например, "шахед" за технологии 

- добавляют аналитики.  

Не имея возможности осуществить военное вмешательство для спасения иранского режима, Россия может продолжать делать то, на что она доказала свою способность: предоставлять режиму возможность спасти себя. 

Это означает сдержанную, но постоянную поддержку, направленную на усиление принудительных возможностей Исламской Республики, сохраняя при этом правдоподобную возможность отрицания 

- подчеркивают исследователи. 

Напомним 

Россия и в дальнейшем отказывается поддерживать Иран, несмотря на "шаблонные осуждения" якобы агрессии со стороны Запада, после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи и нескольких других высокопоставленных чиновников Ирана.

Павел Башинский

