Эксклюзив
17:51 • 1560 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 16323 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 33570 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 53177 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 62253 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 72972 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 74501 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72033 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 53068 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 53870 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
Британия разрабатывает план эвакуации тысяч своих граждан с Ближнего Востока - СМИ

Киев • УНН

 • 132 просмотра

МИД Великобритании разрабатывает планы эвакуации 76 тысяч британцев, находящихся на Ближнем Востоке, преимущественно в ОАЭ. Большинство из них – туристы, застрявшие в отелях.

Британия разрабатывает план эвакуации тысяч своих граждан с Ближнего Востока - СМИ

Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает планы эвакуации десятков тысяч британцев, оказавшихся в затруднительном положении на Ближнем Востоке, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По данным СМИ, около 76 тысяч человек зарегистрировали свое присутствие на Ближнем Востоке на онлайн-платформе, запущенной после начала конфликта. Большинство из них сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Приблизительно три четверти из этого числа составляют отдыхающие и люди, застрявшие в пути, а не люди, имеющие там постоянное место жительства.

Большинство этих людей были размещены в отелях, что является одним из крупнейших консульских случаев, с которыми Министерству иностранных дел приходилось сталкиваться за последние несколько лет.

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Иран28.02.26, 15:20

Как стало известно Sky News, сейчас оцениваются все варианты с точки зрения планирования на случай непредвиденных обстоятельств и эвакуации, при этом изучаются все авиамаршруты. В обсуждении также участвуют другие правительственные ведомства.

СМИ также известно, что в настоящее время Министерству иностранных дел Великобритании не известно о каких-либо травмах британских граждан и что правительство не вступало в контакт с иранцами.

Корпус стражей исламской революции заявил о поражении трех нефтяных танкеров США и Великобритании01.03.26, 19:06

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Великобритания
Объединенные Арабские Эмираты
Иран