ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу

росія і надалі відмовляється підтримувати Іран, попри "шаблонні засудження" нібито агресії з боку Заходу, після загибелі верховного лідера країни Алі Хаменеї та кількох інших високопосадовців Ірану. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Зазначається, що російський диктатор володимир путін 1 березня надіслав президенту Ірану Масуду Пезешкіану повідомлення, в якому висловив співчуття з приводу смерті Хаменеї, членів його родини та кількох іранських чиновників внаслідок американо-ізраїльських ударів.

путін засудив смерть Хаменеї, назвавши її "вбивством", скоєним у "цинічний спосіб" проти "людської моралі та міжнародного права", але не згадав про Сполучені Штати чи Ізраїль. путін заявив, що росія пам’ятатиме Хаменеї як "видатного державного діяча", який підняв російсько-іранські відносини до рівня стратегічного партнерства

Вказується, що міністерство закордонних справ росії висловило обурення смертю людей і розкритикувало Сполучені Штати та Ізраїль за "полювання" на лідерів Ірану, що порушує міжнародне право та принципи "цивілізованих міждержавних відносин".

При цьому мзс росії повторило свої заклики до припинення бойових дій та відновлення дипломатичного діалогу, а також розкритикувало жертви серед цивільного населення в країнах Перської затоки, пошкодження цивільної інфраструктури та ймовірне припинення судноплавства через Ормузьку протоку