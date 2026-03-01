Корпус вартових ісламської революції заявив про ураження трьох нафтових танкерів США та Британії
Київ • УНН
Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив про ракетні удари по трьох американських та британських нафтових танкерах у Перській затоці та Ормузькій протоці. США та Велика Британія поки не підтвердили ці інциденти.
Іранський Корпус вартових ісламської революції щойно опублікував заяву про ураження американських та британських нафтових танкерів. Про це повідомили іранські державні ЗМІ та Sky News, передає УНН.
Деталі
У повідомленні йдеться, що Іран вразив ракетами три американські та британські нафтові танкери в Перській затоці та Ормузькій протоці.
Підтвердження ймовірних ударів ні з боку США, ні з боку Великої Британії поки що немає.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність до переговорів з новим керівництвом Ірану після вбивства аятоли Алі Хаменеї. Він зазначив, що деяких іранців, які брали участь у переговорах раніше, вже немає в живих.