ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу
Київ • УНН
росія відмовляється підтримувати Іран після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї. путін висловив співчуття, але не згадав США чи Ізраїль.
росія і надалі відмовляється підтримувати Іран, попри "шаблонні засудження" нібито агресії з боку Заходу, після загибелі верховного лідера країни Алі Хаменеї та кількох інших високопосадовців Ірану. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що російський диктатор володимир путін 1 березня надіслав президенту Ірану Масуду Пезешкіану повідомлення, в якому висловив співчуття з приводу смерті Хаменеї, членів його родини та кількох іранських чиновників внаслідок американо-ізраїльських ударів.
путін засудив смерть Хаменеї, назвавши її "вбивством", скоєним у "цинічний спосіб" проти "людської моралі та міжнародного права", але не згадав про Сполучені Штати чи Ізраїль. путін заявив, що росія пам’ятатиме Хаменеї як "видатного державного діяча", який підняв російсько-іранські відносини до рівня стратегічного партнерства
Вказується, що міністерство закордонних справ росії висловило обурення смертю людей і розкритикувало Сполучені Штати та Ізраїль за "полювання" на лідерів Ірану, що порушує міжнародне право та принципи "цивілізованих міждержавних відносин".
При цьому мзс росії повторило свої заклики до припинення бойових дій та відновлення дипломатичного діалогу, а також розкритикувало жертви серед цивільного населення в країнах Перської затоки, пошкодження цивільної інфраструктури та ймовірне припинення судноплавства через Ормузьку протоку
Там зазначають, що російські чиновники, включаючи постійного представника в ООН василя небензю, уповноваженого з прав людини тетяну москалькову та посла в Ізраїлі анатолія вікторова, висловили аналогічні засудження та заклики до відновлення діалогу.
"Шаблонні відповіді росії продовжують підкреслювати обмеження можливостей росії підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними воєнними зусиллями в Україні та бажанням отримати поступки від Сполучених Штатів, не жертвуючи своїми цілями в Україні", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
Постійний представник рф при ООН василь небензя засудив дії США та Ізраїлю, вимагаючи негайно зупинити бомбардування іранських об'єктів. Він наголосив на необхідності дипломатичного врегулювання конфлікту.
