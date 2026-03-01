Британія розробляє план евакуації тисяч своїх громадян з Близького Сходу - ЗМІ
Київ • УНН
МЗС Великої Британії розробляє плани евакуації 76 тисяч британців, які перебувають на Близькому Сході, переважно в ОАЕ. Більшість з них – туристи, які застрягли в готелях.
Міністерство закордонних справ Великої Британії розробляє плани евакуації десятків тисяч британців, які опинилися у скрутному становищі на Близькому Сході, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
За даними ЗМІ, близько 76 тисяч людей зареєстрували свою присутність на Близькому Сході на онлайн-платформі, запущеній після початку конфлікту. Більшість із них нині перебувають у Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).
Приблизно три чверті з цього числа становлять відпочиваючі та люди, що застрягли в дорозі, а не люди, що мають там постійне місце проживання.
Більшість цих людей були розміщені в готелях, що є одним із найбільших консульських випадків, із якими Міністерству закордонних справ доводилося стикатися за останні кілька років.
Як стало відомо Sky News, зараз оцінюються всі варіанти з точки зору планування на випадок непередбачених обставин та евакуації, при цьому вивчаються всі авіамаршрути. В обговоренні також беруть участь інші урядові відомства.
ЗМІ також відомо, що наразі Міністерству закордонних справ Британії не відомо про жодні травми британських громадян і що уряд не вступав у контакт із іранцями.
