ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада
Киев • УНН
Россия отказывается поддерживать Иран после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Путин выразил соболезнования, но не упомянул США или Израиль.
Россия продолжает отказываться поддерживать Иран, несмотря на "шаблонные осуждения" якобы агрессии со стороны Запада, после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи и нескольких других высокопоставленных чиновников Ирана. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин 1 марта направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану сообщение, в котором выразил соболезнования по поводу смерти Хаменеи, членов его семьи и нескольких иранских чиновников в результате американо-израильских ударов.
Путин осудил смерть Хаменеи, назвав ее "убийством", совершенным "циничным способом" против "человеческой морали и международного права", но не упомянул о Соединенных Штатах или Израиле. Путин заявил, что Россия будет помнить Хаменеи как "выдающегося государственного деятеля", который поднял российско-иранские отношения до уровня стратегического партнерства
Режим Ирана сам выбрал быть сообщником путина - Зеленский28.02.26, 16:20 • 10286 просмотров
Указывается, что министерство иностранных дел России выразило возмущение смертью людей и раскритиковало Соединенные Штаты и Израиль за "охоту" на лидеров Ирана, что нарушает международное право и принципы "цивилизованных межгосударственных отношений".
При этом МИД России повторило свои призывы к прекращению боевых действий и возобновлению дипломатического диалога, а также раскритиковало жертвы среди гражданского населения в странах Персидского залива, повреждения гражданской инфраструктуры и вероятное прекращение судоходства через Ормузский пролив
Там отмечают, что российские чиновники, включая постоянного представителя в ООН Василия Небензю, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и посла в Израиле Анатолия Викторова, выразили аналогичные осуждения и призывы к возобновлению диалога.
"Шаблонные ответы России продолжают подчеркивать ограничения возможностей России поддерживать Иран и асимметрию российско-иранских отношений. Кремль, вероятно, будет оставаться ограниченным собственными военными усилиями в Украине и желанием получить уступки от Соединенных Штатов, не жертвуя своими целями в Украине", - резюмируют аналитики.
Напомним
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя осудил действия США и Израиля, требуя немедленно остановить бомбардировки иранских объектов. Он подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования конфликта.
"Домино павших диктаторов должно длиться" - Сибига намекнул, что путин следующий01.03.26, 10:49 • 14912 просмотров