Британия разрабатывает план эвакуации тысяч своих граждан с Ближнего Востока - СМИ

Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает планы эвакуации десятков тысяч британцев, оказавшихся в затруднительном положении на Ближнем Востоке, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По данным СМИ, около 76 тысяч человек зарегистрировали свое присутствие на Ближнем Востоке на онлайн-платформе, запущенной после начала конфликта. Большинство из них сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Приблизительно три четверти из этого числа составляют отдыхающие и люди, застрявшие в пути, а не люди, имеющие там постоянное место жительства.

Большинство этих людей были размещены в отелях, что является одним из крупнейших консульских случаев, с которыми Министерству иностранных дел приходилось сталкиваться за последние несколько лет.

Как стало известно Sky News, сейчас оцениваются все варианты с точки зрения планирования на случай непредвиденных обстоятельств и эвакуации, при этом изучаются все авиамаршруты. В обсуждении также участвуют другие правительственные ведомства.

СМИ также известно, что в настоящее время Министерству иностранных дел Великобритании не известно о каких-либо травмах британских граждан и что правительство не вступало в контакт с иранцами.

