1 марта, 20:23
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Россия отказывается поддерживать Иран после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Путин выразил соболезнования, но не упомянул США или Израиль.

ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада

Россия продолжает отказываться поддерживать Иран, несмотря на "шаблонные осуждения" якобы агрессии со стороны Запада, после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи и нескольких других высокопоставленных чиновников Ирана. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин 1 марта направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану сообщение, в котором выразил соболезнования по поводу смерти Хаменеи, членов его семьи и нескольких иранских чиновников в результате американо-израильских ударов.

Путин осудил смерть Хаменеи, назвав ее "убийством", совершенным "циничным способом" против "человеческой морали и международного права", но не упомянул о Соединенных Штатах или Израиле. Путин заявил, что Россия будет помнить Хаменеи как "выдающегося государственного деятеля", который поднял российско-иранские отношения до уровня стратегического партнерства

- говорится в статье.

Режим Ирана сам выбрал быть сообщником путина - Зеленский28.02.26, 16:20 • 10286 просмотров

Указывается, что министерство иностранных дел России выразило возмущение смертью людей и раскритиковало Соединенные Штаты и Израиль за "охоту" на лидеров Ирана, что нарушает международное право и принципы "цивилизованных межгосударственных отношений".

При этом МИД России повторило свои призывы к прекращению боевых действий и возобновлению дипломатического диалога, а также раскритиковало жертвы среди гражданского населения в странах Персидского залива, повреждения гражданской инфраструктуры и вероятное прекращение судоходства через Ормузский пролив

- констатируют в ISW.

Там отмечают, что российские чиновники, включая постоянного представителя в ООН Василия Небензю, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и посла в Израиле Анатолия Викторова, выразили аналогичные осуждения и призывы к возобновлению диалога.

"Шаблонные ответы России продолжают подчеркивать ограничения возможностей России поддерживать Иран и асимметрию российско-иранских отношений. Кремль, вероятно, будет оставаться ограниченным собственными военными усилиями в Украине и желанием получить уступки от Соединенных Штатов, не жертвуя своими целями в Украине", - резюмируют аналитики.

Напомним

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя осудил действия США и Израиля, требуя немедленно остановить бомбардировки иранских объектов. Он подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования конфликта.

"Домино павших диктаторов должно длиться" - Сибига намекнул, что путин следующий01.03.26, 10:49 • 14912 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Али Хаменеи
Израиль
Институт изучения войны
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Иран