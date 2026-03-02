ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада

Россия продолжает отказываться поддерживать Иран, несмотря на "шаблонные осуждения" якобы агрессии со стороны Запада, после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи и нескольких других высокопоставленных чиновников Ирана. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин 1 марта направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану сообщение, в котором выразил соболезнования по поводу смерти Хаменеи, членов его семьи и нескольких иранских чиновников в результате американо-израильских ударов.

Путин осудил смерть Хаменеи, назвав ее "убийством", совершенным "циничным способом" против "человеческой морали и международного права", но не упомянул о Соединенных Штатах или Израиле. Путин заявил, что Россия будет помнить Хаменеи как "выдающегося государственного деятеля", который поднял российско-иранские отношения до уровня стратегического партнерства