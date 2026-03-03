путин может предложить Ирану, который находится под ударами США и Израиля, лишь "устную поддержку" - СМИ

После падения Башара Асада в Сирии и Николаса Мадуро в Венесуэле, устная поддержка — это все, что российский диктатор Владимир Путин может предложить Ирану после смерти Али Хаменеи. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на аналитиков, передает УНН.

Устная поддержка – это все, что Владимир Путин смог предложить своим союзникам: сирийскому президенту Башару Асаду, венесуэльскому Николасу Мадуро и теперь иранскому Али Хаменеи. Российский президент наблюдал, как они один за другим падают, не пошевелив пальцем, чтобы защитить их - пишет издание.

Отмечается, что в письме с соболезнованиями, направленном в воскресенье, 1 марта, своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану, российский президент отдал дань уважения покойному верховному лидеру, назвав его "выдающимся государственным деятелем, внесшим огромный личный вклад в развитие дружественных связей между Россией и Ираном и поднятие их до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства".

"Осуждая "циничное нарушение всех норм человеческой морали и международного права", Путин, однако, избежал любого упоминания о США в своем письме, поскольку он стремился не настраивать вражду на президента США Дональда Трампа, на которого он полагается в поддержке своих целей в переговорах с Украиной. На первый взгляд, бессилие России отражает "стратегическое снижение как на региональном, так и на глобальном уровне". В Сирии, Венесуэле и из-за потери влияния в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном Москва доказала свою неспособность защитить своих партнеров и повлиять на результаты. Например, летом 2025 года Дональд Трамп прямо отклонил предложение России о посредничестве в Иране. Само наличие этих партнерств и потенциальная реакция Москвы не являются факторами, которые учитывает Вашингтон, что четко сигнализирует о его взгляде на второстепенную стратегическую роль Москвы", - отмечают аналитики.

Также указывается, что Москва не рассматривает никакой конкретной военной помощи Тегерану. Нет никаких обязательств делать это, поскольку договор о стратегическом партнерстве, подписанный с Ираном в январе 2025 года, не содержит пункта о взаимной обороне.

Нам следует быть осторожными и не рассматривать отношения между Россией и Ираном как обязательный союз между государствами, готовыми помогать друг другу, несмотря ни на что. Речь идет скорее о договоренностях и практике взаимопомощи – например, "шахед" за технологии - добавляют аналитики.

Не имея возможности осуществить военное вмешательство для спасения иранского режима, Россия может продолжать делать то, на что она доказала свою способность: предоставлять режиму возможность спасти себя.

Это означает сдержанную, но постоянную поддержку, направленную на усиление принудительных возможностей Исламской Республики, сохраняя при этом правдоподобную возможность отрицания - подчеркивают исследователи.

Напомним

Россия и в дальнейшем отказывается поддерживать Иран, несмотря на "шаблонные осуждения" якобы агрессии со стороны Запада, после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи и нескольких других высокопоставленных чиновников Ирана.