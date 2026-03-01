Британія розробляє план евакуації тисяч своїх громадян з Близького Сходу - ЗМІ

$43.210.00
51.020.00
ukenru
Ексклюзив
17:51 • 1430 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 16185 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 33453 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 53060 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 62168 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 72933 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 74462 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72023 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 53062 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 53866 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
США вперше використали українську тактику під час ударів по Ірану - Politico1 березня, 08:21 • 28213 перегляди
"Доміно повалених диктаторів має тривати" - Сибіга натякнув, що путін наступний1 березня, 08:49 • 12710 перегляди
День “Нуль дискримінації” - Лубінець назвав ключові виклики для УкраїниPhoto1 березня, 09:23 • 12358 перегляди
Держдеп США звернувся до американців з важливим попередженням1 березня, 09:37 • 13961 перегляди
Підвищення виплат із 1 березня - кому перерахують пенсії та страхові виплати на 12,1%1 березня, 10:49 • 14713 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 82063 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 86769 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 73133 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 75968 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 76339 перегляди
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 43300 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 41818 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 39504 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 38798 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 52574 перегляди
Британія розробляє план евакуації тисяч своїх громадян з Близького Сходу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 78 перегляди

МЗС Великої Британії розробляє плани евакуації 76 тисяч британців, які перебувають на Близькому Сході, переважно в ОАЕ. Більшість з них – туристи, які застрягли в готелях.

Британія розробляє план евакуації тисяч своїх громадян з Близького Сходу - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Великої Британії розробляє плани евакуації десятків тисяч британців, які опинилися у скрутному становищі на Близькому Сході, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

За даними ЗМІ, близько 76 тисяч людей зареєстрували свою присутність на Близькому Сході на онлайн-платформі, запущеній після початку конфлікту. Більшість із них нині перебувають у Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Приблизно три чверті з цього числа становлять відпочиваючі та люди, що застрягли в дорозі, а не люди, що мають там постійне місце проживання.

Більшість цих людей були розміщені в готелях, що є одним із найбільших консульських випадків, із якими Міністерству закордонних справ доводилося стикатися за останні кілька років.

МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану 28.02.26, 15:20 • 10249 переглядiв

Як стало відомо Sky News, зараз оцінюються всі варіанти з точки зору планування на випадок непередбачених обставин та евакуації, при цьому вивчаються всі авіамаршрути. В обговоренні також беруть участь інші урядові відомства.

ЗМІ також відомо, що наразі Міністерству закордонних справ Британії не відомо про жодні травми британських громадян і що уряд не вступав у контакт із іранцями.

Корпус вартових ісламської революції заявив про ураження трьох нафтових танкерів США та Британії01.03.26, 19:06 • 2388 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Сутички
Велика Британія
Об'єднані Арабські Емірати
Іран