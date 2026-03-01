Корпус стражей исламской революции заявил о поражении трех нефтяных танкеров США и Великобритании
Киев • УНН
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о ракетных ударах по трем американским и британским нефтяным танкерам в Персидском заливе и Ормузском проливе. США и Великобритания пока не подтвердили эти инциденты.
Иранский Корпус стражей исламской революции только что опубликовал заявление о поражении американских и британских нефтяных танкеров. Об этом сообщили иранские государственные СМИ и Sky News, передает УНН.
Детали
В сообщении говорится, что Иран поразил ракетами три американских и британских нефтяных танкера в Персидском заливе и Ормузском проливе.
Подтверждения предполагаемых ударов ни со стороны США, ни со стороны Великобритании пока нет.
США заявили о поражении иранского корвета класса "Джамаран", он тонет в Оманском заливе01.03.26, 17:34 • 4812 просмотров
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с новым руководством Ирана после убийства аятоллы Али Хаменеи. Он отметил, что некоторых иранцев, участвовавших в переговорах ранее, уже нет в живых.