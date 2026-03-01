Британия разрабатывает план эвакуации тысяч своих граждан с Ближнего Востока - СМИ
Киев • УНН
МИД Великобритании разрабатывает планы эвакуации 76 тысяч британцев, находящихся на Ближнем Востоке, преимущественно в ОАЭ. Большинство из них – туристы, застрявшие в отелях.
Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает планы эвакуации десятков тысяч британцев, оказавшихся в затруднительном положении на Ближнем Востоке, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По данным СМИ, около 76 тысяч человек зарегистрировали свое присутствие на Ближнем Востоке на онлайн-платформе, запущенной после начала конфликта. Большинство из них сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Приблизительно три четверти из этого числа составляют отдыхающие и люди, застрявшие в пути, а не люди, имеющие там постоянное место жительства.
Большинство этих людей были размещены в отелях, что является одним из крупнейших консульских случаев, с которыми Министерству иностранных дел приходилось сталкиваться за последние несколько лет.
Как стало известно Sky News, сейчас оцениваются все варианты с точки зрения планирования на случай непредвиденных обстоятельств и эвакуации, при этом изучаются все авиамаршруты. В обсуждении также участвуют другие правительственные ведомства.
СМИ также известно, что в настоящее время Министерству иностранных дел Великобритании не известно о каких-либо травмах британских граждан и что правительство не вступало в контакт с иранцами.
